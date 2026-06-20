નશા વિરુદ્ધ પંજાબમાં ડ્રગ્સ સેન્સસ, પર આંકડાનું શું કરશે માન સરકાર? વિપક્ષનો વિરોધ
સરકારનું કહેવું છે કે આ ગણતરી નશા વિરુદ્ધ સારી પોલિસી બનાવવા માટે છે. વરિંદર થિંડ અને કવલજીત કૌરનો અહેવાલ.
Published : June 20, 2026 at 6:03 PM IST
ચંદીગઢ/લુધિયાણા: શું તમારા પરિવારનો કોઈ સભ્ય ડ્રગ્સની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યો છે, શું તમારા વિસ્તારમાં નશીલા પદાર્થનું સેવ એક મોટી સમસ્યા છે? પંજાબના સરકારી શિક્ષક જસવિંદર દરરોજ સવારે 7 વાગ્યે આવા જ પ્રશ્નોનું લિસ્ટ લઈને ઘરેથી નીકળે છે.
દેશભરમાં થઈ રહેલી વસ્તી ગણતરીથી અલગ, પંજાબમાં હજારો સરકારી કર્મચારીઓ હાલમાં રાજ્યમાં પહેલીવાર આવી જનગણના કરી રહ્યા છે, જે અંતર્ગત રાજ્યમાં નશા કરનારા લોકોની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે. પંજાબની ભગવંત માન સરકારે આને 'ડ્રગ અને સામાજિક-આર્થિક વસ્તી ગણતરી' ગણાવી છે.
જસવિંદર કહે છે કે, તેઓ આ વસ્તી ગણતરી માટે દરરોજ લગભગ 8 થી 10 ઘરોને આવરી લે છે. દરેક ઘરે સરેરાશ 15 થી 20 મિનિટ લાગે છે, અને તેઓ આ કાર્ય માટે દરરોજ લગભગ ચાર કલાક ફાળવે છે. પંજાબમાં જે સરકારી શિક્ષકોને આ ડ્યૂટી સોંપવામાં આવી છે, તેમને 250 ઘરોને આવરી લેવાનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો છે.
પંજાબમાં સતત નશીલી દવાઓનો દુરુપયોગગ સમય-સમય પર સરકાર માટે મોટી સમસ્યા રહ્યો છે, અને આ સમસ્યા ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. 2025ના બજેટની જાહેરાત દરમિયાન, પંજાબ સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે રાજ્યમાં નશીલી દવાઓ સંબંધિત સામાજિક-આર્થિક વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે.
વર્ષ 2025 માટે, પંજાબ સરકારે આ માટે ₹150 કરોડનું બજેટ ફાળવ્યું હતું. 28,000 કર્મચારીઓનું કાર્યબળ ૬૫ લાખ પરિવારોના ઘરે ઘરે જઈને સર્વે કરશે. આ કવાયત 5 મે, 2026 ના રોજ રાજ્યભરમાં શરૂ થઈ હતી. આ ડેટા એકત્રિત કરવા માટે નિયમિત અને કરાર આધારિત સરકારી શિક્ષકો તેમજ કમ્પ્યુટર ઓપરેટરોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ વસ્તી ગણતરીનો હેતુ પંજાબમાં ડ્રગના વ્યસનથી પીડિત લોકોની સંખ્યા નક્કી કરવાનો છે.
પંજાબમાં આવી વસ્તી ગણતરીની જરૂર કેમ પડી?
"ઉડતા પંજાબ"ના ટેગવાળા રાજ્યની ઓળખ નશાના કારણે જ બની છે. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા પરની સંસદીય સ્થાયી સમિતિના 51મા અહેવાલ (2022-23) ના ડેટા અનુસાર, પંજાબમાં ગાંજો, કોકેઇન, ચરસ અને અન્ય સિન્થેટિક ડ્રગ્સનું સેવન કરનારા લોકોની સંખ્યા 63 લાખથી વધુ છે.
ચિંતાજનક રીતે, બાળકો પણ નશાની જાળમાં ફસાઈ રહ્યા છે. આ જ અહેવાલ દર્શાવે છે કે પંજાબમાં 10 થી 17 વર્ષની વયના 600,000 થી વધુ બાળકો આ નશીલા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. 2011 ની વસ્તી ગણતરી મુજબ,2.77 કરોડ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યમાં આ સ્થિતિ છે. આ ગણતરી મુજબ, રાજ્યની 20 ટકાથી વધુ વસ્તી ડ્રગની જાળમાં ફસાયેલી છે. આ આંકડા ચિંતાજનક છે.
