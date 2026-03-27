‘ડિજિટલ એડિકશન દર વર્ષે 20,000 બાળકોના જીવ લે છે’, ટીએમસીના ડેરેક ઓ'બ્રાયને સરકાર પાસેથી કાર્યવાહીની માંગ કરી

ઓ'બ્રાયને જણાવ્યું કે અભ્યાસો દર્શાવે છે કે બાળકો અને યુવાનો દિવસમાં આઠ કલાક સુધી સ્ક્રીન સામે વિતાવે છે, જે વર્ષમાં 100 દિવસથી વધુ થાય છે.

ફાઇલ- તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયન
ફાઇલ- તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયન (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 1:28 PM IST

નવી દિલ્હી: શુક્રવારે, રાજ્યસભા સત્ર દરમિયાન, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયને બાળકો અને યુવાનોમાં વધતા ડિજિટલ વ્યસનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો.

રાજ્યસભાના સાંસદે દાવો કર્યો હતો કે આ વ્યસનને કારણે દર વર્ષે આશરે 20,000 બાળકો આત્મહત્યા કરે છે, અને તેમણે કેન્દ્ર સરકારને તાત્કાલિક આ કટોકટીનો ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી હતી.

સંસદના ઉપલા ગૃહમાં 'ઝીરો અવર' દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવતા, ઓ'બ્રાયને જણાવ્યું હતું કે અભ્યાસો દર્શાવે છે કે બાળકો અને યુવાનો દિવસમાં આઠ કલાક સુધી સ્ક્રીન અને મોબાઇલ ફોન પર વિતાવે છે - જે વર્ષમાં 100 થી વધુ દિવસ છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે 68 દેશોએ પહેલાથી જ શાળાઓમાં મોબાઇલ ફોન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

આ સમસ્યાના બાયોલોજીકલ કારણો સમજાવતા, સાંસદે કહ્યું, "અતિશય સ્ક્રીન સમય ઊંઘની પેટર્નમાં વિક્ષેપ પાડે છે, ચિંતાનું જોખમ વધારે છે અને મૂડ સ્વિંગ તરફ દોરી જાય છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "સ્ક્રીનનો ઉપયોગ ડોપામાઇનના સ્તરમાં અચાનક વધારો કરે છે; મગજને તાત્કાલિક સંતોષનો સંકેત મળે છે, જે આદતને મજબૂત બનાવે છે અને અંતે ડિજિટલ વ્યસનને જન્મ આપે છે."

ઓ'બ્રાયને લોકો માટે કેટલાક વ્યવહારુ સૂચનો પણ આપ્યા

ફોન ઉપાડતા પહેલા તમે ફોન કેમ ઉપાડો છો તે પૂછો, તેને સ્પર્શ કરતા પહેલા દસ ગણો, બીજા રૂમમાં તમારા ઉપકરણને ચાર્જ કરો, સૂવાના ઓછામાં ઓછા બે કલાક પહેલાં સ્ક્રીનનો ઉપયોગ ટાળો, અને "મૌનનો અવાજ" - ચોક્કસ સમય માટે સ્ક્રીન અથવા ફોનને સંપૂર્ણપણે ટાળવાની આદત - જે તેમણે કહી હતી તેનો અભ્યાસ કરો.

સરકાર માટે તેમના ત્રણ મુખ્ય સૂચનો હતા:

સભાન સ્ક્રીન ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપો, ઑફલાઇન પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપો અને યુવાનોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને ડિજિટલ સુખાકારી વિશે ખુલ્લી વાતચીત શરૂ કરો. તેમણે કહ્યું, "હું સરકારને ડિજિટલ વ્યસનના આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેવા અ

