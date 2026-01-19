ETV Bharat / bharat

PM મોદીને ગાઝા પીસ બોર્ડમાં સામેલ થવા માટે ટ્રમ્પે આપ્યું આમંત્રણ

ટ્રમ્પે તેમની 20-મુદ્દાની શાંતિ યોજનાના બીજા તબક્કાની દેખરેખ માટે બોર્ડ ઓફ પીસમાં નિયુક્ત કરાયેલા લોકોની યાદી બહાર પાડી.

ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોર
ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 8:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ગાઝા શાંતિ બોર્ડનો ભાગ બનવા માટે આમંત્રણ આપતો પત્ર શેર કર્યો છે. ટ્રમ્પે મોદીને એક પત્ર મોકલ્યો છે, જે ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે.

પત્રમાં લખ્યું હતું કે, "મને વડાપ્રધાન મોદીને બોર્ડ ઓફ પીસમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ આપતા ગર્વ છે, જે ગાઝામાં કાયમી શાંતિ લાવશે. સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બોર્ડ અસરકારક શાસનને સમર્થન આપશે!"

પત્રમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, "ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે, મિડલ ર્ઇસ્ટમાં શાંતિ સુરક્ષિત કરવા તેમજ વૈશ્વિક સંઘર્ષના ઉકેલ માટે એક નવો અને હિંમતવાન અભિગમ અપનાવવા માટે આ ઐતિહાસિક અને નોંધપાત્ર પ્રયાસમાં મારી સાથે જોડાવા માટે તમને આમંત્રણ આપવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે!"

ટ્રમ્પે પોતાના પત્રમાં 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે એક વ્યાપક યોજનાની જાહેરાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ટ્રમ્પે લખ્યું હતું કે, "હવે આ બધા સપનાઓને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવાનો સમય છે. યોજનાના કેન્દ્રમાં ધ બોર્ડ ઓફ પીસ છે, જે અત્યાર સુધીનું સૌથી અસરકારક અને મહત્ત્વપૂર્ણ બોર્ડ છે, જે એક નવા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન અને સંક્રમણકારી શાસન વહીવટ તરીકે બનાવવામાં આવશે."

તેમણે આગળ લખ્યું હતું કે, "અમારો પ્રયાસ જાણીતા દેશોના ગ્રુપને એક સાથે લાવશે જે કાયમી શાંતિ નિર્માણની વિશાળ જવાબદારી ઉઠાવવા માટે તૈયાર છે. આ સન્માન એવા લોકો માટે છે જેઓ ઉદાહરણ બનીને લીડ કરવા તૈયાર છે અને આવનારી પેઢીઓ માટે સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છે. અમે ટૂંક સમયમાં અમારા ઉત્કૃષ્ટ અને પ્રતિબદ્ધ ભાગીદારોને ભેગા કરીશું, જેમાંથી ઘણા પ્રખ્યાત વિશ્વ નેતાઓ છે."

આ આમંત્રણ ત્યારે આવ્યું છે જ્યા અમેરિકન તંત્ર ટ્રમ્પના વ્યાપક ગાઝા રોડમેપ સાથે જોડાયેલા બોર્ડ ઓફ પીસ સ્ટ્રક્ચરને ફોર્મલ બનાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસે ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે 2- પોઇન્ટ પીસ પ્લાનના બીજા તબક્કાની દેખરેખ માટે બોર્ડ ઓફ પીસમાં નિયુક્ત કરાયેલા લોકોની યાદી જાહેર કરી હતી.

વ્હાઇટ હાઉસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ નામોમાં અમેરિકન વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો, બ્રિટનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ટોની બ્લેયર, ટ્રમ્પના સ્પેશ્યલ દૂત સ્ટીવ વિટકૉફ, વર્લ્ડબેન્કના પ્રેસિડેન્ટ અજય બંગા અને ટ્રમ્પના જમાઇ જેરેડ કુશનર સામેલ છે. આ જાહેરાતમાં ગાઝામાં એક્ઝીક્યુટિવ બોર્ડના સભ્યના નામ પણ સામેલ છે જેમાં બ્લેયર, કુશનગર અને વિટકૉફની સાથે સાથે તુર્કીના વિદેશ મંત્રી હકન ફિદાન, કતારના ડિપ્લોમેટ અલી અલ થવાદી અને અન્ય લોકોના નામ પણ સામેલ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TRUMP INVITES PM MODI
DONALD TRUMP INVITES PM MODI
PM MODI INVITES GAZA PEACE BOARD
GAZA PEACE BOARD
PM MODI INVITE GAZA PEACE BOARD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.