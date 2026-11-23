અયોધ્યાથી જનકપુર ધામ વચ્ચે સીધી રેલવે સેવા શરૂ, નેપાળને 24 હજાર કરોડનું પેકેજ આપવાની PM મોદીની જાહેરાત
નેપાળના નવા પીએમ બાલેન શાહે આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. દરમિયાન બંનેએ ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.
Published : November 23, 2026 at 3:24 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે નેપાળમાં પૂર પછીના પુનઃનિર્માણ અને લાંબાગાળાના વિકાસમાં મદદ કરવા માટે 24000 કરોડ નેપાળી રૂપિયાના વિકાસ પેકેજની જાહેરાત કરી. તેમણે નેપાળના પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કર્યું, જેઓ પદ સંભાળ્યા બાદ પોતાની પ્રથમ ભારત મુલાકાતે આવ્યા હતા. પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાતચીત બાદ હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે યોજાયેલી સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઓગસ્ટ મહિનામાં નેપાળમાં આવેલા ભયાનક પૂર દરમિયાન ગુમાવાયેલા જીવ અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. તેમણે આ મુશ્કેલ સમયમાં કાઠમંડુની પડખે ઊભા રહેવાની નવી દિલ્હીની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. આ પહેલા બંને નેતાઓએ અયોધ્યાથી જનકપુરી સુધીની સીધી રેલવે સેવાને લીલી ઝંડી આપીને શરૂ કરાવી હતી.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "ગયા ઓગસ્ટમાં નેપાળમાં આવેલા ભયાનક પૂરને કારણે થયેલી જાન-માલની હાનિ બદલ અમે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ. આજે, નેપાળના પુનઃનિર્માણ અને લાંબાગાળાના વિકાસને નવી ગતિ આપવા માટે, અમે 24000 કરોડ નેપાળી રૂપિયાના વિકાસ સહયોગ પેકેજની જાહેરાત કરી રહ્યા છીએ."
આ આર્થિક પેકેજનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ કરતા તેમણે ઉમેર્યું, "અમારો ઈરાદો અસરગ્રસ્ત પરિવારોનું જીવન ફરી પાટા પર લાવવામાં મદદ કરવાનો, નવી તકો ઊભી કરવાનો અને ભવિષ્યના પડકારોનો સામનો કરવા માટે નેપાળની ક્ષમતાને વધુ મજબૂત કરવાનો છે."
#WATCH | Delhi | Delivering a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "India-Nepal relations are woven together by shared history, faith, culture and deep people-to-people ties. Lord Ram and Goddess Sita are symbols of our shared civilisation and faith. With the Saryu-Kamal Express train service, we are giving a new dimension to our sacred relationship. This train service will help devotees coming to Ayodhya to travel to Janakpur in Nepal."— ANI (@ANI) November 23, 2026
નેપાળના પ્રધાનમંત્રીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઉલ્લેખ કર્યો કે, થોડા મહિનાઓ પહેલા જ તેમણે વિશ્વના સૌથી યુવા પ્રધાનમંત્રી તરીકે સંયુક્ત રાષ્ટ્રને સંબોધિત કર્યું હતું. તેમણે શાહના નેતૃત્વ અને આ વર્ષની શરૂઆતમાં નેપાળના મતદારો પાસેથી તેમને મળેલા પ્રચંડ જનાદેશના વખાણ કર્યા.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "નેપાળના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પોતાની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય મુલાકાતે ભારત આવેલા નેપાળના પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. થોડા મહિનાઓ પહેલા, જ્યારે તેમણે વિશ્વના સૌથી યુવા પ્રધાનમંત્રી તરીકે સંયુક્ત રાષ્ટ્રને સંબોધિત કર્યું હતું, ત્યારે અમને તેમના વિઝનની સ્પષ્ટ ઝલક જોવા મળી હતી. આજે, છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં થયેલી અમારી ચર્ચાઓ દરમિયાન, મને નેપાળના ભવિષ્ય અને ભારત-નેપાળ સંબંધો પ્રત્યે તેમનું સ્પષ્ટ વિઝન અને પ્રતિબદ્ધતા જોવા મળી છે."
તેમણે કહ્યું, "આ વર્ષે નેપાળની જનતા દ્વારા આપવામાં આવેલો ઐતિહાસિક જનાદેશ દેશની નવી પેઢીની આશાઓ અને આકાંક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે." બંને પાડોશી દેશો વચ્ચેના ગાઢ સંબંધો પર ભાર મૂકતા, પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું કે આ સંબંધો "નિકટના બંધનો અને અતૂટ વિશ્વાસ" પર આધારિત છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "એક મજબૂત અને સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર બનવાની નેપાળની વિકાસ યાત્રામાં ભારત હંમેશા એક ભાગીદાર રહ્યું છે. આ જ ભાવના સાથે, અમે આજે અમારા સંબંધોને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે."
