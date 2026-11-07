E20 બન્યું 420:'દેશની ટાંકીમાં શું ભરવામાં આવી રહ્યું છે જણાવો', રાહુલ ગાંધીનો ફરી PM મોદીને ચર્ચા માટે પડકાર
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકારને પૂછ્યું કે, દેશની ટાંકીમાં શું ભરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : November 7, 2026 at 3:52 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્ય કર્ણાટકમાં પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની ભેળસેળના સમાચારોએ ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. E20 પેટ્રોલના અમલીકરણ અંગે કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે માંગ કરી હતી કે મોદી સરકાર દેશભરમાં વેચાતા ઇંધણમાં ઇથેનોલની વાસ્તવિક માત્રા વિશે સ્પષ્ટ માહિતી આપે.
કર્ણાટક સરકાર દ્વારા એકત્રિત કરાયેલા નમૂનાઓના પરીક્ષણ પરિણામોને ટાંકીને કોંગ્રેસના નેતાએ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, સાત જિલ્લાઓમાંથી લેવામાં આવેલા નમૂનાઓમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ હતું. રાહુલ ગાંધીએ X પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, E20 બન્યું 420... જનતાના વાહનોમાંથી પેટ્રોલ ચોરી.
E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी! मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई। नतीजा देखिए - 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल - IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% - IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर - और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026
કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, મોદી સરકાર દાવો કરે છે કે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ હોય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, કર્ણાટક સરકારે સાત જિલ્લાઓમાંથી પેટ્રોલના નમૂના એકત્રિત કર્યા હતા અને તેનું માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રયોગશાળામાં પરીક્ષણ કરાવ્યું હતું. પરીક્ષણ પરિણામો ટાંકીને, રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, 14 માંથી 11 નમૂનાઓમાં 20 ટકાથી વધુ ઇથેનોલ હતું. આમાંથી, IOCLના નમૂનાઓમાં 31.2 ટકા ઇથેનોલ હતું, જ્યારે HPCL ના નમૂનાઓમાં 30.5 ટકા હતું.
તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL), હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL), ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL), નાયરા અને શેલ સહિત જાહેર અને ખાનગી તેલ કંપનીઓના નમૂનાઓમાં માન્ય મર્યાદા કરતાં વધુ ઇથેનોલ હતું, અને કંપનીઓની પોતાની પ્રયોગશાળાઓએ ઇથેનોલનું પ્રમાણ પણ નોંધ્યું ન હતું.
રાહુલ ગાંધીએ વાહન માલિકોને કહ્યું, "આનો અર્થ એ છે કે તમે મોંઘા પેટ્રોલ માટે ચૂકવણી કરી રહ્યા છો, પરંતુ ટાંકી ઇથેનોલથી ભરવામાં આવી રહી છે. આ કિસ્સામાં, ગ્રાહકો જ ભોગ બને છે." તેમણે ઉમેર્યું કે લોકોના વાહનો ઇથેનોલને હેન્ડલ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા નથી. આનાથી તેમનું માઇલેજ ઘટશે, વારંવાર બ્રેકડાઉન થશે અને પરિણામે વાહન મિકેનિક પાસે જશે, જેના કારણે શોખ માટે ખરીદેલ વાહન બગડશે.
Recent claims of excessive ethanol blending at certain retail outlets in Karnataka are not supported by testing conducted through prescribed procedures. All 893 samples tested across 27 States and UTs, including 56 from Karnataka, were found to be within the prescribed 19–21% ethanol range. IndianOil, along with BPCL and HPCL, has sought joint, transparent testing with the State Government to establish the facts. IndianOil remains steadfast in its commitment to fuel quality, transparency and customer trust. We urge customers to rely on verified information from official sources. #IndianOil #E20 @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 6, 2026
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, પેટ્રોલ પંપો ટાંકીમાં શું ભરવામાં આવી રહ્યું છે તેના લેબલ પણ દર્શાવતા નથી. ઇંધણ પસંદ કરવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી. X પર, રાહુલે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પૂછ્યું, "મોદીજી, અમને જણાવો કે દેશના ટાંકીમાં શું ભરવામાં આવી રહ્યું છે. પેટ્રોલમાં ખરેખર કેટલું ઇથે નોલ છે? 20 ટકાથી વધુ ભેળસેળ કરતી કંપનીઓ સામે ક્યારે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે?"
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને પીએમ મોદીને ચર્ચા માટે પડકાર ફેંક્યો. તેમણે પીએમને પ્રશ્ન કર્યો કે તેમની નીતિઓથી ખરેખર કોને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. દરમિયાન, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે X પર જણાવ્યું હતું કે, કર્ણાટકના કેટલાક રિટેલ આઉટલેટ્સ પર વધુ પડતા ઇથેનોલ ભેળસેળના તાજેતરના દાવાઓ સ્થાપિત પ્રક્રિયાઓ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલા પરીક્ષણો દ્વારા સાબિત થતા નથી.
27 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કુલ 893 નમૂનાઓનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું (કર્ણાટકના 56 નમૂનાઓ સહિત), અને બધા નમૂનાઓ નિર્ધારિત 19 થી 21 ટકા ઇથેનોલ સામગ્રીની અંદર હોવાનું જાણવા મળ્યું.
ઇન્ડિયન ઓઇલ, બીપીસીએલ અને એચપીસીએલ સાથે મળીને રાજ્ય સરકારને હકીકતો સ્પષ્ટ કરવા માટે સંયુક્ત અને પારદર્શક તપાસ કરવા વિનંતી કરી છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ ઇંધણની ગુણવત્તા, પારદર્શિતા અને ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જાળવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. "અમે ગ્રાહકોને ફક્ત સત્તાવાર સ્ત્રોતોમાંથી પ્રાપ્ત થતી ચકાસાયેલ માહિતી પર જ આધાર રાખવા અપીલ કરીએ છીએ," ઇન્ડિયન ઓઇલે જણાવ્યું હતું.
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