ભારતીય સેના ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન જમીની હુમલો કરવા માટે તૈયાર હતી, આર્મી ચીફે કર્યો ખુલાસો

ઓપરેશન સિંદૂર પર બોલતા, આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ કહ્યું કે ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનના "પરમાણુ બૉમ્બ"ના નિવેદનોની કેવા કાઢી નાખી છે.

ભારતીય સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી
ભારતીય સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 3:21 PM IST

નવી દિલ્હી: આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ મંગળવારે પાકિસ્તાનને એક કડક સંદેશ મોકલ્યો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે અને દુશ્મન દ્વારા કરવામાં આવતી કોઈપણ નાપાક પ્રવૃત્તિઓનો અસરકારક રીતે સામનો કરવામાં આવશે.

જનરલ દ્વિવેદીએ દિલ્હીમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સેનાએ તેના સૈનિકોને એકત્ર કર્યા અને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન જમીની હુમલો કરવા માટે તૈયાર હતા.

ઓપરેશન સિંદૂરના વિવિધ પાસાઓ વિશે વિગતવાર માહિતી આપતા, જનરલ દ્વિવેદીએ કહ્યું કે તેનાથી વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીને ફરીથી આકાર આપવામાં મદદ મળી, કારણ કે ભારતીય સેનાએ આતંકવાદી માળખાને તોડી પાડવા માટે કુશળતાપૂર્વક હુમલા કર્યા અને પાકિસ્તાનના લાંબા સમયથી ચાલતા ‘પરમાણુ બૉમ્બ’ના નિવેદનોની હાવ કાઢી નાખી.

તેમણે કહ્યું, "જેમ તમે જાણો છો, ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે, અને ભવિષ્યમાં કોઈપણ દુ:સાહસનો કડક જવાબ આપવામાં આવશે."

જનરલ દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી ભારતનો સરહદપાર આતંકવાદ સામે સચોટ અને મજબૂત પ્રતિભાવ હતો, જે તૈયારી, ચોકસાઈ અને વ્યૂહાત્મક સ્પષ્ટતા દર્શાવે છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચીન સાથે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર પરિસ્થિતિ સ્થિર છે, પરંતુ સતત દેખરેખની જરૂર છે. સેના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પરિસ્થિતિ સંવેદનશીલ છે પરંતુ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે, "ઉત્તરીય મોરચા પર પરિસ્થિતિ સ્થિર છે, પરંતુ સતત દેખરેખની જરૂર છે. નવેસરથી સંપર્ક અને વિશ્વાસ નિર્માણના પગલાં સાથે, પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થઈ રહી છે."

સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, "સંપૂર્ણ સરકારી અભિગમ સાથે ક્ષમતા વિકાસ અને માળખાગત સુવિધાઓમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે."

