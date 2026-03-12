હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વિક્ષેપથી પુરવઠા પર અસર, દવાના ભાવ 10-20% વધી શકે છે
સ્ટેકહોલ્ડર્સે ચેતવણી આપી છે કે દવાની ઉપલબ્ધતા અને કિંમત પર વાસ્તવિક અસર માર્ચના અંત સુધીમાં વધુ દેખાશે.
March 12, 2026
નીતા કોલ્હાટકર
મુંબઇ: અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઇરાન યુદ્ધ બીજા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી રહ્યો છે,જેના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા અને શિપિંગ રૂટ મુશ્કેલ બની ગયા છે. ભારતનો ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટર દવાના ભાવમાં વધારો અને પુરવઠામાં વિક્ષેપનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ્સે ચેતવણી આપી છે કે માર્ચના અંત સુધીમાં દવા અને તેની સાથે જોડાયેલા ઉત્પાદનોની કિંમતમાં 10-20%નો વધારો થઇ શકે છે કારણ કે બફર સ્ટોક ઘટી રહ્યો છે અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં વધારો થઇ રહ્યો છે.
વૈશ્વિક ઉર્જા અને કાર્ગો કોરિડોર ગણાતો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ભારતની ફાર્મા સપ્લાય ચેઇન અને નિકાસ પર સીધી અસર પડી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ક્રૂડ ઓઇલ તેમજ પશ્ચિમ એશિયા અને યુરોપમાંથી મેળવાતા મુખ્ય ફાર્માસ્યુટિક ઇનપુટ્સ માટેનો પ્રાથમિક પરિવહન માર્ગ છે.
સપ્લાય ચેન માટે COVID બાદ વધુ એક ગંભીર સ્થિતિ
કોટક સિક્યોરિટીઝના FX અને વ્યાજ દરોના રિસર્ચ હેડ અનિંદ્ય બેનરજીએ વિક્ષેપને કોરોના મહામારીના સમયના આંચકા સાથે સરખાવ્યો છે. અનિંધ બેનરજીએ ETV ભારતને જણાવ્યું, "આ બીજો અકાર્બનિક કોવિડ છે, તેમણે કિંમત, ઉપલબ્ધતા અને પુરવઠા ચેઇન પર એક સાથે પડનારા દબાણ તરફ ઇશારો કર્યો હતો. તાજેતરના દિવસોમાં વિશ્વભરમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઝડપી ઉતાર-ચઢાવ આવ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તણાવ ઓછો થવાના સંકેતો પર થોડી રાહત મળ્યા બાદ બ્રેંટ ક્રૂડ ગુરૂવારે ફરી $100 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો છે.
ઇંધણના ઊંચા ભાવો દવા બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતા એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ (API) અને પેટ્રોકેમિકલ ડેરિવેટિવ્ઝના ખર્ચમાં સીધી રીતે વધારો કરે છે. ભારત તેના APIના આશરે 15-16% યુરોપથી આયાત કરે છે, ઘણા શિપમેન્ટ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE) જેવા ગલ્ફ દેશોમાંથી મેળવેલા કી સ્ટાર્ટિંગ મટિરિયલ્સ (KSMs) અને સોલવન્ટ્સ વધઉ મોંઘા બની રહ્યા છે.
અસર કાચા માલ કરતા વધુ છે
- સીરપ અને ટેબ્લેટ પેકેજિંગ માટે પ્લાસ્ટિક બોટલનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે.
- ઉત્પાદનમાં વપરાતા ઔદ્યોગિક ગેસનો પુરવઠો ઓછો છે.
- LPG અને CNG રેશનિંગ પ્રોડક્શન અને વિતરણને અસર કરી રહ્યું છે.
- માલ સામાનની હેરફેર અને શિપિંગ ચાર્જ વધી રહ્યા છે.
ઓલ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ લાઇસન્સ હોલ્ડર્સ ફાઉન્ડેશનના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અભય પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલિયમ બાય-પ્રોડક્ટ્સ પહેલાથી જ મોંઘા થઇ ગયા છે. અભય પાંડેએ ETV ભારતને જણાવ્યું, "પ્લાસ્ટિંક પેકેજિંગ પર અસર પડી છે અને વિતરણ ધીમું થયું છે. માર્ચના અંત બાદ કફ સિરપ, ગ્લિસરીન અને માસ્કના ભાવ પણ વધશે. ત્રણ મહિનાનો બફર સ્ટોક છે પરંતુ રેશનિંગ અને વધુ ઇનપુટ ખર્ચ ભાવમાં વધારો કરશે."
