માનહાનિના કેસમાં ધ્રુવ રાઠીની વધી મુશ્કેલી; દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે જાહેર કર્યું વોરન્ટ
દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે 2018ના માનહાનિના કેસમાં યુટ્યુબર ધ્રુવ રાઠી વિરુદ્ધ નવું જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું છે.
Published : November 1, 2026 at 7:36 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે 2018ના ફોજદારી માનહાનિના કેસમાં યુટ્યુબર ધ્રુવ રાઠી વિરુદ્ધ નવું જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું છે. કોર્ટે તેમને 3 નવેમ્બરે હાજર રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. સુનાવણી દરમિયાન ધ્રુવ રાઠી કોર્ટમાં હાજર ન રહેતા આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ રાહુલ જૈને આ જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ફરિયાદી વિકાસ પાંડેના વકીલ સક્ષમ શર્માએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, ધ્રુવ રાઠી સામાન્ય રીતે ઓસ્ટ્રિયામાં રહે છે. તેઓ દિલ્હીમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ભાગ લેવા ભારત આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ તેઓ દેશ છોડીને જતા રહ્યા છે. આ પછી કોર્ટે તેમની વિરુદ્ધ નવું જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું.
17 ઓક્ટોબરના રોજ થયેલી અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ધ્રુવ રાઠીને સમન્સ પહોંચાડવાના પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા, કારણ કે તેમનું ઘર બંધ હતું. ફોન દ્વારા તેમનો સંપર્ક કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમણે નોટિસ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. બાદમાં સમન્સ તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર ચોંટાડી દેવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે ધ્રુવ રાઠીને પહેલું સમન્સ જુલાઈ 2019માં જારી કરવામાં આવ્યું હતું. ફરિયાદી સમન્સ પહોંચાડવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.
શું છે સમગ્ર કેસ?
આ મામલો વિકાસ સંસ્કૃત્યાયન, ઉર્ફે વિકાસ પાંડે દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી માનહાનિની ફરિયાદ સાથે સંબંધિત છે. ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે ધ્રુવ રાઠીએ 'BJP IT Cell Part 2' શીર્ષકવાળો એક વીડિયો અપલોડ અને પ્રસારિત કર્યો હતો, જેમાં ફરિયાદી વિરુદ્ધ અનેક કથિત ખોટા અને માનહાનિજનક આરોપો હતા. ફરિયાદીનો દાવો છે કે, વીડિયોમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, તેમણે ભાજપ આઈટી સેલ પાસેથી લાંચ લીધી હતી. આ વીડિયોના સંદર્ભમાં જ વિકાસ પાંડે કોર્ટમાં પહોંચ્યા છે.
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