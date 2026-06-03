આજે કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી તરીકે ડીકે શિવકુમાર લેશે શપથ, ખડગે-રાહુલ ગાંધી સહિતના નેતા હાજર રહેશે
ડીકે શિવકુમારના શપથગ્રહણ પહેલા સિદ્ધારમૈયાને કોંગ્રેસે સોપી મોટી જવાબદારી
Published : June 3, 2026 at 7:14 AM IST
બેંગલુરૂ: કર્ણાટકમાં આજે ડીકે શિવકુમાર નવા મુખ્યમંત્રીના શપથ લેશે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ સમિતિના અધ્યક્ષ ડીકે શિવકુમાર બેંગલુરૂમાં સાંજે 4:05 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે. 64 વર્ષના ડીકે શિવકુમાર સિદ્ધારમૈયાની જગ્યા લેશે. ડીકે શિવકુમારના શપથગ્રહણ સમારંભમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની સાથે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સહિત પાર્ટીના અન્ય મોટા નેતા હાજર રહેશે.
સિદ્ધારમૈયાની રાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં એન્ટ્રી
કોંગ્રેસે કર્ણાટકમાં મુખ્યમંત્રીની ખુરશી છોડનારા સિદ્ધારમૈયાને રાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં એન્ટ્રી કરાવી છે. આઠ વર્ષ સુધી કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી રહેનારા સિદ્ધારમૈયા હવે કેન્દ્રમાં સક્રિય થશે. સિદ્ધારમૈયાને કોંગ્રેસ વર્કિગ કમિટીના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે. આ પહેલા સિદ્ધારમૈયાના રાજ્યસભામાં જવાની ચર્ચા હતી.
શપથગ્રહણ પહેલા ડીકે શિવકુમાર-સિદ્ધારમૈયા રાહુલ ગાંધી-ખડગેને મળ્યા
શપથગ્રહણ સમારંભ પહેલા કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી પદ બનનારા ડીકે શિવકુમાર અને સિદ્ધારમૈયા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને મળ્યા હતા.
Together for the people, together for progress.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 2, 2026
Met AICC President Shri @kharge and Leader of the Opposition Shri @RahulGandhi in New Delhi today, along with Shri @siddaramaiah. pic.twitter.com/8MJIzXck2O
શિવકુમારે સિદ્ધારમૈયા સાથે ખડગે અને રાહુલ ગાંધી સાથે 10 રાજાજી માર્ગ પર મુલાકાત કરી હતી. આ પ્રસંગે કોંગ્રેસ મહાસચિવ (સંગઠન) કેસી વેણુગોપાલ પણ હાજર રહ્યા હતા. ખડગેના ઘરે આ મુલાકાત બે કલાક ચાલી હતી, આ મુલાકાત તે લોકોના નામની અટકળો વચ્ચે થઇ છે જે બેંગલુરૂમાં શિવકુમાર સાથે શપથ લેશે.
પાર્ટી હાઇકમાન સાથે પોતાની મુલાકાત વિશે જણાવતા, શિવકુમારે X પર પોસ્ટમાં લખ્યુ, "નવી દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સાથે સિદ્ધારમૈયા સાથે મુલાકાત કરી હતી."
આ પહેલા ડીકે શિવકુમારે જણાવ્યું કે તેમની રાજકીય કારકિર્દીમાં ગાંધી પરિવારે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે, માત્ર નેતૃત્ત્વ દ્વારા જ નહીં પણ જીવનના અલગ અલગ પડાવો પર તેમના પર વિશ્વાસ મુકવામાં આવ્યો છે.
The Gandhi family has played a defining role in my political journey, not merely through leadership, but through the faith they placed in me at different stages of my life.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 2, 2026
I often reflect on Shri Rajiv Gandhi avaru, who saw potential in a young worker even before I could see it… pic.twitter.com/vHqOHvNYQY
કોંગ્રેસ સંસદીય પાર્ટી (CPP)ના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીનો ઉલ્લેખ કરતા ડીકે શિવકુમારે જણાવ્યું, "સોનિયા ગાંધીએ મને નેતૃત્ત્વનો એક જરૂરી પાઠ ભણાવ્યો, સાચા નેતા માત્ર સફળતાની ક્ષણોમાં જ તમારી સાથે ઉભા નથી રહેતા, તે તમારા મુશ્કેલ સમયમાં પણ તમારી સાથે ઉભા રહે છે. તાકાત, હિંમત અને સમર્થન આપે છે."
ડીકે શિવકુમારે જણાવ્યું કે, તેઓ પ્રગતિશીલ, સમાવિષ્ટ અને સમૃદ્ધ કર્ણાટકના નિર્માણ માટે પ્રામાણિકતા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
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