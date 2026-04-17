બેવડી નાગરિકતા કેસ: હાઇકોર્ટે રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ FIR નોંધવા આદેશ આપ્યો

અલાહાબાદ હાઇકોર્ટની લખનઉ બેન્ચે આ આદેશ આપ્યો છે.

રાહુલ ગાંધીની ફાઈલ તસવીર
રાહુલ ગાંધીની ફાઈલ તસવીર (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : April 17, 2026 at 6:02 PM IST

લખનૌ: સંસદમાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીની મુશ્કેલીઓ વધવાની તૈયારીમાં છે. અલાહાબાદ હાઈકોર્ટની લખનૌ બેન્ચે રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ FIR નોંધવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે બેવડી નાગરિકતા કેસ અંગેની સુનાવણી દરમિયાન આ આદેશ આપ્યો હતો.

નોંધનીય છે કે એસ. વિગ્નેશ શિશિરે સંસદમાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીની બ્રિટિશ નાગરિકતા અંગે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. અરજદારે લખનૌની MP/MLA કોર્ટ દ્વારા અગાઉ જારી કરાયેલા આદેશને પડકાર્યો હતો.

હાઈકોર્ટમાં પોતાની અરજીમાં, અરજદારે રાહુલ ગાંધીની બ્રિટિશ નાગરિકતા અંગે કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. આ પહેલા, અરજદારે MP/MLA કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો. તે મામલાની સુનાવણી કરતી વખતે, લખનૌ MP/MLA કોર્ટે 28 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ અરજદારની અરજી ફગાવી દીધી હતી.

ત્યારબાદ, 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, અરજદારે હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી. 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ, હાઈકોર્ટે શિશિરની અરજી સ્વીકારી હતી. કોર્ટ સમક્ષ પોતાની દલીલો રજૂ કરતા, અરજદારે રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ રાયબરેલીના પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની બ્રિટિશ નાગરિકતાના મુદ્દા અંગે FIR નોંધવાની માંગ કરી હતી.

MP/MLA કોર્ટનો ચુકાદો શું હતો? ન્યાયાધીશે લખનૌ MP/MLA કોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજી ફગાવી દીધી. સ્પેશિયલ જજ (III) અને એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ (ACJM), આલોક વર્માએ નાગરિકતાના મુદ્દા અંગે ચુકાદો આપ્યો હતો.

અરજી દાખલ થયા પછી આઠ દિવસ સુધી સુનાવણી ચાલુ રહી, ત્યારબાદ કોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટે હજુ સુધી આ ચોક્કસ બાબતે કોઈ ચુકાદો આપ્યો નથી. વધુમાં, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, નાગરિકતા સંબંધિત બાબતો પર નિર્ણય લેવા માટે અધિકાર તેમની પાસે નથી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે અરજદાર નાગરિકતાના મુદ્દા અંગે કોઈ નવા કે નોંધપાત્ર પુરાવા પૂરા પાડવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા; પરિણામે, અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી.

CASE AGAINST RAHUL GANDHI

