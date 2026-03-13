ETV Bharat / bharat

જન્મના 40 મિનિટમાં નવજાતની સફળ હાર્ટ સર્જરી, તબીબો મોતના મુખમાંથી બાળકને પાછું લાવ્યા

'ગોલ્ડન અવર' દરમિયાન ડોક્ટરોએ એઓર્ટિક વાલ્વોટમી કરીને એક જીવ બચાવ્યો; આ કેસ ડોક્ટરોએ અત્યાર સુધી સામનો કરેલા સૌથી પડકારજનક ફીડલ સર્જરી કેસોમાંનો એક હતો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: હૃદયની ગંભીર બીમારી સાથે જન્મેલા નવજાત બાળકની જન્મના માત્ર 40 મિનિટમાં જ સફળ હાર્ટ સર્જરી કરીને ડોક્ટરોએ જીવ બચાવ્યો. આ જટિલ સર્જરી નવી દિલ્હીના ઓખલા સ્થિત ફોર્ટિસ એસ્કોર્ટ્સ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી હતી. ડોક્ટરોના મતે, આ કેસ તેમની સામે આવેલા સૌથી પડકારજનક ફીટલ કાર્ડિયાક મામલાઓમાંથી એક હતો.

બાળકના માતા-પિતા શરૂઆતમાં ગર્ભાવસ્થાના 30મા અઠવાડિયા દરમિયાન એક હોસ્પિટલની મુલાકાતે ગયા હતા, જ્યાં ગર્ભના અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં જાણવા મળ્યું હતું કે શિશુના હૃદયનો વાલ્વ ખૂબ સાંકડો હતો. વધુમાં, તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે હૃદયના સ્નાયુઓ નબળા હતા અને હૃદયની આસપાસ પ્રવાહી એકઠું થઈ રહ્યું હતું. આ બધી સ્થિતિઓ બાળક માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરતી હતી.

જન્મ પછી તરત જ સારવાર શરૂ થઈ
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ફોર્ટિસ એસ્કોર્ટ્સ હોસ્પિટલની પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજી ટીમે પહેલાથી જ એક સારવારની આખી યોજના તૈયાર કરી હતી. ડોકટરોએ નક્કી કર્યું હતું કે બાળકના જન્મ પછી તરત જ સારવાર શરૂ કરવામાં આવશે.

ગર્ભાવસ્થાના 31મા અઠવાડિયા દરમિયાન અન્ય હોસ્પિટલમાં સિઝેરિયન સેક્શનથી બાળકનો જન્મ થયો હતો. જન્મના સમયથી જ આખી ટીમ - જેમાં ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયન, પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, નિયોનેટોલોજિસ્ટ, એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સો, ટેકનિશિયન અને એમ્બ્યુલન્સ સ્ટાફ સહિતના લોકો હાજર હતા અને સંપૂર્ણપણે તૈયાર હતા.

15 મિનિટ બાદ શરૂ થઈ સર્જરી
બાળકના જન્મ પછી લગભગ 15 મિનિટ પછી, ડોકટરોએ એક નળી દાખલ કરીને શિશુને સ્થિર કર્યું અને ત્યારબાદની પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરી. અદ્યતન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ-ગાઇડેડ વેસ્ક્યુલર એક્સેસ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને, ડોકટરો રક્ત વાહિનીઓ સુધી પહોંચ્યા.

ત્યારબાદ, જન્મના 40 મિનિટની અંદર, ડોકટરોએ બલૂન એઓર્ટિક વાલ્વોટોમી તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી. આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ સાંકડા એઓર્ટિક વાલ્વ ખોલવા માટે થાય છે.

સર્જરીની તાત્કાલિક અસર દેખાઈ
સર્જરી પછી ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફીથી જાણવા મળ્યું કે બાળકનો એઓર્ટિક વાલ્વ હવે અસરકારક રીતે ખુલી રહ્યો છે, અને હૃદયની કાર્યક્ષમતા સામાન્ય થવા લાગી છે. ડોકટરોના મતે, આ મહત્વપૂર્ણ "ગોલ્ડન અવર" દરમિયાન કરવામાં આવેલી કામગીરીથી બાળકનો જીવ બચાવવાનું શક્ય બન્યું.

સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થયા પછી રજા
આ નવજાત શિશુને નિયોનેટલ નર્સરીમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં વજનમાં વધારો અને રિકવરી પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ વિભાગો વચ્ચે ઉત્તમ સંકલન અને સતત દેખરેખને કારણે, બાળકની સ્થિતિમાં ધીમે ધીમે સુધારો થયો. ગુરુવારે, નવજાત શિશુને સંપૂર્ણપણે રિકવર થયા પછી હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી.

ડોક્ટરે શું કહ્યું?
પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજીના નિષ્ણાત ડૉ. નીરજ અવસ્થીએ જણાવ્યું કે, આ અત્યાર સુધીના સૌથી પડકારજનક ફીડલ કાર્ડિયાક કેસોમાંનો એક હતો. બાળકના હૃદયનો વાલ્વ ખૂબ જ સંકુચિત હતો, હૃદયના સ્નાયુઓને નુકસાન થયું હતું અને પ્રવાહી ઓવરલોડની સમસ્યા હતી.

તેમણે ઉમેર્યું કે, આ કેસમાં સફળતાના મુખ્ય કારણો સમયસર આયોજન, ઝડપી કાર્યવાહી અને તમામ ટીમોનું અસાધારણ સંકલન હતું. "ગોલ્ડન અવર" દરમિયાન સારવાર શરૂ કરવાથી બાળકના હૃદયના કાર્યને ફરી શરૂ કરવાનું શક્ય બન્યું.

