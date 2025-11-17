ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી
બહુ ઓછા એન્જિનિયરો એવા પરાક્રમો કરી શકે છે જે ઇતિહાસ બની જાય. ડૉ. માધવી લતાએ કોઈ પણ દેખાડા વિના તે જ કર્યું.
હૈદરાબાદ: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આવેલ ચેનાબ રેલ્વે બ્રિજને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો એન્જિનિયરિંગ સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. ડૉ. જી. માધવી લતાએ તેના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે વર્ષોની સખત મહેનત, પડકારજનક ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ અને કપરા સંજોગોમાં આ સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું. એફિલ ટાવર કરતાં ઊંચો આ પુલ આજે ભૂગોળ, ગુરુત્વાકર્ષણ અને ભૂરાજકીય પડકારો - પડકારોને દૂર કરવાની તેમની ક્ષમતાનું પ્રતીક છે.
રવિવારે હૈદરાબાદમાં એક ભવ્ય સમારોહમાં તેમને રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025 એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે ETV ભારતના સંવાદદાતા સિદ્ધાર્થ રાવે તેમની સાથે વાત કરી. ડૉ. માધવી લતાએ ગામડાની છોકરીથી IISc (ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સાયન્સ) માં પ્રથમ મહિલા ફેકલ્ટી સભ્ય બનવા સુધીની તેમની "કઠિન" સફરનું નિખાલસતાથી વર્ણન કર્યું.
પ્રશ્ન: તમે એક એવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે જે બહુ ઓછા લોકો સુધી પહોંચે છે. STEM (વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત) માં પ્રવેશ કરવો, IISc માં સિવિલ એન્જિનિયરિંગના પ્રથમ મહિલા પ્રોફેસર બનવું અને વિશ્વના સૌથી ઊંચા રેલ્વે બ્રિજ પર કામ કરવું કેવું રહ્યું?
જવાબ: જ્યારે તમે IISc માં સિવિલ એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં પ્રથમ મહિલા ફેકલ્ટી સભ્ય કહો છો, ત્યારે હું કહીશ કે કોઈને તો પહેલું હોવું જ જોઈએ, અને હું તે બની ગઈ. વિશ્વના સૌથી ઊંચા રેલ્વે પુલને ડિઝાઇન કરનાર ટીમનો ભાગ બનવું ખૂબ જ સારું અને ગર્વથી ભરેલું લાગે છે.
પ્રશ્ન: શું સિવિલ એન્જિનિયરિંગે તમને પસંદ કર્યા, કે શું તમે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ પસંદ કર્યું, ખાસ કરીને "મુશ્કેલ" એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓના પ્રવેશ અંગેના રૂઢિપ્રયોગોને ધ્યાનમાં રાખીને?
જવાબ: કદાચ બંને. ખરેખર, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મારા માર્ગે આવ્યું. સાચું કહું તો, હું ક્યારેય એન્જિનિયર બનવા માંગતી નહોતી. હું ડૉક્ટર બનવા માંગતી હતી. મેં એન્જિનિયરિંગ પસંદ કર્યું કારણ કે મારા પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નહોતી. તેઓ માનતા હતા કે એન્જિનિયરિંગ મને ઝડપથી સ્થાયી થવામાં મદદ કરશે, જ્યારે દવા માટે વધુ સમય અને પૈસાની જરૂર પડશે.
સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મારી પહેલી પસંદગી પણ નહોતી. હું ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં પ્રવેશ્યો ન હતો, તેથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મારી બીજી પસંદગી હતી. આ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ વિશે કેટલીક રૂઢિપ્રયોગો છે, પરંતુ વ્યક્તિગત રીતે, મને નથી લાગતું કે કારકિર્દીની પસંદગી લિંગના આધારે કરવી જોઈએ. હું મારી જાતને કોઈપણ પુરુષ સમાન માનું છું. જુસ્સો તમારી કારકિર્દીને આગળ ધપાવશે.
પ્રશ્ન: મિકેનિકલ અને સિવિલ એન્જિનિયરિંગને "મુશ્કેલ" અને શારીરિક રીતે પડકારજનક ક્ષેત્રો માનવામાં આવે છે. શું તમે ક્યારેય લિંગ અવરોધોનો સામનો કર્યો છે?
