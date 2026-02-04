ETV Bharat / bharat

એક તરફ પડ્યા હતાં 3 મૃતદેહ, બીજી તરફ 3.20 લાખ રૂપિયા માટે ઝઘડી રહ્યાં હતા લોકો

મંગળવારે, દેહરાદૂનનાં ક્વાનુમાં HRTC બસ ખીણમાં ખાબકતા મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ, જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા હતા. બસની અંદર ચલણી નોટોની એક થેલી મળી આવી હતી.

3.20 લાખ રૂપિયા ભરેલો થેલો પોલીસ પરિવારને સોંપ્યો
3.20 લાખ રૂપિયા ભરેલો થેલો પોલીસ પરિવારને સોંપ્યો (Revenue Police)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 1:11 PM IST

વિકાસનગર: ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશની સરહદ પર મંગળવારે બસ દુર્ઘટનામાં ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યું નીપજ્યા હતા અને આશરે 12 જેટલાં લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ દુર્ઘટના બાદ, એક વિચિત્ર ઘટના સામે આવી હતી. ત્રણ મૃતકોના મૃતદેહ એક તરફ પડ્યા હતા, જ્યારે બીજી બાજુ ચલણી નોટોથી ભરેલી એક બેગ મળી આવી હતી. લોકોએ બેગમાં રહેલા પૈસા પોતાના હોવાનો દાવો કરીને ઝઘડો શરૂ કર્યો હતો.

દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બસમાં ચલણી નોટોથી ભરેલી બેગ મળી

દેહરાદૂન જિલ્લાના હરિપુર કોટી માઇન્સ હાઇવે પર ક્વાનુ ગામ નજીક સુખોઈ ગડેરા પાસે સર્જાયેલી બસ દુર્ઘટના બાદ, એક ચોંકાવનારું દ્રશ્ય ઉભરી આવ્યું. સ્થાનિક લોકોએ ઈજાગ્રસ્તોને બચાવ્યા હતા. ઘટના દરમિયાન, તેમને ચલણી નોટોથી ભરેલી બેગ પણ મળી આવી હતી, જેમાં આશરે 3.20 લાખ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે. બેગ મળતાં, કેટલાક લોકોએ દાવો કર્યો હતો કે તે તેમના સંબંધીઓની છે. પૈસાને લઈને ઝપાઝપી થઈ હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બેગ કબજે કરી હતી.

પોલીસે નોટો ભરેલું બેગ મૂળ માલિકના પરિવારને સોંપ્યું
પોલીસે નોટો ભરેલું બેગ મૂળ માલિકના પરિવારને સોંપ્યું (Revenue Police)

પોલીસે ચલણી નોટો ભરેલી થેલી મૂળ માલિકને સોંપી: કાલસી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ દીપક ધારીવાલે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે આ બેગ જપ્ત કરી લીધી હતી અને ઉચ્ચ અધિકારીઓને પણ આ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી. બેગ વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવતા, પોલીસે ઘાયલ વ્યક્તિ સાથે ફોન પર વાત કરી. પૈસાવાળી બેગ ઘટનાસ્થળે એસડીએમ ચક્રાતાની હાજરીમાં ઘાયલ વ્યક્તિની પુત્રીને સોંપવામાં આવી.

તપાસથી સંતુષ્ટ થયા બાદ, નાયબ તહસીલદાર રાજેન્દ્ર લાલે ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરના પરિવારને બેગ સોંપી. ઘાયલ વ્યક્તિની દિકરીએ નાયબ મહેસૂલ અધિકારી પાસેથી બેગ મેળવી. ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિનો પરિવાર હિમાચલ પ્રદેશના નેરવાનો રહેવાશી છે. આ બેગની સોંપતી વખતે પુરાવા તરીકે એક ફોટોગ્રાફ પણ લેવામાં આવ્યો હતો.

ચલણી નોટોથી ભરેલી બેગ નેરવાના અબ્દુલ કયુમની હતી: નાયબ મહેસૂલ અધિકારી દ્વારા તૈયાર કરાયેલા અહેવાલ મુજબ, દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયેલી બસમાં ચલણી નોટોથી ભરેલી બેગ ઈજાગ્રસ્ત મુસાફર અબ્દુલ કયુમની હતી. 36 વર્ષીય અબ્દુલ કયુમ હિમાચલ પ્રદેશના નેરવામાં ક્રોકરીની દુકાન ધરાવે છે. અહેવાલ મુજબ, ઈજાગ્રસ્ત અબ્દુલ કયુમને વિકાસ નગરની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયેલી બસની તપાસ કરી ત્યારે તેમને કાળા કાપડની થેલી મળી આવી. શોધખોળ દરમિયાન, અબ્દુલ કયુમનું પાન કાર્ડ અને ફોટો ઓળખપત્ર ₹320,000 સાથે મળી આવ્યા. દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ અબ્દુલ કયુમનો પરિવાર પણ દુર્ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો. તેમની ઓળખપત્ર દ્વારા ઓળખ કરવામાં આવી આવી. અબ્દુલ કય્યુમના ટેલિફોન નંબર પર પણ ફોન કરવામાં આવ્યો હતો. યોગ્ય ઓળખ પછી, નોટોવાળી બેગ તેમના પરિવારને સોંપવામાં આવી હતી. અબ્દુલ કય્યુમ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર જિલ્લાનો રહેવાસી છે.

મંગળવારે, ચકરાતાના ક્વાનુમાં એક બસ ખીણમાં ખાબકી હતી

આપને જણાવી દઈએ કે, ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, ચકરાતા બસ દુર્ઘટનાનું વાસ્તવિક કારણ બસને ઓવરટેક કરતા એક ટ્રકને સાઈડ આપવાની હતી. બસ રસ્તાની બાજુમાં નીચાણવાળી દિવાલ પર ચઢી ગઈ અને બસના વજનને કારણે દિવાલ પડી ગઈ. બસનું સંતુલન ખોરવાઈ ગયું અને તે લગભગ 100 મીટર ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ. આ દુર્ઘટનામાં ઘટનાસ્થળે જ ત્રણ લોકોના મૃત્યું નીપજ્યાં હતાં. મૃતકોની ઓળખ બે મહિલાઓ અને એક પુરુષ તરીકે થઈ છે. ઘાયલોને સ્થાનિકો અને SDRF દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને ખાનગી વાહનો અને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા વિકાસનગર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે ઘાયલોને સારવાર માટે દેહરાદૂનની અન્ય હોસ્પિટલોમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

