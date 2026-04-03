અન્નનળીમાં ફસાઈ ગયું નકલી દાંતનો સેટ! ડૉક્ટરોએ અદભુત ટ્રીટમેન્ટથી બચાવ્યો પેશન્ટ જીવ
ડોકટરોના મતે, આ પ્રક્રિયા અત્યંત પડકારજનક હતી કારણ કે દાંતનો એક ભાગ નળીની દિવાલમાં ફસાઈ ગયો હતો
Published : April 3, 2026 at 10:26 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં ડૉક્ટરોની ટીમે એક ખૂબ જ જટિલ અને જોખમ ભરેલા કેસમાં મોટી સફળતા મેળવતા દર્દીનો જીવ બચાવી લીધો. દર્દીના ફૂડ પાઈપ (ફસોફેગસ)માં નકલી દાંતનો સેટ (ડેન્ચર) ફસાઈ ગયું હતું, જેનાથી દર્દીની હાલત ગંભીર થઈ ગઈ હતી.
જાણકારી અનુસાર, દર્દીને અચાનક શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ગળામાં દુ:ખાવો અને ખાવાનું ગળવામાં મુશ્કેલી થવા લાગી. સ્થિતિ બગડતા તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્ય, જ્યાં તપાસ દરમિયાન ડૉક્ટર્સને ખબર પડી કે ડેન્ચર ફૂડ પાઈપમાં ઊંડે ફસાયેલું છે અને આસપાસના સેન્સેટિવ ભાગને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે.
આધુનિક એન્ડોસ્કોપિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
ડોક્ટરો સામે સૌથી મોટો પડકાર ઓપન સર્જરીનો આશરો લીધા વિના ડેન્ચરને સુરક્ષિત રીતે કાઢવાનો હતો, કારણ કે આવી હસ્તક્ષેપ દર્દી માટે જોખમો અને ગૂંચવણોમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકત. પરિણામે, નિષ્ણાત ડોકટરોની ટીમે આધુનિક એન્ડોસ્કોપિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કર્યું. આ પ્રક્રિયા હેઠળ, ડોકટરોએ કાળજીપૂર્વક ડેન્ચરને નાના ટુકડાઓમાં કાપી નાખ્યા અને પછી તેમને એક પછી એક કાઢ્યા. સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન, ખોરાક નળીની દિવાલોને નુકસાન ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે ખાસ કાળજી લેવામાં આવી હતી.
ડોકટરોના મતે, આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ પડકારજનક હતી કારણ કે દાંતનો એક ભાગ પેસેજની દિવાલમાં ફસાઈ ગયો હતો, અને થોડી ભૂલ પણ ગંભીર રક્તસ્રાવ અથવા છિદ્રનું જોખમ ધરાવતી હતી.
સફળ ઓપરેશન પછી, દર્દીની સ્થિતિ હવે સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, અને તેમને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. ડોકટરો જણાવે છે કે હોસ્પિટલમાં સમયસર પહોંચવા અને યોગ્ય તકનીકના ઉપયોગથી તેઓ દર્દીને મોટી શસ્ત્રક્રિયામાંથી બચાવવામાં સક્ષમ બન્યા અને જીવલેણ પરિસ્થિતિ ટાળી શક્યા.
આ કેસ પડકારજનક હતો
સર ગંગા રામ હોસ્પિટલ ખાતે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લિવર, ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી અને પેનક્રિએટોબિલરી સાયન્સના ચેરમેન ડૉ. અનિલ અરોરાએ જણાવ્યું હતું કે આ વિદેશી શરીર સાથે સંકળાયેલા સૌથી મુશ્કેલ કેસોમાંનો એક હતો જેનો તેઓ ક્યારેય સામનો કર્યો નથી. વિદેશી શરીર ફોર્સેપ્સ અથવા પોલિપેક્ટોમી સ્નેર જેવી પ્રમાણભૂત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને તેને કાઢવાના પ્રયાસથી અન્નનળીમાં ગંભીર ઈજા થવાનું જોખમ રહેલું હતું. જ્યારે પરંપરાગત સાધનોનો ઉપયોગ કરીને દાંત દૂર કરવાના પ્રારંભિક પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે તબીબી ટીમે એક નવીન તકનીકનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું.
તેમણે સમજાવ્યું કે, ચોક્કસ એન્ડોસ્કોપિક માર્ગદર્શન હેઠળ, ડોકટરોએ અન્નનળીની અંદર રહેલા દાંતને નાના ટુકડાઓમાં કાળજીપૂર્વક કાપવા માટે અદ્યતન લેસર બીમનો ઉપયોગ કર્યો, જેનાથી તે અન્નનળીની દિવાલથી અલગ થઈ ગયા. ત્યારબાદ, તૂટેલા દાંતના ટુકડાઓની તીક્ષ્ણ ધારથી આસપાસના પેશીઓને બચાવવા માટે ઉપલા અન્નનળીમાં એક રક્ષણાત્મક ઓવરટ્યુબ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી દરેક ટુકડાને કાળજીપૂર્વક કાઢવામાં આવ્યો હતો. પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરતા, ડૉ. અનિલે નોંધ્યું, "લેસરની મદદથી, અમે દાંતના નાના ટુકડાઓમાં સુરક્ષિત રીતે કાપવામાં સક્ષમ હતા. ઓવરટ્યુબ અન્નનળીને તીક્ષ્ણ ધારથી સુરક્ષિત કરતી હતી, જેના કારણે ઓપન સર્જરીનો આશરો લીધા વિના આ વિદેશી શરીરને દૂર કરવાનું શક્ય બન્યું." તેમણે ઉમેર્યું કે, ઓપન સર્જરીમાં નોંધપાત્ર ગૂંચવણો અને જોખમો શામેલ છે.