જવાબ: ના, મેં ક્યારેય કોઈ અવરોધોનો સામનો કર્યો નથી કારણ કે હું એક મહિલા છું. હા, આ ક્ષેત્રમાં શારીરિક શ્રમની જરૂર છે, ખાસ કરીને સ્થળ પર, પરંતુ સ્ત્રીઓ તે સંભાળી શકે છે. સ્ત્રીઓ અવકાશમાં જઈ શકે છે અને મહિનાઓ સુધી ત્યાં રહી શકે છે. સિવિલ એન્જિનિયરિંગ એવી વસ્તુ નથી જેનાથી સ્ત્રીઓએ ડરવું જોઈએ. પરંતુ જો કોઈ 9 થી 5 ડેસ્ક જોબ ઇચ્છે છે, તો આ ક્ષેત્ર તેમના માટે નથી. જો તમે રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે ઉત્સાહી છો, તો આ તમારા માટે છે.
પ્રશ્ન: તમે રાષ્ટ્રનિર્માણનો ઉલ્લેખ કર્યો અને "ડરામણી" શબ્દનો પણ ઉપયોગ કર્યો, જે ઘણા લોકો ચેનાબ બ્રિજને તેના સ્થાન, ઊંચાઈ અને ભૂ-રાજકીય સંવેદનશીલતાને કારણે જુએ છે. તમે તમારા "ડિઝાઇન-એઝ-યુ-ગો" અભિગમ માટે પણ જાણીતા છો. આ કેવી રીતે શક્ય બન્યું?
જવાબ: "ડિઝાઇન-એઝ-યુ-ગો" ખ્યાલનો ઉપયોગ કોઈપણ મોટા, બહુ-વર્ષીય માળખાગત પ્રોજેક્ટમાં થાય છે. પરિસ્થિતિઓ બદલાય છે - જેમ ખડકો સમય જતાં તેમનો આકાર બદલાય છે. ચેનાબ બ્રિજ જેવા કુદરતી ઢોળાવ પર બનેલા પ્રોજેક્ટ્સ માટે, આ અભિગમ આવશ્યક બની જાય છે. આ ફક્ત મારો વિચાર નહોતો; તે એક વૈશ્વિક સિવિલ એન્જિનિયરિંગ પદ્ધતિ છે જેનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે. ભારતીય રેલ્વે, બાંધકામ કંપનીઓ અને મારા જેવા ડિઝાઇનરો બધાએ સાથે મળીને કામ કર્યું. આ રીતે પુલ આજે જે છે તે બન્યો.
પ્રશ્ન: ટેકનોલોજી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. ટકાઉપણું, સલામતી અને પર્યાવરણીય ચિંતાઓ આધુનિક એન્જિનિયરિંગમાં કેવી રીતે સંકલિત થાય છે?
જવાબ: હું IISc ખાતે સસ્ટેનેબલ ટેકનો અધ્યક્ષ છું, તેથી હું ટકાઉપણાને ઊંડાણપૂર્વક સમજું છું. કેટલાક દલીલ કરે છે કે સિમેન્ટ અને કોંક્રિટ ટકાઉ નથી, પરંતુ ટકાઉપણું ફક્ત સામગ્રી સુધી મર્યાદિત નથી; તે એકંદર પર્યાવરણીય અસર અને જીવનચક્રને પણ સંબોધે છે. તે છે.
જમ્મુમાં તાજેતરના પૂર દરમિયાન, ચેનાબ રેલ્વે બ્રિજ એકમાત્ર જીવનરેખા હતો. રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા હતા, અને રાહત પુરવઠો અને પીડિતોને આ માર્ગ દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવતું હતું. લાખો ટન સફરજન જે અન્યથા સડી ગયા હોત તે દિલ્હી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. આ ટકાઉપણું છે.
શરૂઆતમાં, લોકોએ આ પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કર્યો હતો. પરંતુ પૂર દરમિયાન, તેમને જરૂરિયાતનો અહેસાસ થયો. ટકાઉપણું એટલે લોકોને તેમના ઇકોસિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના સુરક્ષિત રાખવું, અને અમે તે પ્રાપ્ત કર્યું છે.
પ્રશ્ન: તો, શું સામગ્રી અને ઉત્સર્જન સિવાય ટકાઉપણાના અન્ય કોઈ પરિમાણો છે?
જવાબ: ચોક્કસ! નદી બે ટેકરીઓ વચ્ચે વહે છે, અને અમે તેના કુદરતી માર્ગને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના એક વિશાળ પુલ બનાવ્યો. જમ્મુ અને શ્રીનગર વચ્ચે મુસાફરીનો સમય 50% ઘટાડી દેવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે માર્ગ ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો. આ પણ ટકાઉપણું છે.
પ્રશ્ન: તમને STEM માં ટોચની 75 મહિલાઓમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. લિંગ અવરોધો તોડતી મહિલાઓ વિશે તમારા શું વિચારો છે?