પંજાબ સરકારે 'યુદ્ધ નશાની વિરુદ્ધ' અભિયાન શરૂ કર્યું. પંજાબના ડીજીપી ગૌરવ યાદવે જણાવ્યું કે, આ અભિયાન હેઠળ કુલ 29,784 એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી અને 39,867 ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, રેકોર્ડ 2021 કિલો હેરોઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
વધુમાં, અન્ય પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેમાં 35000 કિલો પૉપી હસ્ક, 698 કિલો અફીણ, 26 કિલો મેથામ્ફેટામાઇન અને 55.78 લાખ નશાકારક ગોળીઓ સહિત અન્ય નશાકારક વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે. સાથે જ પાછલા વર્ષે ₹16.81 કરોડની ડ્રગ મની પણ પંજાબ પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી છે.
દર વર્ષે ડ્રગ ઓવરડોઝથી થતા મૃત્યુ
પંજાબ સરકાર નશાકારક દવાઓ પર પ્રતિબંધ લગાવવા માટે 'ડ્રગ્સ સામે યુદ્ધ' અભિયાન ચલાવી રહી છે. જો કે, NCRB ના ડેટા દર્શાવે છે કે પંજાબમાં મોટી સંખ્યામાં મૃત્યુ ડ્રગ્સને કારણે છે. ડ્રગ સંબંધિત મૃત્યુની દ્રષ્ટિએ પંજાબ દેશમાં બીજા ક્રમે છે.
NCRB ના ડેટા અનુસાર, 2024 માં પંજાબમાં ડ્રગ ઓવરડોઝને કારણે 106 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. પાછલા વર્ષોના ડેટા પર નજર કરીએ તો, 2023 માં આવા 89 મૃત્યુ થયા હતા. 2022 માં, ડ્રગ ઓવરડોઝથી 144 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જ્યારે 2021 માં આ આંકડો 78 હતો. ચાર વર્ષના સમયગાળામાં, પંજાબમાં ડ્રગ ઓવરડોઝને કારણે કુલ 417 મૃત્યુ નોંધાયા છે.
આ વસ્તી ગણતરી પછી શું?
આ રાજ્યવ્યાપી વસ્તી ગણતરી દ્વારા, સરકાર ડ્રગ વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા અને અન્ય સંબંધિત વિગતો એકત્રિત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડ્રગ વપરાશકર્તાઓને ઓળખવામાં અને કયા પદાર્થો સૌથી વધુ પ્રચલિત છે તે નક્કી કરવામાં મદદ કરશે.
મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન, જેમણે 2025 ના બજેટમાં આ અનોખા વસ્તી ગણતરી કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી હતી, તેમણે જણાવ્યું છે કે, આવા ડેટા એકત્રિત કરવાથી સરકારને નવી નીતિઓ બનાવવામાં મદદ મળશે. આ માહિતીના આધારે, વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવા અને અસરગ્રસ્ત યુવાનોના પુનર્વસન માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
આરોગ્ય મંત્રી ડૉ. બલબીર સિંહે સમજાવ્યું કે વસ્તી ગણતરીનો હેતુ ડ્રગના દુરુપયોગ સામે લડવા માટે વધુ સારી નીતિઓ બનાવવામાં મદદ કરવાનો છે. "અમારી સરકારે 'ડ્રગ્સ સામે યુદ્ધ' અભિયાન શરૂ કર્યું છે, જેના હેઠળ ડ્રગનો ઉપયોગ કરનારાઓને ઓળખવામાં આવી રહ્યા છે. તેમની સામે કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં; તેના બદલે, તેમને વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રોમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને વ્યાવસાયિક કૌશલ્યમાં તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. જોકે, ડ્રગના તસ્કરો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે."
અધિકારી ઘરે-ઘરે જઈને શું સવાલ પૂછી રહ્યા છે?
