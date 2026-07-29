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રાજ્યસભામાં બિલ પાસ: 'વંદે માતરમ'નું અપમાન કરવા બદલ ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલની સજા

ઉપલા ગૃહે 'રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાન નિવારણ (સુધારા) બિલ, 2026' પસાર કર્યું છે, જે 'વંદે માતરમ'ને કાનૂની રક્ષણ આપે છે.

નવી દિલ્હીમાં સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી.
નવી દિલ્હીમાં સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી. (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 6:07 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાએ બુધવારે "રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાન નિવારણ (સુધારા) બિલ, 2026" પસાર કર્યું. આ બિલ હેઠળ, રાષ્ટ્રગીત "વંદે માતરમ" ગાવામાં અપમાન કરવું અથવા ઇરાદાપૂર્વક અવરોધ કરવો એ ફોજદારી ગુનો ગણાશે. વિપક્ષી સભ્યોના વિરોધ વચ્ચે આ બિલ ધ્વનિ મતથી પસાર કરવામાં આવ્યું.

ઉપલા ગૃહમાં કાર્યવાહી દિવસભર વારંવાર ખોરવાઈ રહી. બે વાર મુલતવી રાખ્યા પછી ગૃહ ફરી શરૂ થયું ત્યારે, ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશે વિરોધ કરી રહેલા સભ્યોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી કારણ કે ગૃહે બિલ પર ચર્ચા અને પસાર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી.

વિપક્ષી સાંસદોએ સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને દિલ્હીમાં NEET પેપર લીક સામે વિરોધ કરનારાઓ સામે પોલીસ કાર્યવાહી અંગે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પાસેથી નિવેદન માંગવાનું ચાલુ રાખ્યું.

વિરોધ છતાં, પ્રમુખ અધિકારીએ કાર્યવાહી ચાલુ રાખી અને સભ્યોને ચર્ચામાં ભાગ લેવા કહ્યું.

બાદમાં, જ્યારે સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ રાજ્યમંત્રી રામદાસ આઠવલે પ્રસ્તાવિત કાયદા પર બોલી રહ્યા હતા, ત્યારે વિપક્ષ ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કરી ગયો.

ચર્ચાનો જવાબ આપતા ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયે જણાવ્યું હતું કે આ સુધારાનો હેતુ 'વંદે માતરમ' ને રાષ્ટ્રગીત 'જન ગણ મન' જેટલું જ કાનૂની રક્ષણ આપવાનો છે.

કોંગ્રેસ પક્ષ પર નિશાન સાધતા રાયે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પાર્ટી તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ દ્વારા દેશના સન્માનનું અપમાન કરી રહી છે. ભારતના સ્વતંત્રતા આંદોલનનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે ઘણા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ દેશ માટે પોતાના જીવનું બલિદાન આપતા પહેલા 'વંદે માતરમ' શબ્દને પોતાના છેલ્લા શબ્દો તરીકે ઉચ્ચાર્યો હતો.

રાયે કહ્યું, "'વંદે માતરમ' નો કોંગ્રેસનો વિરોધ સમજની બહાર છે. દેશના યુવાનો બધું જોઈ રહ્યા છે અને જનતા તેમને જવાબ આપશે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે 'વંદે માતરમ' 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત' ની ભાવનાનું પ્રતીક છે.

સુધારા બિલમાં નવું શું છે?

'રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાન નિવારણ (સુધારા) બિલ, 2026', 24 જુલાઈના રોજ રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું, જે 'વંદે માતરમ' ને કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. 'રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાન નિવારણ અધિનિયમ, 1971' હેઠળ તેને રાષ્ટ્રગીત જેટલો જ દરજ્જો આપવામાં આવશે. આ પગલું ત્યારે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે દેશ 'વંદે માતરમ' ની 150મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યો છે.

સુધારેલા કાયદા હેઠળ, 'વંદે માતરમ' ગાવામાં ઇરાદાપૂર્વક અવરોધ કરવો, તેના ગાનમાં અવરોધ ઊભો કરવો અથવા ઇરાદાપૂર્વક તેનું અપમાન કરવું એ ફોજદારી ગુનો ગણવામાં આવશે. જે લોકો આવું કરે છે તેમને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ, દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે.

બિલમાં વારંવાર ગુનેગારો માટે કડક સજાની પણ જોગવાઈ છે. બીજા કે પછીના ગુના માટે દોષિત ઠરનારાઓને ઓછામાં ઓછી એક વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવશે.

આ કાયદો 1971ના કાયદાના વ્યાપને વિસ્તૃત કરે છે. અગાઉ, કાયદામાં રાષ્ટ્રધ્વજ, ભારતના બંધારણ અને રાષ્ટ્રગીતને કાનૂની રક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું, હવે રાષ્ટ્રગીત 'વંદે માતરમ'ને પણ આવી જ કાનૂની સુરક્ષા આપવામાં આવી રહી છે.

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