જવાબ: ખૂબ જ સુસંગત. લિંગ ભેદભાવ અસ્તિત્વમાં છે. તેની એક મર્યાદા છે. પરિવર્તન બંને છે દબાણ બહારથી આવવું જોઈએ - સ્ત્રીઓએ નિર્ભય રહેવું જોઈએ, અને ઉદ્યોગે તેમની શક્તિને ઓળખવી જોઈએ.
સ્ત્રીઓ ઘણીવાર દરેક કાર્યમાં શ્રેષ્ઠ બને છે. મેં પુરુષોને જવાબદારીઓથી દૂર રહેતા જોયા છે, જ્યારે ઉત્સાહી સ્ત્રીઓ દરેક પગલું આગળ વધે છે. સમય જતાં ઉદ્યોગ આ સમજશે. આપણે વધુ મહિલા સીઈઓ અને મહિલાઓને મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં જોઈ રહ્યા છીએ. પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે, તમે મને જોઈ શકો છો. મેં હમણાં થોડા કેસ સ્ટડી જોયા છે. ભવિષ્યમાં, આપણે ઘણા વધુ જોશું.
પ્રશ્ન: 10મા ધોરણ પછી લગ્ન કરેલી છોકરીઓ વિશે શું? આજે તેમના માટે કયા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે?
જવાબ: આ ખૂબ જ પીડાદાયક સત્ય છે. મારા પણ 13 કે 14 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન થઈ શક્યા હોત. ઘણા ગામડાઓમાં, વહેલા લગ્નને હજુ પણ "છટકી જવાની" જવાબદારી તરીકે જોવામાં આવે છે. આ છોકરીઓમાં નિર્ભય રહેવાની હિંમતનો અભાવ છે. સરકારે તેમના શિક્ષણને ટેકો આપવો જોઈએ. પ્રણાલીગત પરિવર્તન જરૂરી છે.
મારી વાર્તા વાંચ્યા પછી, ઘણા માતાપિતાએ મને લખ્યું છે કે તેઓ ઇચ્છે છે કે તેમની પુત્રીઓના લગ્ન થાય. અમે શિક્ષિત કરીશું. માતાપિતાને પ્રેરણા આપવા માટે સાચી વાર્તાઓ પ્રકાશમાં લાવવી જોઈએ. છોકરીઓ છોકરાઓ સમાન હોઈ શકે છે, પરંતુ પરિવારો અને સિસ્ટમે તેમને ટેકો આપવો જ જોઇએ.
પ્રશ્ન: તમારી યાત્રા - પીએચડી, પ્રોફેસર, ચેનાબ બ્રિજ એન્જિનિયર, પુરસ્કાર વિજેતા - તમે યુવતીઓને શું સંદેશ આપવા માંગો છો?
જવાબ: મોટા સપના જુઓ, પણ તમારી મર્યાદાઓને પણ સમજો. આકાશમાં તમારી વિશિષ્ટતા શોધો. મારું જીવન મારા જન્મના દિવસે વ્યાખ્યાયિત નહોતું; હું જેમ જેમ મોટી થઈ તેમ તેમ વિકસિત થયું. મેં ક્યારેય તકોને નકારી ન હતી. મેં ક્યારેય શંકાને મારા માર્ગમાં આવવા દીધી નહીં.
જ્યારે હું એક સમયે જે યુવતી હતી અને આજે હું જે છું તેના પર નજર નાખું છું, ત્યારે મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે હું આજે જ્યાં છું ત્યાં પહોંચીશ. પરંતુ મારા હૃદયમાં હંમેશા એક સ્વપ્ન હતું: ઉડવાનું, કંઈક બનવાનું. તે જુસ્સો હંમેશા મારી અંદર હતો.
પુરસ્કારો સ્વાભાવિક રીતે આવે છે. આજે મને જે પુરસ્કારો મળે છે તે ફક્ત ચેનાબ બ્રિજ માટે નથી, પરંતુ મારી બધી મહેનત માટે છે. પુરસ્કારો ત્યારે મળે છે જ્યારે તમે સતત સખત મહેનત કરો છો. અમે કરીએ છીએ.
પ્રશ્ન: તમારા શિક્ષણ વિશે કહો.
મેં 12મા ધોરણ સુધી તેલુગુ માધ્યમમાં અભ્યાસ કર્યો. એન્જિનિયરિંગમાં અંગ્રેજી શીખવું મુશ્કેલ હતું. હું ખૂબ શરમાળ હતી. પણ મેં મારી જાતને કહ્યું, "હું દુનિયા જીતી લઈશ." કોઈપણ છોકરી તે કરી શકે છે, તે ફક્ત સંજોગો અને હિંમતની વાત છે. પ્રયાસ કરતા રહો, ક્યારેય હાર ન માનો. તમારી લાયકાત કરતાં ઓછા માટે ક્યારેય સમાધાન ન કરો.
