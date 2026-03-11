બોલો... ભરતી બોર્ડે એડમિટ કાર્ડ પર પરીક્ષાર્થીને બદલે શ્વાનનો ફોટો છાપી માર્યો
બિહારમાં ડિસ્ટ્રીક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટની ચોથા ગ્રેડની ભરતી પ્રક્રિયામાં એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે
Published : March 11, 2026 at 6:36 PM IST
રોહતાસ: બિહારમાં એક વિચિત્ર રમત ચાલી રહી છે. જિલ્લા અને સત્ર અદાલતમાં ચોથા ગ્રેડની ભરતી પરીક્ષા માટે પ્રવેશપત્ર પર ઉમેદવારને બદલે કૂતરાનો ફોટો છાપવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ, ભરતી બોર્ડની સિસ્ટમ તપાસના દાયરામાં આવી ગઈ છે. ઉમેદવાર ચોંકી ગયો છે અને ચિંતિત છે કે તે સમયસર પરીક્ષામાં કેવી રીતે હાજર રહેશે.
બિહારમાં એક ઉમેદવારના પ્રવેશપત્ર અંગે મોટી બેદરકારી બહાર આવી છે. જિલ્લા અને સત્ર અદાલતમાં ચોથા ગ્રેડની ભરતી માટેની પરીક્ષા 15 માર્ચે યોજાઈ રહી છે, જેના માટે બોર્ડે પ્રવેશપત્ર રજૂ કર્યું હતું. જોકે, રોહતાસના એક ઉમેદવારે પ્રવેશપત્ર ખોલતાં જ તે ચોંકી ગયો.
ફોટો સુધારવા માટે દોડી રહ્યો છે ઉમેદવાર
પ્રવેશપત્ર પર નામ, રોલ નંબર અને અન્ય તમામ વિગતો સાચી હતી, પરંતુ તેના ફોટાની જગ્યાએ કૂતરાનો ફોટો છાપવામાં આવ્યો હતો. પ્રવેશપત્ર જોઈને, ઉમેદવાર તેને સુધારવા માટે ઓફિસમાં દોડવા લાગ્યો. અસલમાં આ સમય તેની તૈયારી કરવાનો હતો પરંતુ આ છબરડાંને લીધે તે ચિંતામાં મૂકાઈ ગયો છે.
15 માર્ચે ચોથા ગ્રેડના કર્મચારી ભરતી પરીક્ષા
રોહતાસ જિલ્લાના બિક્રમગંજના ધવા ગામના એક ઉમેદવારે 2022માં ચોથા ગ્રેડના પદ માટે અરજી કરી હતી. તેની પ્રારંભિક પરીક્ષાના પ્રવેશપત્રમાં ઉમેદવારના ફોટાને બદલે કૂતરાનો ફોટો દેખાય છે. પરીક્ષા 15 માર્ચે યોજાવાની હોવાથી, ઉમેદવારના પ્રવેશપત્રમાં ઉમેદવારના ફોટાને બદલે પ્રાણી દેખાય છે. આનાથી ઉમેદવાર ખૂબ જ દુઃખી થયો છે.
ચાર વર્ષ પછી પરીક્ષા યોજાઈ રહી છે
પીડિત ઉમેદવારે સંબંધિત બોર્ડને ઘણી વખત ફરિયાદ કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સુનાવણી થઈ નથી. ઉમેદવાર રિતેશ કુમાર કહે છે કે, આ ખાલી જગ્યાઓ ચાર વર્ષ પહેલા 2022માં જાહેર કરવામાં આવી હતી, અને હવે, ચાર વર્ષ પછી, પ્રારંભિક પરીક્ષા યોજાઈ રહી છે. આ પરીક્ષા માટેનું તેમનું પરીક્ષા કેન્દ્ર સહરસા જિલ્લામાં છે. જોકે, જ્યારે તેણે તેનું પ્રવેશપત્ર જોયું, ત્યારે તે ચોંકી ગયો. અરજી કરતી વખતે તેમણે પોતાનો ફોટો યોગ્ય રીતે અપલોડ કર્યો હતો, અને તેની પાસે આનો પુરાવો છે.
"ચાર વર્ષ પહેલાં જિલ્લા અને સત્ર અદાલતમાં 'પટાવાળા' પદ માટેની ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મેં ત્યારે આ પદ માટે અરજી કરી હતી. લાંબી રાહ જોયા પછી, જ્યારે પ્રવેશપત્ર જારી કરવામાં આવ્યું, ત્યારે તેના પર કૂતરાનો ફોટો હોવાથી અમને હાસ્યનો વિષય બનાવવામાં આવ્યો. આ ભૂલ તાત્કાલિક સુધારવી જોઈએ જેથી અમને પરીક્ષા કેન્દ્ર પર કોઈ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે." - રિતેશ કુમાર, ઉમેદવાર
બોર્ડની સિસ્ટમ વિશે પ્રશ્નો ઉભા થયા: જો કે, આ પ્રવેશપત્ર પર કૂતરાના ફોટાએ સરકારી ભરતી પ્રક્રિયા અને ઓનલાઈન અરજી સિસ્ટમ વિશે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. ઉમેદવાર ચિંતિત છે કે જો તે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર જશે તો તે પરીક્ષા આપી શકશે કે નહીં. બોર્ડે આ મુદ્દાનો ટૂંક સમયમાં ઉકેલ લાવવો જોઈએ જેથી તે શાંતિથી પરીક્ષા આપી શકે. બેદરકારી દાખવનારાઓ સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.
આ પણ વાંચો: