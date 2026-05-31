એકતરફી પ્રેમમાં નિષ્ફળ ક્લાર્કની ગંદી હરકત, સરકારી કચેરીના મહિલા વૉશરૂમમાં લગાવ્યો સ્પાઈ કેમેરા

સાથે કામ કરતી મહિલાએ પ્રેમનો પ્રસ્તાવ ઠુકાવરતા ક્લાર્કે બેશરમીની તમામ હદો વટાવી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 9:19 PM IST

જગતસિંહપુર (ઓડિશા): જગતસિંહપુરમાં જિલ્લા ગ્રામીણ વિકાસ એજન્સી (DRDA) ના એક ક્લાર્કની ઓફિસના મહિલા વૉશરૂમમાં સ્પાય કેમેરા લગાવવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી જુનિયર ક્લાર્કનું નામ સંજય અધેક છે. પોલીસ અધિક્ષકે રવિવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ મહિલા કર્મચારીને પ્રપોઝ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી કેમેરા લગાવ્યો હતો.

પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, જગતસિંહપુર શહેરની બહાર સારામાં સ્થિત DRDA ઓફિસના મહિલા વોશરૂમમાં એક મહિલા કર્મચારીએ સ્પાય કેમેરા જોયો હતો. તેણે તાત્કાલિક મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારીને જાણ કરી હતી. DRDA ના કાર્યકારી અધિકારીએ તિર્ટોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના પગલે પોલીસે આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી.

સ્પાઈ કેમેરા કોણે લગાવ્યો હતો?

જગતસિંહપુર એસપીએ જણાવ્યું હતું કે, "CCTV ફૂટેજની તપાસ કર્યા પછી, પોલીસે DRDA ઓફિસના જુનિયર મહેસૂલ સહાયક સંજય અધેકની ધરપકડ કરી હતી. તે સ્પાઈ કેમેરા લગાવવાની ઘટનામાં સંડોવાયેલો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ ગુનો કબૂલી લીધો છે.

પ્રેમમાં નિષ્ફળ જતા રચ્યું કાવતરું

પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) એ જણાવ્યું કે આરોપી લાંબા સમયથી તે જ ઓફિસમાં રહેતી એક મહિલા કર્મચારી સાથે પ્રેમમાં હતો. થોડા દિવસ પહેલા તેણે તેને પ્રપોઝ કર્યું હતું, પરંતુ તેણે તેનું પ્રપોઝલ નકારી કાઢ્યું હતું. ત્યારબાદ, તેણે ઓનલાઈન સ્પાય કેમેરા મંગાવ્યો. તેણે તેને મહિલા શૌચાલયમાં ઇન્સ્ટોલ કર્યો અને તેને તેના મોબાઇલના વાઇ-ફાઇ સાથે કનેક્ટ કર્યો.

તે અઠવાડિયામાં એક વાર સ્પાય કેમેરા ચાર્જ કરતો હતો. પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે ઘટનાનો ખુલાસો થયા પછી આરોપી ગભરાઈ ગયો હતો અને જિલ્લા પરિષદ પ્રમુખને તેને પોલીસને ન સોંપવા વિનંતી કરતો હતો.

આ ઘટના બાદ, જગતસિંહપુરના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે આરોપી સંજયને સસ્પેન્ડ કર્યો. પોલીસે ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી) ની સંબંધિત કલમો હેઠળ તેની સામે કેસ નોંધ્યો અને તેને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો. પોલીસે સ્પાય કેમેરા, હાર્ડ ડિસ્ક, પેન ડ્રાઇવ, મોબાઇલ ફોન અને અન્ય દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા.

સંપાદકની પસંદ

