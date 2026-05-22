ભારતમાં મોસમનો બેવડો માર: ઉત્તરમાં 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ભીષણ ગરમી, 14 રાજ્યોમાં આંધી-તોફાનનું એલર્ટ

IMDએ 14 રાજ્યો માટે તોફાન-વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં હજુ પણ આકરી ગરમી પડી રહી છે. વાંચો સુરભિ ગુપ્તાનો રિપોર્ટ...

ગરમીથી બચવા માટે છત્રીની મદદ (ANI)
Published : May 22, 2026 at 4:24 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં હાલમાં બે અલગ અલગ હવામાન પેટર્ન જોવા મળી રહી છે; ઉત્તરીય મેદાનોમાં ભારે ગરમી ચાલુ છે, ત્યારે દેશના અન્ય કેટલાક ભાગોમાં પૂર્વ-ચોમાસાની એક્ટિવિટી ઝડપી થઈ રહી છે.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ 14 રાજ્યો માટે ચેતવણી જારી કરી છે, જેમાં આગામી 12 કલાકમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

IMD અનુસાર, પૂર્વ, ઉત્તર-પૂર્વીય અને હિમાલયના ક્ષેત્રોમાં મોટા ભાગમાં પ્રી-મોન્સૂન સિસ્ટમ આગળ વધવાના કારણે અસ્થિત હવામાનની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.

આગામી દિવસોમાં ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને કેટલાક ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓએ એ પણ કહ્યું છે કે, દક્ષિણપૂર્વ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીના બાકીના ભાગોમાં દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસાના આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ વધુને વધુ અનુકૂળ બની રહી છે.

કેટલાક શહેરોમાં તાપમાન 46 ડિગ્રી સેલ્સિયસની નજીક
દેશના એક મોટા ભાગમાં વરસાદી સિસ્ટમ મજબૂત થઈ રહી છે, ત્યારે ઉત્તર ભારત હજુ પણ તીવ્ર ગરમીનો સામનો કરી રહ્યું છે. દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મધ્ય ભારતના કેટલાક ભાગોમાં હજુ પણ ભારે ગરમી પડી રહી છે, ઘણા શહેરોમાં તાપમાન 46 ડિગ્રી સેલ્સિયસની નજીક છે.

આગામી કેટલાક દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય રાજધાની માટે ઓરેન્જ એલર્ટ રહેવાની ધારણા છે. સૂકા ઉત્તર-પશ્ચિમી પવનો અને થાર રણમાંથી ફૂંકાતી ગરમ હવાએ દિવસના તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે.

IMD એ ચેતવણી આપી છે કે દિલ્હીમાં મહત્તમ તાપમાન 44 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 46 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહી શકે છે, તેની સાથે ગરમ રાત્રિની સ્થિતિ પણ રહી શકે છે, આ પરિસ્થિતિમાં સૂર્યાસ્ત પછી પણ તાપમાન અસામાન્ય રીતે ઊંચું રહે છે.

આકરી ગરમીમાં રાહત માટે આઈસક્રિમ ખાતા લોકો (ANI)

ગરમીને કારણે વીજળીનો વપરાશ વધ્યો
ગરમીના કારણે દિલ્હીમાં વીજળીનો વપરાશ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો છે. સ્ટેટ લોડ ડિસ્પેચ સેન્ટર (SLDC) અનુસાર, કૂલિંગ ઉપકરણોના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે શહેરની પીક પાવર ડિમાન્ડ 8,231 મેગાવોટ સુધી પહોંચી ગઈ છે; અધિકારીઓનો અંદાજ છે કે સિઝનના અંતમાં માંગ 9,000 મેગાવોટથી વધુ થઈ શકે છે.

ઉત્તર પ્રદેશ ગરમીથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત રાજ્યોમાંનું એક છે. બાંદા જિલ્લો દેશના સૌથી ગરમ પ્રદેશોમાંનો એક રહ્યો છે, જ્યાં તાપમાન 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ નોંધાયું છે.

સતત ગરમીએ દૈનિક જીવન પર ગંભીર અસર કરી છે; અહેવાલો અનુસાર, હોસ્પિટલોમાં ડિહાઇડ્રેશન, ગરમીથી થાક અને સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો છે.

