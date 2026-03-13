ગલ્ફ વૉરમાં ડ્રૉન એટેકમાં ભારતીય એન્જિનિયરનું મોત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 8:58 PM IST

મુંબઈ: ઇરાકના બસરા બંદર નજીક એમવી સેફસી વિષ્ણુ નામના જહાજ પર ડ્રોન હુમલામાં બિહારના વતની દેવનંદન પ્રસાદ સિંહ (૫૦)નું મોત થયું હતું. 2019 થી, સિંહ તેમની પત્ની કુમકુમ અને તેમના બે બાળકો સાથે મુંબઈના કાંદિવલીમાં રહેતા હતા. ઊંડું દુઃખ વ્યક્ત કરતા, કાંદિવલીના પાડોશી શામ્ભવી નંદનાદે જણાવ્યું કે સિંહનો પરિવાર ખૂબ જ મિલનસાર હતો. તેમની પત્ની અને બાળકો તેમના સંબંધીઓ સાથે રહેવા માટે દિલ્હી ગયા છે.

અલ-ઝુબેર બંદર પર કાર્ગો લોડિંગ કામગીરી દરમિયાન આ હુમલો થયો હતો. પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, મંગળવારે રાત્રે, વિસ્ફોટકોથી ભરેલી એક માનવરહિત બોટ ટેન્કરની સ્ટારબોર્ડ બાજુ સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો અને ત્યારબાદ આગ લાગી હતી. સિંહ આગમાં ફસાઈ ગયા અને મૃત્યુ પામ્યા, જ્યારે અન્ય ક્રૂ સભ્યો પોતાને બચાવવા માટે સમુદ્રમાં કૂદી પડ્યા.

ત્યારબાદ તેમને નજીકની ટગબોટ દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં, ઇરાકી કોસ્ટ ગાર્ડે 15 ભારતીયો અને 12 ફિલિપિનોના તમામ 27 ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા.

કમનસીબે, આ કોઈ અલગ ઘટના નથી. મુંબઈના અન્ય એક રહેવાસી, દિક્ષિત અમૃતલાલ સોલંકી (32) - જે ઓમાનના મસ્કત નજીક એક જહાજ પર ક્રૂ મેમ્બર હતા - તેમણે પણ ડ્રોન હુમલામાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. અલગ અલગ હુમલાઓમાં મુંબઈના બે ભારતીય ખલાસીઓના મૃત્યુ બાદ, ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ભારતીય ખલાસીઓની સલામતી અંગે ચિંતાઓ વધુ તીવ્ર બની છે.

આ ઘટના દરિયાઈ વેપાર પર યુ.એસ., ઇઝરાયલ અને ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષની વધતી જતી અસરને રેખાંકિત કરે છે. ભારતના બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના અહેવાલ મુજબ, હાલમાં પર્શિયન ગલ્ફમાં 28 ભારતીય કાર્ગો જહાજો અને 778 ખલાસીઓ કાર્યરત છે. આ પ્રદેશ ભારતના વાર્ષિક વેપાર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જે $200 બિલિયન છે.