#WATCH | Delhi | Delivering a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "Today, we have inaugurated a road bridge at Dharchula between Uttarakhand and Nepal, and laid the foundation stone for an Integrated Check Post at Banbasa. Furthermore, we will accelerate the development of the Integrated Check Post at Dodhara Chandani on the Nepali side. These initiatives will make trade and the movement of people between Uttarakhand and Nepal more convenient. Additionally, we will provide fresh impetus to projects focused on road, rail, and border connectivity between Nepal and various Indian states, including Bihar and Uttar Pradesh."— ANI (@ANI) November 23, 2026
"મિત્રો, ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના સંબંધો માત્ર ભૌગોલિક નિકટતાથી પર છે; આ એક એવો સંબંધ છે જે ગાઢ સંબંધ અને અતૂટ વિશ્વાસ પર આધારિત છે. આપણે સમાન ખુશીઓ અનુભવીએ છીએ અને સમાન પડકારોનો સામનો કરીએ છીએ. આપણે એકબીજાની પ્રગતિમાં ભાગીદાર છીએ અને મુશ્કેલ સમયમાં એકબીજા માટે આધારસ્તંભ છીએ."
આ નિવેદનો એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે નવી દિલ્હીની મુલાકાત દરમિયાન, ભારત અને નેપાળે અવકાશ ટેકનોલોજી, સુરક્ષા તાલીમ, સિવિલ સર્વિસ ક્ષમતા નિર્માણ, આરોગ્યસંભાળ, પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ, ટકાઉ શહેરી વિકાસ અને કૃષિ જેવા ક્ષેત્રોને આવરી લેતા આઠ સમજૂતી કરારો (MoUs) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
Sharing my remarks during the joint press meet with PM Balendra Shah of Nepal. @ShahBalen @PM_nepal_ https://t.co/dySgHsBGe2— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2026
આ ઉપરાંત ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના ઐતિહાસિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરાયો છે. ભગવાન રામની જન્મભૂમિ અયોધ્યા અને માતા સીતાની જન્મભૂમિ જનકપુર ધામ (નેપાળ) ને જોડતી સીધી રેલ સેવા 'સરયુ-કમલા એક્સપ્રેસ' શરૂ કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભારતની મુલાકાતે આવેલા નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન શાહે દિલ્હીથી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા આ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરી હતી.
ધાર્મિક પર્યટન અને 'રામાયણ સર્કિટ'ને વેગ
આ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અયોધ્યા ધામ રેલવે સ્ટેશન પર એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ નવી 'રામ-જાનકી રેલ સેવા' શરૂ થવાથી બંને દેશોના શ્રદ્ધાળુઓને ઘણી સુવિધા મળશે. આનાથી માત્ર મુસાફરી સરળ બનશે એટલું જ નહીં, પરંતુ 'રામાયણ સર્કિટ' હેઠળ ધાર્મિક પર્યટન અને સ્થાનિક વેપારને પણ નવી ગતિ મળશે. નોંધનીય છે કે, નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન શાહનો આ બે દિવસીય ભારત પ્રવાસ, તેમના પદ સંભાળ્યા પછીનો પ્રથમ વિદેશ પ્રવાસ છે.
19 કલાકમાં 604 કિલોમીટરની મુસાફરી
આ ટ્રેન અયોધ્યા કેન્ટ અને જનકપુર ધામ વચ્ચેનું લગભગ 604 કિલોમીટરનું અંતર આશરે 19 કલાકમાં કાપશે. અગાઉ, જનકપુર જતા શ્રદ્ધાળુઓએ રસ્તામાં ટ્રેન બદલવી પડતી હતી; હવે તેઓ કોઈપણ મુશ્કેલી વિના સીધી મુસાફરી કરી શકશે.
સમયપત્રક અને સંચાલન
ઉદ્ઘાટન બાદ, સામાન્ય જનતા માટે નિયમિત સાપ્તાહિક સેવાઓ 28 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.
- અયોધ્યાથી જનકપુર (ટ્રેન નં. 15596): આ ટ્રેન દર સોમવારે સાંજે 5:50 વાગ્યે અયોધ્યા કેન્ટથી ઉપડશે અને બીજા દિવસે જનકપુર ધામ પહોંચશે.
- જનકપુરથી અયોધ્યા (ટ્રેન નં. 15595): પરત ફરતી વખતે, આ ટ્રેન દર શનિવારે બપોરે 1:10 વાગ્યે (નેપાળી સમય) જનકપુર ધામથી ઉપડશે.
મુખ્ય સ્ટોપેજ અને સુવિધાઓ
17 કોચ ધરાવતી આ આધુનિક ટ્રેનમાં મુસાફરોની સુવિધા માટે સ્લીપર, થર્ડ એસી (3rd AC) અને સેકન્ડ એસી (2nd AC) કોચની વ્યવસ્થા છે. સમગ્ર મુસાફરી દરમિયાન, આ ટ્રેન અયોધ્યા ધામ, મનકાપુર, બસ્તી, ગોરખપુર, નરકટિયાગંજ, રક્સૌલ, સીતામઢી, શિશો, મધુબની અને જયનગર સહિતના 10 મુખ્ય સ્ટેશનો પર રોકાશે.
આ ટ્રેન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ઓળંગતી હોવાથી, માત્ર કન્ફર્મ ટિકિટ ધરાવતા મુસાફરોને જ મુસાફરી કરવાની પરવાનગી છે. ભારતીય નાગરિકોને નેપાળ જવા માટે વિઝાની જરૂર પડતી નથી, પરંતુ મુસાફરી દરમિયાન તેમણે પોતાની સાથે પાસપોર્ટ અથવા મતદાર ઓળખ કાર્ડ જેવા માન્ય ઓળખ દસ્તાવેજો રાખવા ફરજિયાત છે.
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