નશાકારક દવાઓ સંબંધિત વસ્તી ગણતરી માટે કુલ 26 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવી રહ્યા છે, અને પરિવારોએ સર્વે કર્મચારીઓની મદદથી જવાબો આપવા જરૂરી છે. આ પ્રશ્નોમાં નામ, સરનામું, પરિવારના સભ્યો, જાતિ, ધર્મ, ઘરના વડા અને પરિવારનું મૂળ સ્થાન જેવી વિગતો આવરી લેવામાં આવી છે. એકત્રિત કરવામાં આવેલી બધી માહિતી ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
આવા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે: કયા પ્રકારના નશાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે? નશાની સમસ્યા કેટલી ગંભીર છે? વિસ્તારમાં ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવે છે? ગામથી સરકારી વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્ર કેટલું દૂર છે? મુખ્યમંત્રી દ્વારા શરૂ કરાયેલા અભિયાન અંગે શું અભિપ્રાય છે? શું તેનાથી નશાખોરી રોકવામાં મદદ મળી છે કે નહીં? આ બધા પ્રશ્નો સર્વેનો ભાગ છે.
વધુમાં, સર્વેમાં શિક્ષિત પરિવારના સભ્યો, વિદેશમાં રહેતા પરિવારના સભ્યો, ઘરનું દેવું, તબીબી સારવાર ક્યાં લેવી (ખાનગી કે સરકારી સુવિધાઓ), અને પરિવારની માલિકીના વાહનોની સંખ્યા અને પ્રકાર વિશેના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે.
આ વસ્તી ગણતરી દરમિયાન કયા પડકારો ઉભા થઈ રહ્યા છે?
ડેમોક્રેટિક ટીચર ફ્રન્ટના પદાધિકારી દલજીત સિંહ જણાવે છે કે, ડ્રગ્સની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવી મુશ્કેલ સાબિત થઈ રહી છે. ઘણા લોકો ખુલ્લેઆમ જાહેર કરતા નથી કે પરિવારનો કયો સભ્ય ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરે છે.
ડેમોક્રેટિક ટીચર ફ્રન્ટના જનરલ સેક્રેટરી રૂપિન્દર પાલ સિંહ પણ કહે છે કે શિક્ષકોની પ્રાથમિક ભૂમિકા શિક્ષણ આપવાની છે, પરંતુ તેમને આ ડ્રગ્સની વસ્તી ગણતરી સોંપવામાં આવી છે. ગામડાંમાં હોય કે શહેરોમાં, જ્યારે શિક્ષકો ફોર્મ લઈને આવે છે, ત્યારે ઘણા પરિવારો કયા સભ્ય ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરે છે અથવા કયા પ્રકારના પદાર્થોનું સેવન કરે છે તેની ચર્ચા કરવાનો ઇનકાર કરે છે. લોકો વાત કરવાથી ડરતા હોય છે; સ્વાભાવિક રીતે, ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ કેમ જણાવે કે તે નશો કરે છે અને કયો નશો કરે છે. આ પ્રકારના કાર્યક્રમ માટે કાઉન્સેલિંગ જરૂરી છે.
આ મુદ્દો રાજકીય ચર્ચાનો વિષય પણ બની ગયો છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સુખપાલ ખૈરાના મતે, "સરકાર 26 પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી રહી છે, પરંતુ પરિવારનો સભ્ય કેવી રીતે અને શા માટે કહેશે કે કોઈ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરે છે કે નહીં - અને જો તે કરે છે, તો તે કયા ચોક્કસ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરે છે?"
પંજાબના ફુલવાલ ગામના નશા વિરુદ્ધ કમિટી બનાવીને પંચાયતને નશા મુક્ત કરવાની પહેલ કરનારા સમાજ સેવી અને પંચ નવજિંદર સિંહ સેખો પણ માને છે કે, આ પ્રકારની વસ્તીગણતરી કરાવવાનો નિર્ણય સારો છે, આનાથી સારવાર મળવામાં મદદ મળશે. પરંતુ સરકારની પહેલા સાથે પરિવારોની સહમતિ પણ જરૂરી છે.
જો પરિવારો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે કે કોઈ સભ્ય ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરે છે, તો આવા પગલાં સફળ થશે નહીં; આમ કરવાથી પરિવાર માટે અને ખાસ કરીને ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરનાર માટે લાંબા ગાળે મુશ્કેલીઓ વધશે. તેથી, પરિવારોએ આગળ આવવાની જરૂર છે.
