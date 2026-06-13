વિદેશ મંત્રી જયશંકરે રૂબિયો સાથે વાત કરી, ત્રણ ભારતીયોના મૃત્યુમાં યુએસ નેવીના હુમલા અંગે વિરોધ નોંધાવ્યો
તેમણે કોમર્શિયલ શિપિંગ સામેની આવી કાર્યવાહીને ગેરવાજબી ગણાવી.
Published : June 13, 2026 at 7:41 AM IST
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે અમેરિકી વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો સાથે વાત કરી હતી અને ખાડીમાં યુએસ નૌકાદળના હુમલાઓ પર પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા.
તેમણે વાણિજ્યિક શિપિંગ સામે આવી કાર્યવાહીને ગેરવાજબી ગણાવી હતી. X પર એક પોસ્ટમાં, વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું હતું કે, "આજે સાંજે અમેરિકી વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો સાથે વાત કરી હતી. મેં ખાડીમાં યુએસ નૌકાદળના હુમલાઓ સામે ભારતના વિરોધનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા."
ઓમાનના અખાતમાં એક વાણિજ્યિક ટેન્કર પર યુએસ સૈન્યના હુમલામાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા બાદ તેમનું નિવેદન આવ્યું છે. બુધવારે એમટી સેટેબેલો નામના જહાજ પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે યુએસ સૈન્યએ ઈરાની બંદરો પર ચાલી રહેલા નૌકાદળના નાકાબંધીનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
અગાઉ, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ભારતીય જહાજો પર ડ્રોન હુમલા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને તેને "સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય" ગણાવ્યો હતો; ઈરાને આ દાવાને પાયાવિહોણો ગણાવ્યો હતો.
ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે, "ગઈકાલે રાત્રે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ભારતીય જહાજો પર તેમનો (ઈરાનનો) ડ્રોન હુમલો સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. તેમણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે પોતાના કાર્યો સુધારવા જોઈએ."
ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસના સત્તાવાર અહેવાલમાં X પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારતીય જહાજ અંગે ઈરાન સામે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના આરોપો સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા છે. આ એ ક્રૂર સત્ય પરથી લોકોનું ધ્યાન હટાવવાનો પ્રયાસ છે કે અમેરિકાએ એક અઠવાડિયા કરતાં ઓછા સમયમાં ત્રણ ભારતીય જહાજો પર હુમલો કર્યો છે અને ત્રણ નિર્દોષ ભારતીય ખલાસીઓને મારી નાખ્યા છે. આ શરમજનક છે!"
બોર્ડ પર સવાર 24 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોમાંથી 21ને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બાકીના ત્રણના મૃત્યુની પુષ્ટિ પછી કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ શુક્રવારે યુએસ ચાર્જ ડી'અફેર્સ જેસન મીક્સને બોલાવ્યા હતા અને ઓમાનના દરિયાકાંઠે વાણિજ્યિક જહાજો પર થયેલા હુમલાઓ સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
આ રાજદ્વારી પગલું ગઈકાલે બીજી એક ઘટના બાદ લેવામાં આવ્યું હતું જેમાં આ પ્રદેશમાં 20 ભારતીય ક્રૂ સભ્યો સાથેના કોમર્શિયલ જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. દરિયાઈ સુરક્ષાના વધતા જતા મુદ્દા પર વિદેશ મંત્રાલયે બીજી વખત યુએસ મિશનના પ્રતિનિધિને સમન્સ પાઠવ્યા છે. વિદેશ મંત્રાલયે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે એમટી સેટેબેલો પરના હુમલામાં માર્યા ગયેલા ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે અને તેમના મૃતદેહને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ભારત પાછા લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
જયસ્વાલે કહ્યું, "આ હુમલાઓ ત્યાં તૈનાત યુએસ નેવી દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. જેમ તમે વિવિધ અહેવાલોમાં જોયું હશે, અને જેમ કે અમારા નિવેદનોમાં અને આ પ્લેટફોર્મ પર સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે, આ ઘટનાઓમાં સામેલ ત્રણેય જહાજો વિદેશી ધ્વજવાળા છે."