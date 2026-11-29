'નશીલા પદાર્થો યુવાનોની આકાંક્ષાઓ માટે મોટો પડકાર: 'મન કી બાત'માં બોલ્યા PM મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, કોઈપણ દેશ માટે એ આવશ્યક છે કે ત્યાંના યુવાનો નશીલા પદાર્થો અને તેના વ્યસનથી દૂર રહે.
By IANS
Published : November 29, 2026 at 12:14 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે તેમના લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના ૧૪૦મા એપિસોડમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા કરી. આ કાર્યક્રમ દ્વારા પ્રધાનમંત્રી મોદી યુવાનોને પ્રેરણા આપવાનો પ્રયાસ કરે છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, નશીલા પદાર્થો અને તેની લત દેશના યુવાનોની આકાંક્ષાઓ માટે એક મોટો પડકાર છે. તેમણે આ સમસ્યા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે સમાજ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોની પણ પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, દેશ માટે એ અત્યંત આવશ્યક છે કે યુવાનો નશીલા પદાર્થો અને તેની લતથી દૂર રહે.
પોતાના માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના 140મા એપિસોડને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "હું આજે એક એવા વિષય પર વાત કરવા માંગુ છું જે નશીલા પદાર્થો એટલે કે નશાની લત સાથે સંબંધિત છે. આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતીય યુવાનોની પ્રતિભાની ચર્ચા થઈ રહી છે. આપણા યુવાનો મોટા સપના જોઈ રહ્યા છે અને તેને સાકાર કરવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. જોકે, નશીલા પદાર્થો અને તેની લત આ આકાંક્ષાઓ સામે એક મોટો પડકાર છે."
Today's #MannKiBaat brings inspiring efforts of people making a difference across India. Do hear! https://t.co/XVWNJaKgQm— PMO India (@PMOIndia) November 29, 2026
તેમણે કહ્યું, "મને આનંદ છે કે આજે દેશમાં આ અંગે જાગૃતિ વધી રહી છે. 'નશા મુક્ત યુવા અભિયાન' પણ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. એવા ઘણા પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણો સામે આવ્યા છે જ્યાં યુવાનોએ પોતાની દ્રઢ ઈચ્છાશક્તિના જોરે નશાની લત પર વિજય મેળવ્યો છે. તેમણે કઠિન સંઘર્ષ કર્યો છે અને તેમાંથી બહાર આવ્યા છે, તેમજ પોતાના જીવનને એક નવી દિશા આપી છે."
પ્રધાનમંત્રીએ એક એવા યુવાન સાથે વાતચીત કરી જેણે નશાની લત સામે સંઘર્ષ કર્યો હતો. આ યુવાને પ્રધાનમંત્રી મોદી સમક્ષ પોતાની વ્યથા રજૂ કરી અને જણાવ્યું કે, કેવી રીતે તે દિલ્હીના સદર બજાર વિસ્તારમાં શાળામાં ભણતો હતો ત્યારે નશાની લતમાં ફસાઈ ગયો. યુવાને કહ્યું, "હું ઘરેથી પુસ્તકો, ફી અને પિકનિકના નામે પૈસા લેતો હતો, પરંતુ તે પૈસા હું નશા પાછળ ખર્ચી નાખતો હતો."
તેણે વધુમાં કહ્યું, "હું નાનો હતો ત્યારે મારા પિતાનું અવસાન થયું હતું, ત્યારથી હું મારા નાના-નાની સાથે રહેતો હતો. પરંતુ ત્યાં મને નશાની લત લાગી ગઈ. તેમને મારા પ્રત્યે ઘણી આશાઓ હતી, પરંતુ નશાને કારણે તેમાંથી કંઈ પણ શક્ય ન બન્યું. થોડા સમયમાં મારી માતાનું અને ત્યારબાદ મારા નાનીનું પણ અવસાન થઈ ગયું. મારા માટે આ એક મોટો આઘાત હતો, કારણ કે મારી સંભાળ રાખનારું કોઈ નહોતું. મેં રસ્તાઓ પર દિવસો વિતાવ્યા અને ખાવા માટે કંઈ જ નહોતું. હું ભંડારા અને લંગરના ભોજન પર નિર્ભર હતો. નશાને કારણે મેં જીવનના સૌથી ખરાબ દિવસો જોયા છે."
તેણે ઉમેર્યું, "એવું લાગતું હતું કે જાણે મૃત્યુ મારી નજીક આવી રહ્યું છે અને મને પોતાની સાથે લઈ જવા માંગે છે. પરંતુ મેં એવું થવા દીધું નહીં." યુવાને જણાવ્યું કે આ બધું થયા પછી તે એક પુનર્વસન કેન્દ્રમાં ગયો, પરંતુ સારવાર બાદ ફરીથી તે નશાની લતમાં સપડાઈ ગયો હતો. જોકે, સમય જતાં તે આ લતમાંથી બહાર આવવામાં સફળ રહ્યો.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "નશાને હરાવવા બદલ હું તમને અભિનંદન આપું છું અને આશા રાખું છું કે તમે ફરી ક્યારેય આ લતમાં ન ફસાઓ. તમે એવો સંકલ્પ લો અને જેમને પણ મળો તેમને શીખવો કે આ રસ્તો ખોટો છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "તમે સાબિત કર્યું છે કે દ્રઢ ઈચ્છાશક્તિ હોય તો કોઈ પણ લક્ષ્ય અશક્ય નથી. તમારા શબ્દો ઘણા યુવાનોને શક્તિ આપશે; પરિવાર અને દેશ માટે એ ખૂબ મહત્વનું છે કે યુવાનો નશાથી દૂર રહે."
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