ETV Bharat / bharat

તલાકની અરજી પર પત્નીએ કહ્યું, ‘120 કરોડ રૂપિયાના ઘરેણાં આપવાનું પતિએ આપ્યું હતું વચન’, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું અત્યંત નિંદનીય

કોર્ટે કહ્યું કે પત્નીનો આ દાવો અત્યંત નિંદનીય છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : April 14, 2026 at 6:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહિલાના આ દાવાની તીવ્ર નિંદા કરી છે કે તેના પતિએ સંપત્તિ કર (ટેક્સ) બચાવવા માટે સમજૂતીની બહાર તેને 120 કરોડ રૂપિયાના ઘરેણાં અને 50 કરોડ રૂપિયાના સોનાના બિસ્કિટ આપવાનું વચન આપ્યું હતું. અદાલતે આ દાવાને "અત્યંત નિંદનીય" અને અદાલત સમક્ષ એક દુસ્સાહસી દલીલ ગણાવ્યો છે.

સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું કે જો કે પતિ કે પત્ની પારસ્પરિક સહમતિથી તલાક માટે તેમની સહમતી પાછી ખેંચી શકે છે, પરંતુ એક વાર જ્યારે બંને પક્ષો તમામ વિવાદોનું નિરાકરણ કરી લે છે અને લગ્ન વિચ્છેદ કરવા પર સહમત થઈ જાય છે, ત્યારે આવી સહમતી પાછી ખેંચવી અસ્વીકાર્ય છે.

ન્યાયમૂર્તિ રાજેશ બિંદલ અને વિજય બિશ્નોઈની બેંચે સંવિધાનના અનુચ્છેદ 142નો હવાલો આપતાં લગ્ન વિચ્છેદ કરતાં આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી, કારણ કે તેમણે જાણ્યું હતું કે લગ્ન અપરિવર્તનીય રીતે તૂટી ચૂક્યા છે.

13 એપ્રિલે આપેલા ચુકાદામાં બેંચે કહ્યું, “જો કે પારસ્પરિક સહમતિથી તલાક આપવા પહેલાં કોઈપણ તબક્કે કોઈપણ પક્ષ દ્વારા સહમતી પાછી ખેંચવી કાયદાની હદમાં છે, પરંતુ જો પક્ષો વચ્ચે વિવાદોના પૂર્ણ અને અંતિમ નિરાકરણ માટે કોઈ સમજૂતી પત્ર અથવા સમજૂતી જ્ઞાનપત્ર થઈ ચૂક્યું હોય, તો તે સ્થિતિમાં પક્ષકાર તેમની વચ્ચે નક્કી કરાયેલી શરતોથી પાછળ હટી શકતો નથી.”

બેંચે કહ્યું કે આ સર્વવિદિત કાયદો છે કે એક વાર પક્ષો દ્વારા મધ્યસ્થી દ્વારા વિધિવત્ પ્રમાણિત સમજૂતી જ્ઞાનપત્ર પર હસ્તાક્ષર થઈ જાય પછી, જો કોઈ પક્ષકાર સમજૂતીમાં નક્કી કરાયેલી શરતોથી મુકરી જાય, તો મુકરનાર પક્ષકાર પર ભારે દંડ લગાવવો જોઈએ.

બેંચે કહ્યું કે મધ્યસ્થીમાં થયેલી અને પછી અદાલત દ્વારા પુષ્ટિ કરાયેલી સમજૂતીની શરતોથી કોઈપણ પ્રકારનું વિચલન સખ્તાઈથી નિપટાવવું જોઈએ, કારણ કે આવું વિચલન મધ્યસ્થીની આખી પ્રક્રિયાના મૂળ આધાર પર હુમલો છે.

પ્રતિવાદી (પત્ની)એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અપીલકર્તા પતિએ તેને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે સમજૂતીમાં નિર્દિષ્ટ શરતો ઉપરાંત, તે તેને 120 કરોડ રૂપિયાના આભૂષણો અને 50 કરોડ રૂપિયાના સોનાના બિસ્કિટ સ્ત્રીધનના બદલામાં (સમજૂતીમાં ઉલ્લેખિત શરતો ઉપરાંત) બીજી અરજી પર હસ્તાક્ષર કરતાં પહેલાં આપશે.

પત્નીનો દાવો છે કે પતિએ તેનું વચન પાળ્યું નહીં, તેથી તેણે બીજી અરજી પર હસ્તાક્ષર કર્યા નહીં. બેંચે કહ્યું, “પત્ની દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલો બીજો એક તર્ક કે તેણે આવકવેરા વિભાગને સતર્ક કરવા અને સંપત્તિ કરથી બચવા માટે પતિના કહેવાથી જ સમજૂતીમાંથી આ શરતો હટાવવા પર સહમતિ દર્શાવી હતી, અત્યંત નિંદનીય છે. અમે આ પ્રકારના નિરાધાર તર્કને અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવવાથી સ્તબ્ધ છીએ અને કાનૂની વ્યવસ્થા પ્રત્યે દર્શાવવામાં આવેલી ઘોર અવહેલનાની નિંદા કરીએ છીએ.”