ડ્રગ્સ ગણતરીમાં સામેલ સરકારી શિક્ષક જસવિંદર સિંહ કહે છે કે, ઘણા પરિવારો આ કવાયતથી સંપૂર્ણપણે અજાણ છે. "અમે ઘણીવાર 'સામાજિક-આર્થિક વસ્તી ગણતરી'નો ઉલ્લેખ કરીને પરિવારોનો સંપર્ક કરીએ છીએ કારણ કે ઘણા લોકો 'ડ્રગ્સ' શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે ત્યારે ખચકાટ અનુભવે છે. એવા યુવાનો પણ મળે છે જેમને જોઈને સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે તે નશો કરે છે, પરંતુ પરિવાર સામે આ વાતનો સ્વીકારવાનો ઈનકાર કરે છે."
આ અભિયાનમાં ઈ-રિક્ષાઓ પણ જોડાશે
નશીલા પદાર્થોના દુરુપયોગ સામે શરૂ કરાયેલા અભિયાન વિશે બોલતા, પંજાબના આરોગ્ય મંત્રીએ કહ્યું, "અમે વ્યસન સામે ઝઝૂમી રહેલા યુવાનો માટે સારવારની સુવિધા આપી રહ્યા છીએ. ગામડાઓમાં સમિતિઓ બનાવવામાં આવી છે, અને વ્યસનીઓને જેલને બદલે વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રોમાં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ધારાસભ્યો ગામડાઓ સુધી પહોંચી રહ્યા છે. વ્યક્તિઓની ગુપ્તતાને સુરક્ષિત રાખવા માટે, અમે ઈ-રિક્ષા અભિયાન શરૂ કર્યું છે; આ ઈ-રિક્ષાઓ ગામડાથી ગામડા અને પડોશમાં ફરે છે, જેમાં મુખ્યમંત્રીનો રેકોર્ડેડ સંદેશ વગાડવામાં આવે છે. તેમની પાસે એક બોક્સ પણ છે જ્યાં લોકો ડ્રગ્સ સંબંધિત માહિતી, ફરિયાદો અથવા સૂચનો ધરાવતી સ્લિપ મૂકી શકે છે.
આ સ્લિપની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે, અને યોગ્ય પ્રતિભાવો અથવા પગલાં લેવામાં આવે છે. આ પહેલને મજબૂત સમર્થન મળી રહ્યું છે. શરૂઆતમાં તે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે તેને તમામ 117 વિધાનસભા મતવિસ્તારો સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવશે. અમે જનતાને ડ્રગ્સ વેચનારા અથવા સેવન કરનારાઓ વિશે શક્ય તેટલી વધુ માહિતી પ્રદાન કરવા વિનંતી કરીએ છીએ. અમે માહિતી આપનારની ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખીશું. અમારું લક્ષ્ય ગામડાઓમાં વધુ વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રો ખોલવાનું અને ડ્રગ પેડલર્સ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનું છે."
"પંજાબ સરકાર નશીલી દવાઓના દુરુપયોગને રોકવા માટે 'ડ્રગ્સ સામે યુદ્ધ' અભિયાન ચલાવી રહી છે, અને તેને નોંધપાત્ર જાહેર સમર્થન મળી રહ્યું છે. સાથે સાથે, ગામડાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પદાર્થોના પ્રકારો તેમજ લોકો તેને કેવી રીતે અને ક્યાંથી મેળવે છે તે સમજવા માટે ડ્રગ સંબંધિત સર્વે (જનગણના) હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ડેટા ભવિષ્યની નીતિઓ ઘડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે અને યુવાનોને વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રો તરફ દોરી જવામાં પણ મદદ કરશે." - હરદીપ સિંહ મુંડિયન, કેબિનેટ મંત્રી
5 મેના રોજ ડ્રગ સર્વે શરૂ થયો
પંજાબ સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા ડ્રગ્સ પરના સામાજિક-આર્થિક સર્વે માટે તાલીમ સત્રો પૂર્ણ થયા છે. લુધિયાણાના એડિશનલ ડેપ્યુટી કમિશનર અમિત બાંબીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ સર્વે સત્તાવાર રીતે 5 મેના રોજ શરૂ થયો છે. દરેક ગણતરીકાર આશરે 250 ઘરોને આવરી લેશે. સરકાર ગણતરીકર્તાઓને પ્રતિ ઘર 250 રૂપિયા માનદ વેતન આપશે, અને પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે સુપરવાઇઝરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેથી સર્વે અત્યંત પ્રામાણિકતા અને ખંત સાથે હાથ ધરવામાં આવે."
શું માત્ર ડ્રગ ગણતરી પૂરતી છે?
પંજાબ સરકારની આ પહેલ અંગે વિપક્ષે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, પરંતુ ડ્રગના દુરુપયોગ અને બાળ મજૂરી બંને સામે ઝુંબેશ ચલાવતા વકીલ જિતેન્દ્ર મલિક રાજ્યમાં વ્યસનના ફેલાવાના નેટવર્કને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલાને સાહસિક માને છે. જો કે, તેઓ ભાર મૂકે છે કે ફક્ત ડેટા એકત્રિત કરવો એ ઉકેલ નથી; તેના બદલે, તે સમાધાન સુધી પહોંચવાનો રસ્તો બતાવે છે.
મલિક દલીલ કરે છે કે જો વસ્તી ગણતરી પ્રામાણિકપણે અને વૈજ્ઞાનિક રીતે હાથ ધરવામાં આવે, જેમાં પ્રચલિત નશાના પ્રકારો, સૌથી સંવેદનશીલ વિસ્તારો, વય અને વિવિધ સામાજિક વિભાગો પર ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવે તો આ માહિતી સરકારને વધુ અસરકારક નીતિઓ બનાવવામાં મદદ કરશે.
જિતેન્દ્ર મલિક આ વાતના પણ હિમાયતી છે કે આ પ્રકારના આંકડા એકઠા કરવાની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ રીતે ગોપનીય, પારદર્શી અને નિષ્પક્ષ હોવી જોઈએ. લોકોને સામાજિક બદનામી અને કાનૂની કાર્યવાહીના ડરે સાચી જાણકારી આપતા ખચકાટ અનુભવે છે. તેથી, વિશ્વાસ કેળવવો અને જનતાને ખાતરી આપવી મહત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલનો હેતુ વ્યક્તિઓને વ્યસનના ચુંગાલમાંથી મુક્ત થવામાં મદદ કરવાનો છે, તેમને સજા આપવાનો નથી.
જિતેન્દ્ર મલિક ભારપૂર્વક કહે છે કે, નશા પર સકંજો કરવા માટે માત્ર વસ્તી ગણતરી પૂરતી નથી; બહુ-પરિમાણીય અને લાંબા ગાળાના પ્રયાસો જરૂરી છે. આવશ્યક પગલાંઓમાં ડ્રગ સપ્લાય ચેઇનને વિક્ષેપિત કરવી અને ડ્રગ માફિયાઓ સામે કડક પગલાં લેવાનો સમાવેશ થાય છે. સાથે સાથે, વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રોની સંખ્યા વધારવાની, તેમની ગુણવત્તા સુધારવાની અને મજબૂત પુનર્વસન પ્રણાલીઓ સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે. વધુમાં, યુવાનો માટે રોજગાર અને રમતગમતની તકોનો વિસ્તાર કરવો જોઈએ.
આ લડાઈમાં, સમાજ, પરિવારો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ધાર્મિક અથવા સામાજિક સંગઠનોએ સરકાર સાથે જવાબદારી વહેંચવી જોઈએ, કારણ કે ડ્રગના દુરૂપયોગનો મુદ્દો ફક્ત કાયદો અને વ્યવસ્થાનો વિષય નથી. આ સામાજિક, આર્થિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે પણ જોડાયેલું છે.
અન્ય રાજ્યો માટે એક શીખ
નશીલા પદાર્થોના દુરૂપયોગના ફેલાતી જાળથી પંજાબની છબી ખરડાઈ છે, છતાં આ ભય અન્ય રાજ્યોના યુવાનોને પણ ફસાવી રહ્યો છે. આ સંદર્ભમાં, પંજાબની પરિસ્થિતિ અને વર્તમાન ડ્રગ વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવા તરફનું પગલું અન્ય રાજ્યો માટે એક બોધ પાઠ છે. જીતેન્દ્ર મલિકના મતે, રાજ્યની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણવા માટે ડ્રગ વસ્તી ગણતરી કરાવી શકાય છે, જેથી નક્કર અને અસરકારક નીતિઓ બનાવવામાં મદદ મળે. જો કે, તે પહેલાં, ડ્રગ પેડલર્સ સામે નિર્ણાયક પગલાં લેવા જોઈએ, અને યુવાનોને મુખ્ય પ્રવાહમાં ફરીથી જોડવા માટે કાર્યક્રમો શરૂ કરવા જોઈએ.
