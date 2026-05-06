DMKએ કહ્યું, "કોંગ્રેસે અમારી પીઠમાં છરો ભોંક્યો, અમને છોડી દેવાનો મૂર્ખ નિર્ણય લીધો"
કોંગ્રેસે DMK છોડી દીધું અને TVKને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
Published : May 6, 2026 at 3:49 PM IST
નવી દિલ્હી : તમિલનાડુમાં ટીવીકે પાર્ટીને સમર્થન આપી રહ્યા હોવાના કેટલાક કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓના નિવેદનોથી ડીએમકે ગુસ્સે ભરાયું છે. ડીએમકેના પ્રવક્તાએ આ નિર્ણયને "અવિવેકી" અને "પીઠમાં છુરો માર્યો જેવો" ગણાવ્યો છે.
ડીએમકેએ કહ્યું કે પાર્ટી વિજયને શુભકામનાઓ આપે છે. ડીએમકેના પ્રવક્તા સરવનન અન્નાદુરાઈએ કહ્યું, "અમે વિજયને 7 મેના રોજ શપથ ગ્રહણ માટે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. કોંગ્રેસે ટીવીકેને સમર્થન આપ્યું છે, અને તેથી જ અમે તેને પીઠમાં છરા મારવા જેવું ગણાવ્યું છે. કોંગ્રેસે પક્ષ બદલીને ટીવીકેને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, અને તેમણે જે કારણો આપ્યા છે તે વિશ્વસનીય નથી."
હકીકતમાં, એક દિવસ પહેલા, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કહ્યું હતું કે આ સમયે તેમની પ્રાથમિકતા RSS અને BJP ને સત્તાથી દૂર રાખવાની છે. આ વલણનો જવાબ આપતા, DMK એ કહ્યું, "તેઓ કહે છે કે તેઓ BJP અને RSS ને સત્તાથી દૂર રાખવા માંગે છે, અને તેથી જ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. આ કોંગ્રેસનો એક મક્કમ નિર્ણય છે, જેનાથી દેશવ્યાપી હોબાળો થવાની સંભાવના છે કારણ કે અન્ય ગઠબંધન ભાગીદારો પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જો ચૂંટણી પરિણામોના એક દિવસની અંદર કોંગ્રેસ આટલી અવિશ્વસનીય બની જાય છે, તો તે ખુલ્લેઆમ જનાદેશની વિરુદ્ધ જઈ રહી છે. અખિલેશ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ, ઉદ્ધવ ઠાકરે અને અન્ય લોકો પર શું અસર પડશે? અમે ક્યારેય કોંગ્રેસને નિરાશ નથી કરી."
ડીએમકેના પ્રવક્તા સરવનન અન્નાદુરાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "2016માં કોંગ્રેસે સારી સંખ્યામાં બેઠકો જીતી હતી, જોકે તે તેમને ફાળવવામાં આવેલી બેઠકોના પ્રમાણમાં નહોતી. ભાજપ-આરએસએસ રાહુલ ગાંધીની મજાક ઉડાવી રહ્યા હતા અને તેમને ગાળો આપી રહ્યા હતા. તે સમયે અમારા નેતા એમકે સ્ટાલિને રાહુલ ગાંધીને વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કર્યા હતા, જે એક સાહસિક પગલું હતું. ત્યારથી, રાહુલ ગાંધીનું કદ 2024 સુધી વધતું રહ્યું... આ બધું ડીએમકેની સખત મહેનત અને પાયાના સ્તરે સંસાધનોનું પરિણામ છે, અને તેથી જ તેઓ આ પાંચ બેઠકો જીતી શક્યા. હું આને મૂર્ખતાપૂર્ણ નિર્ણય કહું છું.
ટીવીકેને બહુમતી માટે 11 બેઠકોની જરૂર છે. 47 બેઠકો ધરાવતી એઆઈએડીએમકે બિનશરતી સમર્થન આપવા તૈયાર છે. જો તમે વિજયી થાઓ છો, તો તમે કોનું સાંભળશો? પાંચ બેઠકો ધરાવતી કે 43 બેઠકો ધરાવતી? તો, મને લાગે છે કે કોંગ્રેસે ખૂબ જ ખોટો નિર્ણય લીધો છે. ફક્ત થોડા લોકોના અહંકારને સંતોષવા માટે, અને તેઓ તરત જ તેનો પસ્તાવો કરશે."
ટીવીકે ચીફ વિજય વિશે બોલતા, કોંગ્રેસના નેતા સમા રામામોહન રેડ્ડીએ કહ્યું, "ટીવીકે ચીફ વિજયને હાર્દિક અભિનંદન, જેઓ તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવા જઈ રહ્યા છે. અમે ટીવીકેને અમારુ સમર્થન અને તેમના કાર્યકાળમાં યોગદાન આપવા બદલ ખુશ છીએ. ફરી એકવાર સાબિત થયું છે કે સમગ્ર તમિલનાડુ ભાજપની વિચારધારાની વિરુદ્ધ છે. આ એક મજબૂત સંકેત છે કે દક્ષિણ ભારત, ખાસ કરીને તમિલનાડુ અને કેરળ, ભાજપની નફરતની રાજનીતિનો શિકાર નહીં બને."
તમિલનાડુમાં સરળ બહુમતી હાંસલ કરવા માટે, કોઈપણ રાજકીય પક્ષે 234 બેઠકોમાંથી ઓછામાં ઓછી 118 બેઠકો જીતવી આવશ્યક છે. TVK એ 108 બેઠકો જીતી છે. બહુમતી મેળવવા માટે તેને વધુ 10 બેઠકોની જરૂર છે. કોંગ્રેસે પાંચ બેઠકો જીતી, બે સામ્યવાદી પક્ષોએ બે-બે (કુલ ચાર), DMDK એ એક બેઠક જીતી, અને ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ અને VCK એ બે-બે બેઠકો જીતી. AIADMK ગઠબંધનમાં, PMK એ ચાર બેઠકો જીતી, અને BJP એ એક બેઠક જીતી. AMKK એ પણ એક બેઠક જીતી. જો TVK બંને ગઠબંધનમાં અન્ય પક્ષોનું સમર્થન મેળવે છે, તો તે વધારાની 21 બેઠકો જીતી શકે છે.