મહારાષ્ટ્ર રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ કૈલાશ ટંડેલે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાન્સપોર્ટની તકલીફ સૌથી મોટો અવરોધ છે. ટંડેલે ETV ભારતને જણાવ્યું, "CNG રેશનિંગ અને ઇંધણ ખર્ચ વધતા મેન્યુફેક્ચરિંગ અને વિતરણમાં વિક્ષેપ પડી રહ્યો છે. દવાના ભાવમાં 10-20% વધારો થવાની સંભાવના છે.
ભારત, અમેરિકા બાદ વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ફાર્માસ્યુટિકલ્સ નિકાસકાર છે, જે નિકાસના વધતા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે. ઘણી ભારતીય દવાઓ US ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (USFDA) દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને ગલ્ફ અને આફ્રિકન બજારોમાં મોટા પાયે મોકલવામાં આવે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ રહેતા દુબઇ, ઓમાન અને ઘણા આફ્રિકન દેશો જેવા કેન્દ્રોમાં નિકાસમાં વિલંબ અને પુન:રૂટિંગ ખર્ચનો સામનો કરવો પડે છે. ટંડાલે કહ્યું, "બીજા શિપિંગ રૂટનો અર્થ વધુ માલસામાનની હેરફેર, ઇંશ્યોરન્સ અને હેન્ડલિંગ ખર્ચમાં વધારો થાય છે જેને કારણે નિકાસકારો પર દબાણ વધશે."
અસરના ત્રણ સ્તર
અનિંદ્ય બેનરજીએ ત્રણ સ્તરીય અસર વિશે જણાવ્યું છે. "પ્રથમ છે, પ્રાઇસિંગ, કારણ કે આપણે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં તેલ અને ગેસની કિંમતમાં ઉતાર-ચઢાવ જોઇ રહ્યા છીએ અને તેની અસર દેશમાં પણ જોવા મળશે. બીજુ છે, તેલ,ગેસ, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ અને તેની સાથે જોડાયેલા ખાતર અને કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સની ઉપલબ્ધતા. અંતે સપ્લાય ચેન પર અસર." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, દૈનિક વૈશ્વિક તેલ પુરવઠાની અછતથી કિંમતો પર દબાણ વધી રહ્યું છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલે ત્યાં સુધી ચાલુ રહી શકે છે.
બફર સ્ટોક થોડા સમય માટે રાહત આપે છે
ઉદ્યોગ સંસ્થાઓનું કહેવું છે કે મેન્યુફેક્ચરર્સ પાસે લગભગ ત્રણ મહિનાનો બફર સ્ટોક છે. જોકે, લાંબા સમય સુધી અનિશ્ચિતતા રેશનિંગ અને પ્રોડક્શનમાં કાપ કરવા પર મજબૂર કરી શકે છે, જે ભૂતકાળના ભૂરાજકીય સંકટ દરમિયાન જોવા મળેલા વિક્ષેપની યાદ અપાવે છે.
એનાલિસ્ટે 1980ના દાયકાના ઇરાન-ઇરાક સંઘર્ષ દરમિયાન એક્સપોર્ટમાં આવેલી તકલીફોને યાદ કરતા ચેતવણી આપી છે કે સતત અસ્થિરતા ભારતના ફાર્મા વેપારને ફરી દબાણમાં લાવી શકે છે. અનિંદ્ય બેનરજીએ જણાવ્યું કે, "આ ચોક પોઇન્ટ એક્સપોર્ટ્સના આંતરિક પુરવઠા પ્રવાહમાં જોવા મળશે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જ્યાર સુધી સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી ખર્ચ વધશે."
સ્ટેકહોલ્ડર્સે ચેતવણી આપી છે કે દવાની ઉપલબ્ધતા અને કિંમત પર વાસ્તવિક અસર માર્ચના અંત સુધીમાં વધુ દેખાશે અને તે બાદ ગ્રાહકો અને હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર્સ દબાણ અનુભવે તેવી શક્યતા છે.
અનિંદ્ય બેનરજીનું કહેવું છે કે, આ ચોક પોઇન્ટ નિકાસકારોના આંતરિક ફ્લો ચાર્ટમાંથી સમજવામાં આવશે. જોકે, દૈનિક તેલ ક્ષમતામાં લગભગ 20% અને ગેસની દૈનિક અછત સાથે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું સમાધાન થવા સુધી કિંમત મોંઘી થશે. બેનરજીએ કહ્યું, "આ તેલ પરનો છેલ્લો સંઘર્ષ છે. યૂક્રેન-રશિયા યુદ્ધનો અંત નજીક છે; હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ઉકેલ લાવવાનો છે, ત્યારબાદ તેલને લઇને આ અંતિમ યુદ્ધ હશે."
