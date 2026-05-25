ટ્રમ્પ બોલ્યા 'આઈ લવ ઈન્ડિયા... હું પીએમ મોદીનો ફેન છું', 250માં અમેરિકા સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહ પર આપ્યો સંદેશ

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત મારી ઉપર 100% વિશ્વાસ કરી શકે છે. વાંચો સંપૂર્ણ સમાચાર વિસ્તારથી...

అమেరিकాના రాષ్ట్రపతి ডোনাল্ড ট্রাম্পে করি পিএম মোদীনি প্রশংসা (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 1:21 PM IST

નવી દિલ્હી: અમેરિકન સ્વતંત્રતા ઘોષણા પત્રની 250મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અમેરિકી દૂતાવાસ પર આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીની ભરપુર પ્રશંસા કરી. ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને પોતાના મિત્ર ગણાવ્યા અને બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂક્યો. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.

જાણકારી અનુસાર, આ કાર્યક્રમમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોર અને વિદેશમંત્રી માર્કો રુબિયો પણ હાજર હતા. ટ્રમ્પે તેજ સમયે ગોરને ફોન કર્યો અને પોતાને પીએમ મોદીના મોટા ચાહક ગણાવ્યા. વાતચીત દરમિયાન ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને ભારત સાથે પ્રેમ છે. તમારે રાજદૂત ગોર) આપણા દેશના પ્રતિનિધિ તરીકે સારું ભાષણ આપવું પડશે. હું તમામને નમસ્તે કહેવા માંગુ છું. મને વડા પ્રધાન સાથે સ્નેહ છે. પીએમ મોદી મહાન છે અને તેઓ મારા મિત્ર છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે નવી દિલ્હી અમેરિકા પર 100% વિશ્વાસ કરી શકે છે.

કાર્યક્રમને વર્ચ્યુઅલી સંબોધતા, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "ભારત મારી ઉપર 100% વિશ્વાસ કરી શકે છે. તેઓ અહીં ફોન કરે છે. અમે સારું કરી રહ્યા છીએ. અમે રેકોર્ડ સ્થાપિત કરી રહ્યા છીએ." અમારી પાસે રેકોર્ડ અર્થતંત્ર છે, એક રેકોર્ડ શેરબજાર છે, અને ભારત જે પણ ઇચ્છે છે તે બધું અમારી પાસે છે. હું વડા પ્રધાન મોદીનો ખૂબ મોટો ચાહક છું. યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોની પ્રશંસા કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "માર્કો સૌથી મહાન છે. તેઓ અમારા દેશના ઇતિહાસમાં સૌથી મહાન સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ તરીકે યાદ ઓળખાશે"

આ કાર્યક્રમ અમેરિકન સ્વતંત્રતા દિવસની 250મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે યોજવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકાને 4 જુલાઈ, 1776 ના રોજ બ્રિટનથી સ્વતંત્રતા મળી હતી. આ કાર્યક્રમમાં ઓસ્કાર વિજેતા ગાયક અને સંગીતકાર એ.આર. રહેમાનનું પણ એક શાનદાર પ્રદર્શન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે પોતાનું પ્રખ્યાત ગીત "જય હો" ગાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા ગોરે ભારત-અમેરિકા સંબંધોની મજબૂતાઈ પર ભાર મૂક્યો અને આ ભાગીદારીને "સહભાગી સફળતાનો નવો યુગ" માં પ્રવેશ ગણાવ્યો.

ટ્રમ્પ અને પીએમ મોદી વચ્ચેના ગાઢ અંગત સંબંધોને યાદ કરતાં ગોરે કહ્યું, "જ્યારે પણ રાષ્ટ્રપતિ (ટ્રમ્પ) અને હું વાત કરીએ છીએ, ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એદ પૂછે છે કે, 'મારા મિત્ર, વડા પ્રધાન (મોદી) કેમ છે?' અને આ વાત જણાવવી જરૂરી છે કારણ કે આ સંબંધ નવો નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે વોશિંગ્ટનની વિદેશ નીતિનો અભિગમ અલગ-થલગ રહેનારાઓમાં નથી. તેમણે ઉમેર્યુ કે, "અમેરિકા ફર્સ્ટનો અર્થ ફક્ત અમેરિકા નથી. અને દર અઠવાડિયે, અમે એવી તકોની ઓળખ કરીએ છીએ જે આપણા બંને દેશો માટે લાભકારી હોય"

અમેરિકન રાજદૂત ગોરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા-ભારત બૉન્ડ "એક નવા યુગનો પાયો" છે, અને એ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે નવી દિલ્હીમાં યુએસ એમ્બેસી વૈશ્વિક સ્તરે પ્રથમ ક્રમે છે, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 20.5 બિલિયન ડોલરનું નવું રોકાણ લાવીને વિશ્વભરમાં નંબર વન પર છે. ભારતમાં અમેરિકન રાજદૂતે જણાવ્યું હતું કે, બંને દેશો વચ્ચે વાણિજ્યિક રાજદ્વારી "રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ" સ્તરે છે.

