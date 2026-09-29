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E20 પેટ્રોલથી ભારતની આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટશે, આત્મનિર્ભરતાનો માર્ગ મોકળો થશે: ONGC

ONGCના જણાવ્યા અનુસાર, E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટશે અને દેશ ઊર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનશે

ONGCના જણાવ્યા અનુસાર, E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટશે અને દેશ ઊર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનશે
ONGCના જણાવ્યા અનુસાર, E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટશે અને દેશ ઊર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનશે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 11:21 AM IST

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અમદાવાદ: ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા અને આત્મનિર્ભરતા અંગે સકારાત્મક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC) ના ડિરેક્ટર ઓમ પ્રકાશ સિંહાએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, દેશભરમાં E20 પેટ્રોલ (20% ઇથેનોલનું મિશ્રણ ધરાવતું પેટ્રોલ) ના સફળ અમલીકરણથી વિદેશી ક્રૂડ ઓઈલની આયાતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. તેમણે અમદાવાદમાં ONGCના 'ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રિઝર્વોઇર સ્ટડીઝ' ખાતે યોજાયેલા 'ઇન્ડિયા એનર્જી વીક' (IEW) 2027ના પ્રારંભિક કાર્યક્રમ (કર્ટન-રેઝર ઇવેન્ટ) દરમિયાન આ વાત કહી હતી.

આ કાર્યક્રમને વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કોલકાતામાં યોજાઈ રહેલા મુખ્ય પ્રારંભિક સમારોહ સાથે પણ જોડવામાં આવ્યો હતો.

વિદેશી આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે એક 'માસ્ટરસ્ટ્રોક'

મીડિયા સાથે વાત કરતા ડિરેક્ટર ઓમ પ્રકાશ સિંહાએ દેશની વર્તમાન તેલની જરૂરિયાતો અંગેના આંકડા રજૂ કર્યા. તેમણે કહ્યું, "ભારત તેની જરૂરિયાતનું લગભગ 90 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ આયાત કરે છે. આ સંદર્ભમાં, જો આપણે સામાન્ય ગ્રાહકને કોઈપણ અસુવિધા કે તકનીકી સમસ્યાઓ થયા વિના પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણના અમલીકરણમાં સંપૂર્ણ સફળતા મેળવીએ, તો કલ્પના કરી શકાય છે કે તેનાથી આપણા આયાત બિલમાં કેટલો મોટો ઘટાડો થશે. આ પગલું ભારતની ઊર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતાને એક નવા સ્તર પર લઈ જશે."

તેમણે સ્વીકાર્યું કે દેશભરમાં E20 ઇંધણનો અમલ કરવો એ એક મોટો પડકાર છે, પરંતુ તેમણે નોંધ્યું કે તકનીકી નવીનતા અને આધુનિક ઉકેલો દ્વારા તેનો માર્ગ શોધી કાઢવામાં આવશે.

પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે 'બહુવિધ વિકલ્પો' પર ધ્યાન

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને વૈશ્વિક ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવનો ઉલ્લેખ કરતા, સિંહાએ વ્યૂહાત્મક ઊર્જા સુરક્ષાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, "વર્તમાન સંઘર્ષની પરિસ્થિતિએ દરેક રાષ્ટ્રને શીખવ્યું છે કે આપણે વિદેશી સત્તાઓ પરની આપણી નિર્ભરતા ઘટાડવી જોઈએ. ઇંધણના કોઈ એક માર્ગ કે વિકલ્પ પર આધાર રાખવાને બદલે, ભારતે બહુવિધ વિકલ્પો ખુલ્લા રાખવાની જરૂર છે. જો પુરવઠાનો કોઈ માર્ગ બંધ થઈ જાય તો પણ, આપણી પાસે તૈયાર વિકલ્પો હોવા જોઈએ જેથી દેશના નાગરિકોની જરૂરિયાતો પર કોઈ અસર ન પડે. સરકાર અને કંપનીઓ આ દિશામાં પહેલેથી જ સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક તેલ અને ગેસના ઉત્પાદનને વેગ આપવા માટે, ONGC હવે ઊંડા પાણીના વિસ્તારો તેમજ 'ફ્રન્ટીયર (સીમાવર્તી) અને ઓછા સંશોધિત વિસ્તારો' પર ઝડપથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.

કોલકાતા 'ઈન્ડિયા એનર્જી વીક 2027'નું યજમાન બનશે

એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ભવ્ય 'ઈન્ડિયા એનર્જી વીક (IEW) 2027'નું આયોજન 28 થી 31 જાન્યુઆરી, 2027 દરમિયાન કોલકાતાના ન્યૂ ટાઉન કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવશે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના નેજા હેઠળ 'ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન પેટ્રોલિયમ ઈન્ડસ્ટ્રી' (FIPI) દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમે ભારતની અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય ઊર્જા મંચ તરીકે પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરી છે.

આ વૈશ્વિક ઊર્જા સંમેલન વિશ્વભરના 75,000થી વધુ ઊર્જા નિષ્ણાતો અને 700થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શકોને એક મંચ પર લાવશે. આ કાર્યક્રમ મુખ્યત્વે વૈશ્વિક ઊર્જા સુરક્ષા, ટકાઉપણું અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન, બાયોફ્યુઅલ્સ, પેટ્રોકેમિકલ્સ તથા 'નેટ-ઝીરો' સોલ્યુશન્સ જેવા અત્યાધુનિક ક્ષેત્રો અને ટેક્નોલોજી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

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E20 PETROL
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