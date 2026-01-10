DRDO એ હાઇપરસોનિક મિસાઇલ પ્રોગ્રામ માટે સ્ક્રેમજેટ એન્જિનનું ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ સફળતાપૂર્વક કર્યો
SCPT સુવિધા ખાતે હાથ ધરવામાં આવેલા ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટમાં અદ્યતન સ્ક્રેમજેટ કમ્બસ્ટરની ડિઝાઇન તેમજ અત્યાધુનિક પરીક્ષણ સુવિધાની ક્ષમતાઓને સફળતાપૂર્વક વેરીફાઈ કરવામાં આવી.
Published : January 10, 2026 at 11:58 AM IST
નવી દિલ્હી: સંરક્ષણ મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) એ હાઇપરસોનિક મિસાઇલોના વિકાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે કારણ કે તેણે તેના સક્રિય રીતે ઠંડુ કરાયેલ સ્ક્રેમજેટ કમ્બસ્ટરનું લાંબા ગાળાનું ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ સફળતાપૂર્વક હાથ ધર્યું છે.
તેના નિવેદનમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે DRDO ની હૈદરાબાદ સ્થિત પ્રયોગશાળા, સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ પ્રયોગશાળા (DRDL) એ સ્ક્રેમજેટ-સંચાલિત હાઇપરસોનિક ટેકનોલોજી પર અપડેટ્સ શેર કરીને આવી મિસાઇલોના વિકાસમાં "અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ" હાંસલ કરી છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "DRDL એ 9 જાન્યુઆરીના રોજ તેની અત્યાધુનિક સ્ક્રેમજેટ કનેક્ટ પાઇપ ટેસ્ટ (SCPT) સુવિધા પર તેના સક્રિય રીતે કૂલ્ડ સ્ક્રેમજેટ ફુલ-સ્કેલ કમ્બસ્ટરનું લાંબા ગાળાનું ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ સફળતાપૂર્વક કર્યું, જેનાથી 12 મિનિટથી વધુનો રન ટાઇમ મળ્યો."
મંત્રાલયે કહ્યું, "હાઇપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ લાંબા સમય સુધી ધ્વનિની ગતિ (6,100 કિમી પ્રતિ કલાકથી વધુ) કરતા પાંચ ગણી ઝડપે ઉડાન ભરવા સક્ષમ છે."
મંત્રાલયે ઉમેર્યું હતું કે, "આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ એક અત્યાધુનિક એર-બ્રેથિંગ એન્જિન દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે જે લાંબા સમય સુધી ઉડાન જાળવવા માટે સુપરસોનિક કમ્બશનનો ઉપયોગ કરે છે. SCPT સુવિધા પર હાથ ધરવામાં આવેલા ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટે અદ્યતન સ્ક્રેમજેટ કમ્બસ્ટરની ડિઝાઇન તેમજ અત્યાધુનિક પરીક્ષણ સુવિધાની ક્ષમતાઓને સફળતાપૂર્વક માન્ય કરી છે."
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ ગયા વર્ષે 25 એપ્રિલના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલા અગાઉના લાંબા ગાળાના સબ-સ્કેલ પરીક્ષણ પર આધારિત છે, જે હાઇપરસોનિક મિસાઇલ વિકાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
તેમાં લખ્યું છે કે, "કમ્બસ્ટર અને પરીક્ષણ સુવિધા DRDL દ્વારા ડિઝાઇન અને વિકસાવવામાં આવી હતી અને ઉદ્યોગ ભાગીદારો દ્વારા સાકાર કરવામાં આવી હતી. સફળ પરીક્ષણ ભારતને અદ્યતન એરોસ્પેસ ક્ષમતાઓમાં મોખરે રાખે છે."
જાન્યુઆરી 2025 માં, DRDO એ સ્ક્રેમજેટ કમ્બસ્ટરનું ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ સફળતાપૂર્વક કર્યું, જેમાં હાઇપરસોનિક મિસાઇલોમાં ઓપરેશનલ ઉપયોગ માટે તેની ક્ષમતા દર્શાવવામાં આવી.
સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે DRDO, ઉદ્યોગ ભાગીદારો અને શિક્ષણવિદોને પૂર્ણ-સ્કેલ સક્રિય રીતે ઠંડુ લાંબા-અવધિના સ્ક્રેમજેટ એન્જિનના સફળ ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ બદલ અભિનંદન આપ્યા. તેમણે કહ્યું કે આ સિદ્ધિ દેશના હાઇપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ વિકાસ કાર્યક્રમ માટે મજબૂત પાયો નાખે છે.
સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ વિભાગના સચિવ અને DRDOના અધ્યક્ષ, સમીર વી. કામતે, આ પ્રશંસનીય સિદ્ધિ માટે પરીક્ષણ ટીમોને અભિનંદન આપ્યા.
