આજે ગંગોત્રીના કપાટ થયા બંધ; 5 ક્વિન્ટલ ફૂલોથી ધામ શણગારાયું, જાણો આવતા 6 મહિના ક્યાં થશે માતા ગંગાના દર્શન
આ વર્ષે 10 લાખથી વધારે શ્રદ્ધાળુઓએ ગંગોત્રી ધામના દર્શન કર્યા, હવે આવતા છ મહિના અહીં થશે માતાના દર્શન
Published : November 10, 2026 at 12:27 PM IST
ઉત્તરકાશીઃ ઉત્તરાખંડની પ્રસિદ્ધ ચારધામ યાત્રા આજથી સમાપન તરફ વધી રહી છે. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ગંગોત્રી ધામના કપાટ અન્નકૂટ પર્વ તેમ ગોવર્ધન પૂજાના પાવન અવસરે આજે મંગળવારે 10 નવેમ્બર 2026એ બપોરે 12.05 વાગ્યે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને વિધિ-વિધાન સાથે શિયાળાની ઋતુ માટે બંધ કરવામાં આવ્યું.
આજે બંધ થશે ગંગોત્રી ધામના કપાટઃ ગંગોત્રી ધામના દ્વાર આજે બંધ થશે. દ્વાર બંધ થવાની સાથે જ, હજારો શ્રદ્ધાળુઓની ઉપસ્થિતિમાં અને આર્મી બેન્ડની મધુર ધૂન વચ્ચે, માતા ગંગાની 'ઉત્સવ ડોલી' તેમના શિયાળુ નિવાસસ્થાન મુખબા (મુખીમઠ) તરફ પ્રસ્થાન કરશે. માતા ગંગાની વિદાયના આ પવિત્ર અવસરે ગંગોત્રી ધામમાં ધાર્મિક વિધિઓ અને પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન, દ્વાર બંધ થાય તે પહેલાંના આ અંતિમ દિવસે માતા ગંગાના આશીર્વાદ મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ધામ ખાતે પહોંચી રહ્યા છે.
ગંગોત્રી ધામમાં 'ગંગા લહરી' અને 'ગંગા સહસ્ત્રનામ'નો પાઠ: મંદિરના દ્વાર બંધ કરવાના ધાર્મિક વિધિ-વિધાનોના ભાગરૂપે મંગળવારે સવારે ગંગોત્રી ધામમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને વિધિઓ શરૂ થઈ છે. પૂજારીઓ દ્વારા માતા ગંગાની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં 'ગંગા લહરી' અને 'ગંગા સહસ્ત્રનામ'ના પાઠ કરવામાં આવી રહ્યા છે. નિર્ધારિત વિધિ-વિધાનો અનુસાર, બપોરે 12.05 વાગ્યે શુભ મુહૂર્તમાં મંદિરના દ્વાર બંધ કરવામાં આવ્યા.
મંગળવારે, 'ડોલી' (શોભાયાત્રા માટેની પાલખી) માર્કંડેય મંદિર ખાતે રોકાશે: ત્યારબાદ, ભક્તોના જયઘોષ અને આર્મી બેન્ડના સંગીત સાથે મુખબા ગામ તરફ પ્રયાણ કરશે. આ 'ડોલી' પ્રથમ રાત્રિ માટે માર્કંડેય મંદિરમાં વિશ્રામ કરશે. ત્યારબાદ, બુધવારે ભાઈબીજના શુભ અવસરે માતા ગંગાની આ 'ડોલી' મુખબા સ્થિત તેમના શિયાળુ નિવાસસ્થાને પહોંચશે. અહીં, ગ્રામજનો પરંપરાગત રીત-રિવાજો અને ધાર્મિક વિધિઓ સાથે માતા ગંગાનું સ્વાગત કરશે. ગ્રામજનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે છ મહિના પછી માતા ગંગા મુખબામાં આવેલા તેમના 'પિયર' (માતાનું ઘર) પર પાછા ફરી રહ્યા છે.
આ વર્ષે 10 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ ગંગોત્રી ધામની મુલાકાત લીધી: આ વર્ષે ગંગોત્રી ધામની યાત્રા માટે શ્રદ્ધાળુઓની નોંધપાત્ર સંખ્યા જોવા મળી છે. મંદિરના દ્વાર ખુલ્યા ત્યારથી, માતા ગંગાના આશીર્વાદ મેળવવા માટે 10 લાખથી વધુ ભક્તોએ અહીં દર્શન કર્યા છે. યાત્રા સીઝનના અંતિમ દિવસે પણ મંદિરમાં ભક્તોની વિશાળ ભીડ એકત્ર થઈ છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ, મંદિરના દ્વાર બંધ થાય તે પહેલાં માતા ગંગાના આશીર્વાદ મેળવી પુણ્ય મેળવી રહ્યા છે.
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