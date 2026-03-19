ગંગોત્રી ધામના કપાટ 19 એપ્રિલે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે ખુલશે, માત્ર સનાતનીઓને જ મળશે પ્રવેશ
ગંગોત્રી ધામના કપાટ ભક્તો માટે 19 એપ્રિલે બપોરે 12:15 વાગ્યે ખોલવામાં આવશે.
Published : March 19, 2026 at 3:47 PM IST
ઉત્તરકાશી : 19 એપ્રિલના રોજ, અક્ષય તૃતીયાના દિવસે છ મહિના માટે ગંગોત્રી ધામના કપાટ ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે. ચૈત્ર નવરાત્રી નિમિત્તે જિલ્લા મુખ્યાલયમાં પુજારીઓએ આ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગંગા મૂર્તિ 18 એપ્રિલના રોજ મુખબાથી પ્રસ્થાન કરશે. 19 એપ્રિલની સવારે ગંગોત્રી પહોંચ્યા પછી, બપોરે 12:15 વાગ્યે ધામના કપાટ ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે.
ગુરુવારે, ચૈત્ર નવરાત્રીના અવસરે, ગંગોત્રી મંદિર સમિતિએ હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ છ મહિના માટે ભક્તો માટે ગંગોત્રી ધામના કપાટ ખોલવાની તારીખ અને સમય જાહેર કર્યો છે. સમિતિના પ્રમુખ ધર્માનંદ સેમવાલે જણાવ્યું હતું કે 19 એપ્રિલના રોજ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે, શુભ મુહૂર્તમાં બપોરે 12:15 વાગ્યે ગંગોત્રી ધામના કપાટ ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે.
18 એપ્રિલના રોજ, ગંગા જી ભોગમૂર્તિ વિગ્રહ બપોરે 12:15 વાગ્યે ગંગાના શિયાળુ નિવાસસ્થાન મુખબાથી પાલખીમાં સેનાના બેન્ડ અને ઢોલ દમૌ સાથે ગંગોત્રી ધામ માટે રવાના થશે. તે ભૈરવ ખીણમાં આવેલા ભૈરવ મંદિરમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે. ત્યારબાદ તે 19 એપ્રિલે સવારે 7 વાગ્યે ગંગોત્રી ધામ માટે પગપાળા રવાના થશે. ત્યારબાદ, અક્ષય તૃતીયાના દિવસે, છ મહિના માટે વિધિપૂર્વક ધામના કપાટ ખોલવામાં આવશે. 19 એપ્રિલે, ભારત અને વિદેશના ભક્તો માટે માતા યમુનાના કપાટ ખોલવામાં આવશે.
આ ઉદઘાટન તારીખ અંગે, સમિતિના ઉપપ્રમુખ અરુણ સેમવાલે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે, ચારધામ યાત્રા દરમિયાન સનાતનવાદી ન હોય તેમને મંદિર સંકુલમાં પ્રવેશવાની મનાઈ રહેશે. વધુમાં, બિન-સનાતનોને મંદિર સંકુલ અને ગંગા ઘાટમાં પ્રવેશવાની મનાઈ રહેશે.
સમિતિના ઉપપ્રમુખ અરુણ સેમવાલે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલી વાર છે જ્યારે બિન-સનાતનીઓને ગંગોત્રી ધામમાં પ્રવેશવાથી રોકવામાં આવ્યા છે. તેમણે આ બાબતે સરકાર અને વહીવટીતંત્રને સહયોગ આપવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે મંદિર સમિતિ રિવાજો અને પરંપરાઓના રક્ષણ માટે કડક પગલાં લેશે.
