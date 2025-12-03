"છૂટાછેડા લીધેલી મુસ્લિમ મહિલા દહેજ-ભેટ પરત લઇ શકે" સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો
સુપ્રીમ કોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો કે, છૂટાછેડા લીધેલી મુસ્લિમ મહિલા લગ્ન સમયે આપવામાં આવેલી રોકડ, ભેટો અને અન્ય વસ્તુઓ પરત મેળવવા માટે હકદાર છે.
Published : December 3, 2025 at 2:30 PM IST
નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે, છૂટાછેડા લીધેલી મુસ્લિમ મહિલા (છૂટાછેડા પર અધિકારોનું રક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 હેઠળ લગ્ન સમયે તેના પિતા દ્વારા આપવામાં આવેલી રોકડ, સોનાના દાગીના અને અન્ય વસ્તુઓ પરત મેળવવા માટે હકદાર છે.
છૂટાછેડા પર અધિકારોનું રક્ષણ અધિનિયમ, 1986
જસ્ટિસ સંજય કરોલ અને એન. કોટિશ્વર સિંહની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, 1986ના કાયદાનો હેતુ છૂટાછેડા પછી મુસ્લિમ મહિલાના સન્માન અને પૈસાનું રક્ષણ કરવાનો છે, જે બંધારણની કલમ 21 હેઠળ તેના અધિકારો સાથે સુસંગત છે.
2 ડિસેમ્બરના પોતાના ચુકાદામાં બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "આ કાયદાનો મુસદ્દો તૈયાર કરતી વખતે સમાનતા, ગૌરવ અને સ્વતંત્રતાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ, અને તે મહિલાઓના પોતાના અનુભવોના પ્રકાશમાં થવું જોઈએ, ખાસ કરીને નાના શહેરો અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં, જ્યાં મૂળ પિતૃસત્તાક ભેદભાવ હજુ પણ પ્રચલિત છે."
મહિલા દહેજ અને ભેટ પાછી લઈ શકે : સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થયું કે છૂટાછેડા લીધેલી મુસ્લિમ મહિલા લગ્ન સમયે તેના માતાપિતા દ્વારા તેણીને અથવા તેણીના પતિને આપવામાં આવેલી કોઈપણ મિલકત પરત મેળવવા માટે હકદાર છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે 1986ના કાયદાની કલમ 3(1), જે લગ્ન સમયે સ્ત્રીને આપવામાં આવેલી મેહર/દહેજ અને/અથવા અન્ય મિલકત સાથે સંબંધિત છે, તે સ્ત્રીને તેના પતિ સામે દાવો દાખલ કરવા અથવા તેણીને આપવામાં આવેલી મિલકત પાછી મેળવવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતનું બંધારણ બધા માટે સમાનતાની અપેક્ષા રાખે છે, જે સ્પષ્ટપણે હજી સુધી પ્રાપ્ત થઈ નથી. આ ઉદ્દેશ્યને અનુસરવા માટે, કોર્ટે સામાજિક ન્યાયના સિદ્ધાંતો પર પોતાનો વિચાર મૂકવો જોઈએ." કાયદાની કલમ 3 ની બાકીની જોગવાઈઓ, જે પ્રક્રિયાગત સ્વભાવની છે, તે સંબંધિત ન પણ હોય.
મુસ્લિમ મહિલાની અરજી પર ચુકાદો : સુપ્રીમ કોર્ટે એક મુસ્લિમ મહિલાની અરજી સ્વીકારી અને તેના પૂર્વ પતિને તેના બેંક ખાતામાં રૂપિયા 17,67,980 ટ્રાન્સફર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. આ રકમની ગણતરી મેહર (દહેજ), દહેજ, 30 ભોરી (તોલા) સોનાના દાગીના અને અન્ય ભેટ તરીકે કરવામાં આવી હતી, જેમાં રેફ્રિજરેટર, ટેલિવિઝન, સ્ટેબિલાઇઝર, શોકેસ, બોક્સ બેડ અને ડાઇનિંગ ફર્નીચર જેવી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો હતો કે ચુકવણી છ અઠવાડિયામાં કરવામાં આવે, સાથે પાલનના સોગંદનામાનો પણ સમાવેશ થાય. બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો ચુકવણી સમયસર કરવામાં નહીં આવે તો પતિએ 9 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ ચૂકવવું પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કોલકાતા હાઇકોર્ટના 2022 ના નિર્ણયને ઉલટાવી દીધો.