બેંચે કહ્યું કે સમજૂતીમાંથી પાછળ હટવા માટે પત્નીના વકીલ દ્વારા આપવામાં આવેલા કારણોથી તે પ્રભાવિત નથી. બેંચે કહ્યું કે સમજૂતીમાં આભૂષણો અને સોનાના બિસ્કિટોની વાપસીની શરતનો ઉલ્લેખ કેમ ન કરવામાં આવ્યો તે સમજવું મુશ્કેલ છે.

બેંચે કહ્યું, “અમને આ વાતનું કોઈ તર્કસંગત સ્પષ્ટીકરણ મળતું નથી કે પ્રતિવાદી પત્નીએ ઘરેલુ હિંસાની કાર્યવાહી શરૂ કરતાં પહેલાં બીજી અરજી દાખલ કરવાની તારીખથી આઠ મહિના સુધી રાહ જોઈ કેમ?”

ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ હેઠળની કાર્યવાહી બેંચે કહ્યું કે ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ હેઠળ પત્નીની ફરિયાદમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેમાં કોઈપણ પ્રકારની ઘરેલુ હિંસા સાથે સંબંધિત કોઈ વિશિષ્ટ આરોપ નથી. બેંચે કહ્યું, “પરિવારના સભ્યો અથવા પતિના નામના માત્ર ઉલ્લેખના આધારે, વિના કોઈ વિશિષ્ટ આરોપ કે જે હિંસાના આવા કૃત્યમાં તેમની સક્રિય સંલગ્નતા તરફ ઇશારો કરતો હોય, ઘરેલુ હિંસા સંબંધિત આપરાધિક ફરિયાદને શરૂઆતમાં જ રદ કરી દેવી જોઈએ.”

બેંચે કહ્યું, “જો કે અમે આ તથ્યથી અવગત છીએ કે લાંબા સમયથી ચાલતા વૈવાહિક વિવાદમાં પક્ષકારો અક્સર ભાવનાઓથી પ્રેરિત થાય છે, અમે આવી ભાવનાઓને આપરાધિક અભિયોગના આધાર બનવા દઈ શકતા નથી. જો આવા આપરાધિક અભિયોગને પરવાનગી આપવામાં આવે, તો તે કાયદાનો દુરુપયોગ થશે અને ઉત્પીડનનું કારણ બનશે.”

બેંચે નોંધ્યું કે પત્ની છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી (2022-23થી) પતિથી અલગ રહી રહી છે. બેંચે કહ્યું કે ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ હેઠળની કાર્યવાહી પૂર્વ નિયોજિત લાગે છે. બેંચે કહ્યું કે આ અરજી પક્ષો વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારની કાનૂની કાર્યવાહીને જાળવી રાખવા માટે દાખલ કરવામાં આવી છે, કારણ કે પત્ની દ્વારા સમજૂતીમાંથી મુકરી જવા પછી આવું લાગે છે કે લગભગ 23 વર્ષના લાંબા વૈવાહિક જીવનમાં આ પહેલી વાર છે કે પત્નીએ ઘરેલુ હિંસાનો આરોપ લગાવતાં આવી અરજી દાખલ કરી છે.

બેંચે કહ્યું કે પત્ની દ્વારા ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી રદ કરવી જોઈએ. બેંચે કહ્યું કે જ્યારે પક્ષો વચ્ચે શાંતિપૂર્ણ સહ-અસ્તિત્વની કોઈ સંભાવના નથી, ત્યારે અમને માત્ર વૈવાહિક કલહમાંથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ પ્રકારના મુકદ્દમાને ચાલુ રાખવાનું કોઈ ઔચિત્ય દેખાતું નથી.

બેંચે કહ્યું, “અમારું નિષ્કર્ષ છે કે આ કેસ અનુચ્છેદ 142(1) હેઠળ તલાક આપવા માટે યોગ્ય છે કારણ કે લગ્ન અપરિવર્તનીય રીતે તૂટી ચૂક્યા છે.”

પક્ષોના લગ્ન 2000માં થયા હતા અને 2023માં પતિએ તલાક માટે અરજી કરી હતી. પતિએ પહેલી તલાક અરજી પાછી ખેંચવા પર સહમતિ દર્શાવી અને પત્નીને બે હપ્તામાં 1.5 કરોડ રૂપિયા, કારની ખરીદી માટે 14 લાખ રૂપિયા અને કેટલાક આભૂષણો સોંપવા પર પણ સહમતિ વ્યક્ત કરી. પત્નીએ પોતાના સંયુક્ત વ્યવસાય ખાતામાં જમા 2.5 કરોડ રૂપિયા પતિને હસ્તાંતરિત કરવા માટે એક ઉપહાર વિલેખ નિર્પાદિત કરવા પર સહમતિ દર્શાવી. બીજી અરજી પહેલાં, પત્નીએ પારસ્પરિક તલાક માટે પોતાની સહમતી પાછી ખેંચી લીધી હતી.

TAGGED:

SC ON CLAIM MADE BY A LADY
WIFE CLAIMED HUSBAND PROMISED
PROMISED TO GIVE JEWELRY
SC DIVORCE PETITION
DIVORCE PETITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.