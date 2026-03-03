ETV Bharat / bharat

સરકારી હોસ્પિટલના શબઘરમાં શ્વાને એક મૃતદેહને ફાડી ખાધો, લોકોમાં રોષ

અહેવાલો અનુસાર, શબઘરમાં અપૂરતી વ્યવસ્થાને કારણે મૃતદેહને જમીન પર રાખવામાં આવ્યો હતો.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (Getty Image)
જાડચરેલા: તેલંગાણાના જાડચરેલા સરકારી હોસ્પિટલના શબઘરમાં એક રખડતો કૂતરો ઘૂસી ગયો અને એક મૃતદેહને વિકૃત કરી નાખ્યો. આ સરકારી હોસ્પિટલની સુરક્ષા, વ્યવસ્થાપન અને સુવિધાઓમાં ગંભીર ખામીઓ છતી કરે છે.

આ ઘટના સોમવારે જિલ્લા હોસ્પિટલમાં બની હતી, જ્યાં જાડચર્લા મંડળના નાગસાલા ગામના 32 વર્ષીય લોરી ડ્રાઇવર પોલ ભીમેશ્વરના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે શબઘરમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો.

એવું માનવામાં આવે છે કે અપૂરતી વ્યવસ્થાને કારણે, મૃતદેહને જમીન પર મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન, એક રખડતો શ્વાન શબઘર પરિસરમાં ઘૂસી ગયો અને મૃતદેહના હાથને કોતરવા લાગ્યો. સીસીટીવીમાં કેદ થયેલ આ વિચલિત કરનાર ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો, જેનાથી લોકોમાં રોષ ફેલાયો. હોસ્પિટલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ચંદ્રકલાએ જણાવ્યું કે જ્યારે પોસ્ટમોર્ટમ સ્ટાફ પહોંચ્યો, ત્યારે તેઓએ કૂતરાને ભગાડી દીધો.

હોસ્પિટલ અપગ્રેડ થઈ, પણ સુવિધાઓ નહીં

જાડચેરલા સરકારી હોસ્પિટલ, જે અગાઉ 30 પથારી ધરાવતી હતી, તેને 2023 માં 100 પથારીવાળી હોસ્પિટલમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવી હતી. જોકે, નવી ઇમારતમાં જરૂરી શબઘર સાધનો અને સંબંધિત સુવિધાઓનો અભાવ છે. પરિણામે, પોસ્ટમોર્ટમની કામગીરી હજુ પણ જૂની હોસ્પિટલના શબઘરમાં કરવામાં આવી રહી છે.

હોસ્પિટલના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરમાં, પોસ્ટમોર્ટમ માટે લાવવામાં આવેલા મૃતદેહને તેની ખરાબ સ્થિતિને કારણે શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યો ન હતો. તેના બદલે, તેને રાતોરાત એમ્બ્યુલન્સમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, અને બીજા દિવસે સવારે પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું. સુવિધાઓ અને સુરક્ષાના અભાવ અંગે ઉચ્ચ અધિકારીઓને વારંવાર જાણ કરવા છતાં, હોસ્પિટલના અધિકારીઓ કહે છે કે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.

જે લોરી ડ્રાઈવરનો મૃતદેહ શ્વાન દ્વારા વિકૃત કરવામાં આવ્યો હતો, તે શનિવારે કામ માટે ઘરેથી નીકળ્યો હતો પરંતુ સાંજે પાછો ફર્યો નહીં, જેના કારણે પરિવાર ચિંતિત થઈ ગયો. પરિવારે તેને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધ્યો, પરંતુ તે મળી શક્યો નહીં. સોમવારે સવારે, ભીમેશ્વરનો મૃતદેહ સ્થાનિક તળાવમાં તરતો મળી આવ્યો હતો, અને પોલીસે તેને હોસ્પિટલના શબઘરમાં મુકાવ્યો હતો.

