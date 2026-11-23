સમન્સ મળવા છતાં ધ્રુવ રાઠી કોર્ટમાં હાજર ન થયો; બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જાહેર; 3 ડિસેમ્બરે સુનાવણી
સાકેત કોર્ટે યૂ ટ્યુબર ધ્રુવ રાઠી વિરૂદ્ધ આઠ વર્ષ જૂના ગુનાહિત માનહાનિના કેસમાં બિન જામીનપાત્ર વોરંટ જાહેર કર્યું છે.
Published : November 23, 2026 at 4:07 PM IST
નવી દિલ્હી: યૂ ટ્યુબર ધ્રુવ રાઠીની મુશ્કેલી વધી ગઇ છે. દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે આઠ વર્ષ જૂના ગુનાહિત ઇતિહાસમાં તેમના વિરૂદ્ધ બિન જામીનપાત્ર વોરંટ (NBW) જાહેર કર્યું છે. આ પહેલા 31 ઓક્ટોબરે કોર્ટે જામીનપાત્ર વોરંટ જાહેર કર્યું હતું પરંતુ તેનો અમલ થઇ શક્યો નહતો. જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ રાહુલ જૈને આ કેસની આગામી સુનાવણી 3 ડિસેમ્બરે રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 31 ઓક્ટોબરે સુનાવણી દરમિયાન અરજી કરનાર વિકાસ પાંડે તરફથી હાજર વકીલ સક્ષમ શર્માએ કહ્યું હતું કે, ધ્રુવ રાઠી ઓસ્ટ્રિયામાં રહે છે અને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના દિલ્હીમાં થયેલા પ્રદર્શન માટે ભારત આવ્યો હતો પરંતુ હવે તે ભારત છોડી ચુક્યો છે. આ પહેલા 17 ઓક્ટોબરે સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ધ્રુવ રાઠી વિરૂદ્ધ જાહેર લેટેસ્ટ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું પરંતુ ધ્રુવ રાઠીના પરિસરમાં તાળું લાગેલું હતું. તે બાદ ધ્રુવ રાઠીના ફોન પર સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો પરંતુ તેનો નોટિસ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારે તેના ઘરની બહાર સમન્સ લગાવવામાં આવ્યું હતું.
A Saket court in Delhi has issued a non-bailable warrant against YouTuber Dhruv Rathee in an eight-year-old criminal defamation case after he failed to appear before the court. The court had earlier issued a bailable warrant against him on October 17, but it could not be served. The next hearing is scheduled for December 3.— IANS (@ians_india) November 23, 2026
2019માં સમન્સ જાહેર કર્યું હતું
કોર્ટે આ વાત નોંધી કે ધ્રુવ રાઠીને પ્રથમ વખત જુલાઇ 2019માં સમન્સ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું અને ફરિયાદ કરનાર સતત સમન્સ જાહેર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
આ બાબત વિકાસ સંસ્કૃત્યાયન ઉર્ફ વિકાસ પાંડે દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી માનહાનિની ફરિયાદ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે રાઠીએ એક એવો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે જે માનહાનિજનક છે.
ફરિયાદ કરનારનો આરોપ છે કે જર્મનીમાં રહેતા ધ્રુવ રાઠીએ 'ભાજપ IT સેલ પાર્ટ 2'ના નામથી એક વીડિયો અપલોડ કરી તેને વાયરલ કર્યો હતો જેમાં ફરિયાદ કરનાર વિરૂદ્ધ કેટલાક ખોટા આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. વીડિયોમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે ભાજપ IT સેલે વિકાસ પાંડેને લાંચ આપી હતી.
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