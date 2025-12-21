ETV Bharat / bharat

શ્વાનને ઈંટ અને લાકડીથી ઢોરમાર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો, 9 સામે FIR નોંધાઈ

ઠાકુરગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં શ્વાનની હત્યા મામલે કેસ નોંધાયો હતો, જેને લઈને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

શ્વાનની હત્યા
શ્વાનની હત્યા (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર)
લખનૌ: રાજધાનીના ઠાકુરગંજ વિસ્તારમાં, કેટલાંક લોકોએ મળીને એક શેરીના શ્વાનને લાકડી, ડંડા અને ઇંટોથી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી નાખ્યો. ઘટનાની જાણ થતાં, પ્રાણી કલ્યાણ સંગઠન "આસરા ધ હેલ્પિંગ હેન્ડ" એ ઠાકુરગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નવ લોકો સામે FIR નોંધાવી છે. આ મામલે પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.

ઈંટો અને સળિયાથી હુમલો: આ ઘટના ઠાકુરગંજના બડી કલા નજીક બની હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અને સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક સ્થાનિક માથાભારે લોકોએ શ્વાનને ઘેરી લીધો અને લાકડીઓ, ડંડાઓ અને ઇંટો વડે તેના પર તૂટી પડ્યાં, જેમાં શ્વાનનું મોત નીપજ્યું હતું.

વિરોધની ચેતવણી: આસરા ધ હેલ્પિંગ હેન્ડના પ્રમુખ ચારુ ખરેએ ચેતવણી આપી છે કે, જો આરોપીઓની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ નહીં કરવામાં આવે તો સંગઠન વિરોધ પ્રદર્શન કરશે અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને ન્યાય માટે અપીલ કરશે. સંગઠનનો આરોપ છે કે આ આરોપીઓએ પહેલા પણ આવા ગુના કર્યા છે, પરંતુ કાર્યવાહીના અભાવે તેમને હિંમત વધી છે.

ઠાકુરગંજના ઇન્સ્પેક્ટર ઓમવીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે પ્રાણીઓ પર ક્રૂરતા નિવારણ અધિનિયમ અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ પુરાવા એકઠા કરી રહી છે અને આરોપીને ટૂંક સમયમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવશે.

