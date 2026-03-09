ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પર ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને ડ્રગ્સની દાણચોરીનો પર્દાફાશ, ₹32 કરોડનું હેરોઈન જપ્ત
રાજસ્થાનમાં ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પર મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. પંજાબના ડ્રગ તસ્કરની ધરપકડ.
Published : March 9, 2026 at 9:23 PM IST
શ્રીગંગાનગર: ભારત-પાકિસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક ફરી એકવાર ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને ડ્રગ્સની દાણચોરીનો એક મોટો મામલો સામે આવ્યો છે. રાયસિંહ નગર વિસ્તારના સમેજા કોઠી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં આશરે 6 કિલો 500 ગ્રામ હેરોઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત આશરે ₹32 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન, પંજાબના ફાઝિલકાથી એક દાણચોરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેના બે સાથીઓ ભાગી ગયા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સરહદ સુરક્ષા દળને ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ નજીકના ગામ 43 પીએસ વિસ્તારમાં ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને શંકાસ્પદ પેકેજો છોડવામાં આવી રહ્યા હોવાની માહિતી મળી હતી. માહિતી મળતાં, BSF, CID અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમોએ આ વિસ્તારમાં સંયુક્ત સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. ઘણા કલાકો સુધી ચાલેલી શોધખોળ દરમિયાન, ખેતરો અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી સાત શંકાસ્પદ પેકેજો મળી આવ્યા હતા.
તપાસ દરમિયાન, પેકેટો ખોલવામાં આવ્યા હતા અને કુલ 6 કિલો 500 ગ્રામ હેરોઈન મળી આવ્યું હતું. સુરક્ષા એજન્સીઓએ ઘટનાસ્થળે નાકાબંધી કરી હતી અને શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી હતી. આ દરમિયાન, એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેની ઓળખ સિમરજીત સિંહ તરીકે થઈ છે, જે પંજાબના ફાઝિલકાનો રહેવાસી છે.
પોલીસ અધિક્ષક ડૉ. અમૃતા દુહાને જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી ડ્રોન દ્વારા ફેંકાયેલા હેરોઈન પેકેટો લેવા માટે પંજાબથી ગયો હતો. તપાસ દરમિયાન એક સંયુક્ત ટીમે તેની ધરપકડ કરી હતી.
હાલમાં, BSF, CID અને પોલીસ ટીમો સમગ્ર વિસ્તારમાં સઘન શોધખોળ કામગીરી ચલાવી રહી છે. તેઓ ફરાર આરોપીઓને શોધી રહ્યા છે અને આ દાણચોરી નેટવર્કમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓની તપાસ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે સરહદ પારથી ડ્રોન દ્વારા ડ્રગ્સની દાણચોરી કરવાના પ્રયાસો પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
