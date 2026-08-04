E20 Protest: 'દેશ પર E20 થોપવાનું બંધ કરો', કેજરીવાલની રેલીને પોલીસે રોકી; AAP નેતા ધરણા પર બેઠા
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે બપોરે 12 વાગ્યાથી 100 લોકો સાથે વડાપ્રધાન આવાસ તરફ માર્ચ રેલી કાઢી હતી.
Published : August 4, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 1:34 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે બપોરે 12 વાગ્યાથી 100 લોકો સાથે વડાપ્રધાન આવાસ તરફ માર્ચ રેલી કાઢી હતી. વડાપ્રધાનના નામથી શરૂ કરવામાં આવેલી એક ઓનલાઇન અરજી પર 2,33,238 લોકોએ હસ્તાક્ષર કર્યા ચે. આ અરજીમાં ઇથેનોલ નીતિમાં કથિત ખામીને ખુલ્લી પાડવા માટે કરવામાં આવી હતી. કેજરીવાલ વ્યક્તિગત રીતે વડાપ્રધાનને આ અરજી સોપવા માંગે છે અને તેમની સાથે ચર્ચા કરવા માંગે છે.
PM હાઉસ માટે નીકળેલા કેજરીવાલને પોલીસે રોક્યા
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ E20ના વિરોધમાં પોતાની પાર્ટી ઓફિસમાંથી નીકળ્યા હતા. તે અહીંથી પોતાના સમર્થકો સાથે સીધા પીએમ હાઉસ જવા રવાના થયા હતા. જોકે, દિલ્હી પોલીસે ફિરોઝ શાહ રોડ પર જ તેમને રોકી દીધા હતા. તે બાદ આમ આદમીમ પાર્ટીના કાર્યકર્તા ત્યા જ ધરણા પર બેસી ગયા હતા. પોલીસનું કહેવું છે કે કેજરીવાલે પોલીસ પાસે આ રેલી માટે પરવાનગી લીધી નહતી.
#WATCH दिल्ली: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को US प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्हें USA से इथेनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और हमारे देश पर E20 थोपना बंद करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री… pic.twitter.com/7AaIpxGbtQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2026
વડાપ્રધાન અમને ફોન કરશે- કેજરીવાલ
AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યુ કે હું કહેવા માંગુ છું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દબાણમાં ના આવવું જોઇએ, તેમણે USAમાંથી ઇથેનોલ ખરીદવાનું બંધ કરવું જોઇએ અને આપણા દેશ પર E20 થોપવાનું બંધ કરવું જોઇએ. મને આશા છે કે વડાપ્રધાન અમને ફોન કરશે. અમે વડાપ્રધાનને મેસેજ મોકલ્યો છે કે અમે તેમને મળવા માંગીએ છીએ. સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે.
ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से भारी मात्रा में ethanol ख़रीद रहे हैं। ट्रंप की गुलामी ये कर रहे और गाड़ियां आम आदमी की ख़राब हो रही हैं।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 4, 2026
आज हम 2 lakh से ज़्यादा petitions लेकर प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं उनसे निवेदन करने कि वो ऐसा न करें। हमारे साथ 100 ऐसे लोग हैं जिनकी… pic.twitter.com/nGJJRr2NOT
વડાપ્રધાન જનતાનો અવાજ જરૂર સાંભળશે- કેજરીવાલ
આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યુ કે ટ્રમ્પના દબાણમાં મોદીજી અમેરિકાથી ભારે માત્રામાં Ethanol ખરીદી રહ્યા છે. ટ્રમ્પની ગુલામી આ કરી રહ્યા છે અને ગાડીો આમ આદમી પાર્ટીની ખરાબ થઇ રહી છે. આજે અમે 2 લાખ કરતા વધુ અરજી લઇને વડાપ્રધાન આવાસ જઇ રહ્યા છીએ. તેમને નિવેદન છે કે તે આમ ના કરે. અમારી સાથે 100 એવા લોકો છે જેમની ગાડી E20એ ખરાબ કરી દીધી છે. આશા છે કે વડાપ્રધાન જનતાનો અવાજ જરૂર સાંભળશે.
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