ડીએમકે સરકારે 1.31 કરોડ મહિલાઓના ખાતામાં ₹5,000 જમા કરાવ્યા, સ્ટાલિનના 2.0 માં સહાય બમણી કરવાનું વચન આપ્યું

Published : February 13, 2026 at 12:46 PM IST
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આચારસંહિતા લાગુ થવાના થોડા અઠવાડિયા બાકી રહ્યા છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિને શુક્રવારે મગલિર ઉરીમાઈ થોગાઈ (મહિલાઓ માટે માસિક સહાય) ના લાભાર્થીઓને તેમના ખાતામાં ₹5,000 જમા કરાવીને આશ્ચર્યચકિત કર્યા અને જો તેઓ સત્તામાં આવશે તો તેને બમણી કરવાનું વચન આપ્યું.
બધા લાભાર્થીઓને સંબોધિત કરતી એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું કે "દ્રવિડ મોડેલ 2.0" માં ₹1,000 માસિક સહાય વધારીને ₹2,000 કરવામાં આવશે.
તેમણે કહ્યું કે શુક્રવારે મોકલવામાં આવેલા પૈસા. મહિલાઓના બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા ₹5,000 માં ત્રણ મહિનાની માસિક સહાય અને આ ઉનાળા માટે ખાસ ₹2,000 ભથ્થાનો સમાવેશ થાય છે.
સ્ટાલિને જણાવ્યું હતું કે એડવાન્સ ચુકવણી કરવાનો નિર્ણય ફક્ત ચૂંટણીનો હવાલો આપીને કેટલાક લોકો આગામી બે મહિના સુધી ચુકવણી રોકવાનો પ્રયાસ કરતા અટકાવવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ મહિલાઓને માસિક સહાય આપવાના તેમના વચનથી પાછળ નહીં હટે અને તેમને ટેકો આપવાની ખાતરી કરશે.
એડવાન્સ ચુકવણીનો ઉલ્લેખ કરતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે એવા અહેવાલો છે કે કેટલાક લોકો જે યોજના રોકવા માંગે છે તેઓ કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે. આ યોજનાને રોકવાના કોઈપણ પ્રયાસોને રોકવામાં મદદ કરશે.
તેમણે વિગતવાર જણાવ્યું કે આ એડવાન્સ ચુકવણી આગામી સરકારની રચના થાય ત્યાં સુધી ઉનાળા દરમિયાન આ મહિલાઓને નાણાકીય સુરક્ષા કેવી રીતે પૂરી પાડશે અને આવી ચુકવણી કરવામાં તેઓ કોઈપણ અવરોધોને કેવી રીતે દૂર કરશે.
સ્ટાલિને તેમના વીડિયોમાં જણાવ્યું હતું કે આજે જારી કરાયેલ ચુકવણી ફેબ્રુઆરીના બે મહિના માટે એડવાન્સ ચુકવણી છે, જે માર્ચ અને એપ્રિલ માટે છે.
ડીએમકે સરકારે 15 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ મગલિર ઉરીમાઈ થોગાઈ યોજના શરૂ કરી હતી, જેના હેઠળ ₹1,000 ની માસિક સહાય સીધી પાત્ર મહિલા લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. એપ્રિલ 2025 માં, લાભાર્થીઓની સંખ્યા 1.14 કરોડ હતી. મુખ્યમંત્રી દ્વારા 9000 સ્થળોએ આયોજિત ખાસ શિબિરોમાં અરજીઓ પ્રાપ્ત થતાં આ સંખ્યા વધીને 1.30 કરોડ થઈ ગઈ.