નશીલા પદાર્થોના દુરૂપયોગ સામે જન આંદોલન બનાવવા માટે સરકારી પ્રયાસો સાથે સામાજિક જાગૃતિની પણ જરૂર છે; આ માટે માત્ર યોગ્ય નીતિઓ જ નહીં પરંતુ યોગ્ય ઉદ્દેશ્યની પણ જરૂર છે. વ્યસનમુક્તિ કેન્દ્ર ચલાવતા ડૉ. ઈન્દ્રજીત ઢીંગરાએ જણાવ્યું હતું કે, "નશો પંજાબીઓ માટે એક મોટી સમસ્યા બની ગયો છે. વીસથી ત્રીસ વર્ષ પહેલાં, લોકો પોસ્તા અને અફીણના વ્યસની હતા.
તેમાંથી મોટાભાગના લોકો વૃદ્ધ અથવા મધ્યમ વયના હતા. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. ફક્ત યુવાનો જ નહીં, પણ સગીરો પણ સિન્થેટિક ડ્રગ્સનો શિકાર બની રહ્યા છે. છોકરીઓ પણ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરી રહી છે, જેના કારણે કમળો અને HIV જેવા રોગો ફેલાય છે, કારણ કે તેઓ ઘણીવાર એક જ સિરીંજ શેર કરે છે."
ડૉ. ઢીંગરાએ ઉમેર્યું, "જો આપણે ડ્રગ્સ પર રોક લગાવવા માંગતા હોય, તો આપણે વધુ વ્યસનમુક્તિ કેન્દ્રો ખોલવાની અને બાળકો સાથે વાત કરીને તેમને માનસિક રીતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. યુવાનોને વ્યસનની કુટેવમાંથી બહાર કાઢવા માટે તેમનું કાઉન્સેલિંગ કરવું જરૂરી છે.
"ડ્રગ સેન્સસ સરકારને ડેટા અને જમીની સ્તરની વાસ્તવિકતાઓ પ્રદાન કરશે; જો કે, હકીકત એ છે કે વ્યસનમુક્તિ કેન્દ્રો પાસે પહેલાથી જ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરનારાઓનો ડેટા છે. ખરી જરૂરિયાત એ છે કે નશાની લતના શિકાર લોકોને કેવી રીતે બચાવવા તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે."
વિપક્ષનો વિરોધ
દરમિયાન, વિવિધ વિપક્ષી પક્ષો ડ્રગ વિરોધી અભિયાન અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સુખપાલ ખૈરાએ ટિપ્પણી કરી છે કે, "સરકાર 26 વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી રહી છે." "પરિવારનો સભ્ય કેવી રીતે જણાવી શકે છે કે કોઈ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરે છે કે નહીં, અને જો તેઓ કરે છે, તો તેઓ કયા ચોક્કસ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે? અમને શંકા છે કે સરકાર ચૂંટણી દરમિયાન એજન્સીઓને સોંપવા માટે આ ડેટા એકત્રિત કરી રહી છે, જોકે સર્વે જાહેર ખર્ચે કરવામાં આવી રહ્યો છે."
કોંગ્રેસના સાંસદ સુખજિંદર સિંહ રંધાવાએ ડ્રગ સેન્સસ અંગે પંજાબ સરકાર પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. રંધાવાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભગવંત માન સરકાર ડ્રગ્સની યાદીમાં દારૂનો સમાવેશ કરી રહી નથી. પંજાબમાં હજારો માતાઓ અને પુત્રીઓ રડી રહી છે; તેમના પર કોણ ધ્યાન આપશે?
સરકારે દાવો કર્યો હતો કે તે પંજાબને નશા મુક્ત બનાવશે, છતાં શિક્ષકોને કહેવાઈ રહ્યું છે કે, 'નો-ડ્રગ' વિભાગમાં દારૂનો ઉલ્લેખ કરે. પંજાબના મુખ્યમંત્રી માટે દારૂ 'શક્તિનું પાણી' છે, પરંતુ પંજાબના લોકો માટે તે એક નશો છે જે ઘરોનો નાશ કરી રહ્યો છે."
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા તરુણ ચુગે કહ્યું કે, "પંજાબમાં હાલમાં ચાલી રહેલ ડ્રગ સર્વે પંજાબ પોલીસ, એસટીએફ અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા કરાવવો જોઈતો હતો; આ સર્વેની જવાબદારી શિક્ષકોને સોંપવી જોઈતી ન હતી."
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