Diwali 2026: દિવાળીના જશ્નમાં ડૂબ્યું ભારત, પ્રકાશથી ઝગમગ થયો ખૂણે-ખૂણો, બુર્જ ખલિફા પર લખાયું- HAPPY DIWALI
દેશ અને દુનિયાભરના લોકોએ દિવાળીનો તહેવાર ખૂબ જ આનંદ સાથે ઉજવ્યો અને એકબીજાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી.
Published : November 8, 2026 at 9:31 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:40 PM IST
અમદાવાદ: આજે દિવાળીના પર્વએ ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશ ઉજવણીમાં મગ્ન છે. લોકો પ્રકાશના આ પર્વને ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ઉજવી રહ્યા છે. પછી તે શહેરો હોય કે ગામડાં, દરેક જગ્યાએ રોશની જોવા મળી રહી છે. ઘરો, દુકાનો, બજારો અને અન્ય સંસ્થાનો દીવાઓના પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠ્યા છે. આકાશ પણ ફટાકડા અને આતશબાજીની ચમકથી ઝગમગી રહ્યું છે. આ શુભ અવસરે લોકો એકબીજાને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. તો દુનિયાની સૌથી ઊંચી ઈમારત બુર્જ ખલિફા પરથી પણ દિવાળીની શુભકામના પાઠવતો મેસેજ આપવામાં આવ્યો હતો.
📸#BurjKhalifa lights up with a 'Happy Diwali' message in Hindi and English, extending festive greetings to Indians across the UAE. #Diwali2026 #Dubai https://t.co/5Men3Y451T— All India Radio News (@airnewsalerts) November 8, 2026
દેશની રાજધાની દિલ્હીથી લઈને મુંબઈ, બેંગલુરુ, કોલકાતા, અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને હૈદરાબાદ જેવા શહેરોમાં, તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ દિવાળીનો ઉત્સવ માહોલ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. અનેક સ્થળોએ લોકો ફટાકડા ફોડીને ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક આ તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
#WATCH | J&K: A large number of people gather at Ghanta Ghar at Lal Chowk in Srinagar which is beautifully illuminated and decorated, to join in #Diwali celebrations here. https://t.co/qhXBWejiwO— ANI (@ANI) November 8, 2026
રાજકીય નેતાઓએ તમામ નાગરિકોને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે અને તેમના જીવનમાં સમૃદ્ધિ આવે તેવી કામના કરી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી અને બંનેએ એકબીજાને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ આપી. દિવસ દરમિયાન, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને પણ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી અને દિવાળીની શુભેચ્છાઓનું આદાન-પ્રદાન કર્યું.
#WATCH | Delhi: Swaminarayan Akshardham beautifully illuminated on the occasion of #Diwali. Prayers being offered here on the occasion. https://t.co/nsLKqb0DuA— ANI (@ANI) November 8, 2026
જમ્મુમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ તેમના નિવાસસ્થાને જનપ્રતિનિધિઓ અને સામાન્ય નાગરિકોના વિવિધ પ્રતિનિધિમંડળો સાથે મુલાકાત કરી અને તેમને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્યમંત્રી અબ્દુલ્લાએ મુલાકાતીઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું, તેમની સાથે વાતચીત કરી અને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવતા તેમના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવે તેવી આશા વ્યક્ત કરી.
#WATCH | Tamil Nadu: Madurai city celebrates the festival of #Diwali with firecrackers and sparklers. https://t.co/kUIGC9jkha— ANI (@ANI) November 8, 2026
ઉમર અબ્દુલ્લાએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના રહેવાસીઓ તેમજ દેશભરમાં અને વિશ્વભરમાં આ તહેવાર ઉજવી રહેલા તમામ લોકોને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે દિવાળીનો આ તહેવાર દરેકના ઘરમાં ખુશી, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે, અને પરસ્પર સૌહાર્દ, સદ્ભાવના તથા એકતાના બંધનને વધુ મજબૂત બનાવે.
#WATCH | Delhi: People burst firecrackers and celebrate #Diwali, in the area around Jhandewalan and Gole Market. City decorated in festive lights to celebrate the festival of lights. https://t.co/N4mdIIVRly— ANI (@ANI) November 8, 2026
આ પણ વાંચો: