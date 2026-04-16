ચૂંટણીમાં ફરજિયાત મતદાનની માંગ કરતી અરજી ફગાવી, CJIએ કહ્યું, ‘અમે કોઈને દબાણ કરી શકતા નથી’
CJI એ પૂછ્યું કે એક મજૂરને પૈસા કમાવવાની જરૂર છે અને તે મતદાન કરી શકતો નથી, તો તેઓ તેને શું કહેશે?
By Sumit Saxena
Published : April 16, 2026 at 3:03 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે સમગ્ર દેશમાં મતદાન ફરજિયાત બનાવવાના નિર્દેશની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આવો આદેશ "નીતિના કાર્યક્ષેત્ર" માં આવે છે.
આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેન્ચે પીઆઈએલ અરજદાર અજય ગોયલને તેમની ફરિયાદો હિસ્સેદારો સુધી પહોંચાડવા કહ્યું હતું.
સુનાવણી દરમિયાન, સીજેઆઈએ જણાવ્યું હતું કે લોકશાહી કાનૂની દબાણને બદલે જાહેર જાગૃતિ દ્વારા વિકસે છે. બેન્ચે ફરજિયાત મતદાન કાયદાની વ્યવહારિક મુશ્કેલીઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે ન્યાયાધીશો સહિત ઘણા નાગરિકોએ ચૂંટણીના દિવસોમાં કામ કરવું પડે છે.
સીજેઆઈએ કહ્યું, "જો આપણે આ સ્વીકારીએ, તો મારા ભાઈ ન્યાયાધીશ બાગચીને કાર્યકારી દિવસ હોવા છતાં મતદાન કરવા માટે પશ્ચિમ બંગાળ જવું પડશે." દરમિયાન, જસ્ટિસ બાગચીએ ઉમેર્યું હતું કે ન્યાયિક કાર્ય પણ મહત્વપૂર્ણ છે. બેન્ચે કહ્યું કે જે દેશમાં કાયદાના શાસન અને લોકશાહીમાં વિશ્વાસ છે, જ્યાં આપણે 75 વર્ષથી તેમાં વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે, ત્યાં દરેક વ્યક્તિએ મતદાન કરવા જવું જોઈએ.
CJI સૂર્યકાન્તે કહ્યું, "જો તેઓ મતદાન કરવા ન જાય, તો તેઓ જતા નથી. જાગૃતિ જરૂરી છે, પરંતુ આપણે તેમને દબાણ કરી શકતા નથી." અરજદારે સૂચન કર્યું કે કોર્ટે ચૂંટણી પંચને મતદાન ન કરનારાઓ માટે સરકારી લાભો રોકવાનો નિર્દેશ આપવો જોઈએ. બેન્ચે ઘરે રહેવાને ગુનાહિત બનાવવાના તર્ક પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.
CJIએ પ્રશ્ન કર્યો, "શું આપણે તેમની ધરપકડનો આદેશ આપવો જોઈએ? જો કોઈ નાગરિક મતદાન કરવા ન જાય તો આપણે શું કરી શકીએ?" બેન્ચે સમાજના હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા વર્ગો માટે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી. બેન્ચે પૂછ્યું, "જો કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ કહે, 'મારે મારું ગુજરાન ચલાવવાની જરૂર છે, તો હું મતદાન કેવી રીતે કરી શકું?' આપણે તેમને શું કહેવું જોઈએ?"
અરજદારે દલીલ કરી હતી કે ચૂંટણી પંચને એક સમિતિ બનાવવાનો નિર્દેશ આપવો જોઈએ જે ઇરાદાપૂર્વક મતદાનથી દૂર રહેનારાઓ પર પ્રતિબંધોની ભલામણ કરે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દાઓ નીતિના દાયરામાં આવે છે.
બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જે અરજીમાં ઇરાદાપૂર્વક મતદાનથી દૂર રહેનારાઓ માટે સજાની માંગ કરવામાં આવી હતી અને મતદાન ફરજિયાત બનાવવાનો હેતુ હતો, તે કોર્ટ દ્વારા ધ્યાનમાં લઈ શકાતી નથી. અરજદારે ઇરાદાપૂર્વક મતદાનથી દૂર રહેનારાઓ માટે સરકારી લાભોને દર્શાવવા માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરવાની પણ માંગ કરી હતી.