યુપીના અનેક જિલ્લાઓ માટે રેડ એલર્ટ જારી
આઇએમડીએ બાંદા, ચિત્રકૂટ, પ્રયાગરાજ, આગ્રા અને ઝાંસી સહિત અનેક જિલ્લાઓ માટે રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશના અધિકારીઓએ હીટવેવ સામે રક્ષણ માટે તૈયારીઓ વધારી છે.

રાજ્ય સરકારે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને પીવાના પાણી, આરોગ્ય સેવાઓ અને જનજાગૃતિ અભિયાન માટે પૂરતી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. લખનૌમાં પણ, વધતા તાપમાનને ધ્યાનમાં રાખીને શાળાઓમાં ઉનાળાની રજાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. IMD એ વધુમાં જણાવ્યું છે કે, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ, પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશ અને વિદર્ભ ક્ષેત્રમાં આગામી ત્રણ દિવસમાં ભારે ગરમી પડવાની શક્યતા છે.

પંજાબ, હરિયાણા, બિહાર, ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ
પંજાબ, હરિયાણા, બિહાર, ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ માટે ઓરેન્જ ચેતવણી પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે. દરમિયાન, બિહારના કેટલાક ભાગો અને પર્વતીય રાજ્યોને ગરમીથી થોડી રાહત મળવાની ધારણા છે.

બિહારમાં, આગામી ત્રણ દિવસ માટે વાવાઝોડા અને વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં પવનની ગતિ 50 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. પટણા જેવા શહેરોમાં ધૂળની આંધી અને ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જ્યારે પૂર્ણિયા અને મુઝફ્ફરપુર જેવા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને વીજળી સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં વરસાદ અને ભારે પવનની સંભાવના
હિમાલયમાં જોવા મળેલા તાજેતરના હવામાન પેટર્ન દર્શાવે છે કે પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે વરસાદ અને પવનની ગતિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે - ખાસ કરીને દેહરાદૂન (ઉત્તરાખંડ), નૈનિતાલ (ઉત્તરાખંડ), શિમલા (હિમાચલ પ્રદેશ), મનાલી (હિમાચલ પ્રદેશ) અને તેમની આસપાસના વિસ્તારોમાં. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આગામી બે દિવસમાં આશરે 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે સતત પવન ફૂંકાશે અને તેની સાથે વરસાદ પણ પડશે.

ગરમીમાં પાણીમાં નાહતા બાળકો (ANI)

દક્ષિણ રાજ્યોમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વધી
તેનાથી વિપરીત, દક્ષિણ રાજ્યોમાં ચોમાસા પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તીવ્ર બનવા લાગી છે. IMD અહેવાલ મુજબ, કેરળ, તમિલનાડુ અને દક્ષિણ કર્ણાટક સહિત દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસાની સીઝન નજીક આવતા અટકી-અટકીને વરસાદ થઈ રહ્યો છે.

IMD આગાહી આપી છે કે, આગામી 3-4 દિવસમાં, દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું અરબી સમુદ્ર અને તેની આસપાસના પ્રદેશોમાં ઉત્તર તરફ આગળ વધવાની અપેક્ષા છે.

બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળો
ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) ના ભૂતપૂર્વ એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ (ADG) આનંદ શર્માએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી હીટવેવ ચાલુ છે, ત્યાં સુધી લોકોએ બપોરના પીક અવર્સ દરમિયાન બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ.

તેમણે કહ્યું, "હાલમાં હીટવેવ ચાલી રહી છે; બધાને સલાહ આપવામાં આવે છે કે સવારે 10:00 થી 3:00-3:30 વાગ્યા સુધી બહાર ન નીકળે, ખાસ કરીને સગર્ભા સ્ત્રીઓ, વૃદ્ધો, બાળકો અને જેઓ બીમાર છે."

શર્માએ ઉમેર્યું, "મુસાફરોએ શક્ય હોય તો તેમની મુસાફરી મુલતવી રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. લોકોએ હળવા, પ્રોટેક્ટિવ કપડાં પહેરવા જોઈએ અને સીધા સૂર્યપ્રકાશ તેમના માથા અને ચહેરા પર ન પડે તે માટે તેમના માથાને ઢાંકવા જોઈએ. હાઇડ્રેટેડ રહેવા માટે તેઓએ પાણી પણ સાથે રાખવું જોઈએ."

