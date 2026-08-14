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'ડ્રગ તસ્કરો ગમે ત્યાં છુપાય...તેઓ છટકી શકતા નથી', વીરેન્દ્ર બસોયાને UAEથી પરત લાવવા પર અમિત શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે UAEથી કથિત ડ્રગ કિંગપીન વીરેન્દ્ર સિંહ બસોયાના પરત ફરવાની પ્રશંસા કરી.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 5:33 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે UAEથી કથિત ડ્રગ કિંગપીન વીરેન્દ્ર સિંહ બસોયાના પરત ફરવાની પ્રશંસા કરી. તેમણે બસોયાના પરત ફરવાને સરકારની ડ્રગ્સ સામે ઝીરો ટોલરેન્સ નીતિમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યું હતું.

સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ X પર અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, નરેન્દ્ર મોદી સરકાર વિદેશથી કાર્યરત ડ્રગ્સ તસ્કરોનો સતત પીછો કરીને તેમના નેટવર્કને તોડી રહી છે. અમિત શાહે કહ્યું, "મોદી સરકાર વિદેશમાં છુપાયેલા ડ્રગ હેરફેર કરનારાઓને સતત ટ્રેક કરી રહી છે અને તેમના સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમને તોડી રહી છે."

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, "ડ્રગ્સ અને માદક દ્રવ્યો સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિમાં એક નવો સીમાચિહ્નરૂપ બનાવતા, NCBએ સંયુક્ત આરબ અમીરાતથી ભાગેડુ ડ્રગ કિંગપીન વીરેન્દ્ર સિંહ બસોયાને પરત લાવવામાં સફળતા મેળવી છે."

કેસ અંગે શેર કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ભારતીય અધિકારીઓના પ્રયાસોને પગલે બસોયાને એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ નંબર 4310 દ્વારા દુબઈથી ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો. બસોયા પુણે ડ્રગ કેસમાં આરોપી છે, જેમાં કથિત રીતે 6,000 કરોડના ડ્રગ્સનો સમાવેશ થાય છે.

નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ તેમની સામે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરી હતી. ત્યારબાદ તેની દુબઈમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ભારત સરકારની પહેલ બાદ, તેમને દેશમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા - આ પગલાને અધિકારીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ હેરફેર નેટવર્ક્સ પર ચાલી રહેલા કડક કાર્યવાહીમાં મોટી સફળતા ગણાવી હતી. બસોયાને સંદીપ ધુનિયાનો નજીકનો સાથી માનવામાં આવે છે, જે દિલ્હી પોલીસના આશરે 13,000 કરોડના નાર્કોટિક્સ કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, ધુનિયા દુબઈથી પાકિસ્તાન મુસાફરી કરવામાં સફળ રહ્યો હતો. અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય એજન્સીઓએ અનેક સ્તરો પર ગુનાહિત નેટવર્કનો પીછો કરીને બસોયાને ટ્રેક કર્યો હતો. ગૃહમંત્રીએ કહ્યું, "ગુનેગારને ઉપરથી નીચે અને નીચેથી ઉપર સુધી ટ્રેસ કરીને, અમારી એજન્સીઓએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ડ્રગ હેરફેર કરનારા ગમે ત્યાં છુપાય, તેઓ ભારતીય કાયદાના લાંબા હાથથી બચી શકતા નથી." બસોયાની ધરપકડને NCB અને અન્ય એજન્સીઓ માટે મોટી સફળતા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે જે વિદેશથી મોટા પાયે નાર્કોટિક્સ નેટવર્ક ચલાવવાના આરોપી ભાગેડુઓનો પીછો કરી રહી છે. સરકારે વારંવાર જણાવ્યું છે કે તેની ડ્રગ વિરોધી વ્યૂહરચના ફક્ત વ્યક્તિગત દાણચોરો પર જ નહીં, પરંતુ નાર્કોટિક્સ સિન્ડિકેટને ટેકો આપતા વિશાળ નાણાકીય, લોજિસ્ટિકલ અને ગુનાહિત ઇકોસિસ્ટમને તોડી પાડવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

(ઇનપુટ-IANS)

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