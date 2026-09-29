દેશભરમાં ફેલાયેલા સોનાની દાણચોરીના નેટવર્કનો DRIએ કર્યો પર્દાફાશ, 6.6 કિલો સોનું જપ્ત કર્યું, 11ની ધરપકડ
એજન્સીએ આશરે ₹10.36 કરોડનું 6.61 કિલો વિદેશી સોનું જપ્ત કર્યું છે અને 11 લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમાં એક કથિત માસ્ટરમાઇન્ડનો પણ સમાવેશ થાય છે.
By ANI
Published : September 29, 2026 at 7:21 AM IST
નવી દિલ્હી: ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ દેશવ્યાપી સોનાની દાણચોરીના સૌથી મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. એજન્સીએ આશરે ₹10.36 કરોડનું 6.61 કિલો વિદેશી સોનું જપ્ત કર્યું છે અને 11 લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમાં એક કથિત માસ્ટરમાઇન્ડનો પણ સમાવેશ થાય છે.
નાણા મંત્રાલય દ્વારા બહાર પડાયેલા સત્તાવાર નિવેદન મુજબ, આ રેકેટ કુરિયર નેટવર્ક દ્વારા કાર્યરત હતું અને છેલ્લા નવ મહિનામાં કુરિયર ચેનલોના માધ્યમથી ₹475 કરોડની કિંમતનું 318 કિલો દાણચોરી કરેલું સોનું પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું.
પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ દ્વારા વિદેશી સોનાની નિયમિત દાણચોરી અને પછી કુરિયર કન્સાઇનમેન્ટ દ્વારા દેશના વિવિધ ભાગોમાં પરિવહન કરવાની વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે, DRI એ 23-24 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ અનેક શહેરોમાં એક સાથે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, અમદાવાદ અને ગુવાહાટીમાં લોકોને એક સાથે અટકાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમની શોધખોળ કરવામાં આવી હતી.
આ ઓપરેશન દરમિયાન, ગુવાહાટી અને કોલકાતાથી મુંબઈ, દિલ્હી અને અમદાવાદમાં પહોંચાડવા માટે બુક કરાયેલા અને દાણચોરીના સોનાનો સમાવેશ કરતા કુરિયર પાર્સલ (કન્સાઇનમેન્ટ) અટકાવવામાં આવ્યા હતા. આ પાર્સલ મેળવનારા સાત વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે કોલકાતામાં પાર્સલ મોકલનારાઓના સ્થળો પર એકસાથે હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં વધુ ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદની ત્વરિત કાર્યવાહીમાં, દાણચોરીના સોનાના રવાનગી અને વિતરણનું સંકલન કરનારા મુખ્ય સૂત્રધારોમાંના એકની પણ મુંબઈમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ સિન્ડિકેટ દાણચોરીના સોનાને અનેક નાના કુરિયર પાર્સલમાં વહેંચીને ગુવાહાટી અને કોલકાતાથી મુંબઈ, દિલ્હી અને અમદાવાદમાં વિવિધ પ્રાપ્તકર્તાઓ સુધી પહોંચાડતું હતું, જેથી તેને સ્થાનિક બજારમાં વેચી શકાય.
પાર્સલ મોકલનારા અને મેળવનારાઓ માત્ર કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવતી સંસ્થાઓ કે વ્યક્તિઓ હોવાનું જણાયું હતું અને સોનાના કોઈ કાયદેસરના વ્યવહારો તેમની સાથે સંકળાયેલા નહોતા. આ બાબત સૂચવે છે કે દાણચોરીના સોનાને છુપાવવા અને તેનું વિતરણ કરવા માટે જાણીજોઈને કુરિયર નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
અટકાયત કરાયેલા પાર્સલમાંથી વિદેશી મૂળનું કુલ 6.61 કિલો સોનું મળી આવ્યું હતું, જેની કિંમત અંદાજે રૂ. 10.36 કરોડ છે. આ સોનાને કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સિન્ડિકેટ સાથે સંકળાયેલી અગિયાર વ્યક્તિઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
મહત્વની વાત એ છે કે, દસ્તાવેજી પુરાવાઓની પ્રાથમિક તપાસમાં આ સિન્ડિકેટની કામગીરીનું વિશાળ નેટર્વક સામે આવ્યું છે. ચાલુ કેલેન્ડર વર્ષના માત્ર નવ મહિનામાં જ, આ જ કુરિયર-આધારિત નેટવર્ક દ્વારા અંદાજે 318 કિલો દાણચોરીનું સોનું (જેની કિંમત આશરે રૂ. 475 કરોડ છે) મોકલાયુ અને ડિલિવર કરવામાં આવ્યું હતું.