બાઈકના ફુરચે ફુરચા ઉડી ગયા, મૃતદેહો રોડ પર વિખેરાઈ ગયા; ધારમાં એક જ પરિવારની ત્રણ બહેનો અને ભાઈ સહિત 4ના મોત
પોલીસ અનુસાર, ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે મોટરસાઇકલ પર સવાર ચારેય વ્યક્તિઓના મૃતદેહો ક્ષત-વિક્ષત થઈ ગયા હતા અને મોટરસાઇકલનું એન્જિન પણ અલગ થઈ ગયું હતું
Published : November 24, 2026 at 10:36 AM IST
ધાર: મધ્યપ્રદેશના ધારમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના ચાર બાળકોના મોત થયા છે. સોમવારે રાત્રે બદનાવર વિસ્તારમાં એક મોટરસાઇકલ અને પિકઅપ ટ્રક વચ્ચે સામસામે ટક્કર થઈ હતી. આ અકસ્માતમાં મોટરસાઇકલ પર સવાર ત્રણ સગીર બાળકીઓ અને ૨૦ વર્ષના એક યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું. મૃતકો પિતરાઈ ભાઈ-બહેન હતા અને પાંડા ગામના રહેવાસી હતા.
મોટરસાઇકલનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો; મૃતદેહો રસ્તા પર વિખેરાઈ ગયા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે મોટરસાઇકલ પર સવાર ચારેય વ્યક્તિઓના મૃતદેહો ક્ષત-વિક્ષત થઈ ગયા હતા અને મોટરસાઇકલનું એન્જિન પણ અલગ થઈ ગયું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક રહીશો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને પોલીસને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ, એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા પીડિતોને બદનાવરની સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તબીબોએ તપાસ કર્યા બાદ ચારેયને મૃત જાહેર કર્યા.
પારિવારિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા
મૃતકોની ઓળખ 20 વર્ષીય શુભમ, 15 વર્ષીય આનંદી, 12 વર્ષીય અક્ષરા (ઉર્ફે ભુરી) અને 8 વર્ષીય સુહાના તરીકે થઈ છે. મળતી માહિતી મુજબ, આ ચારેય જણા પાંડા ગામથી કોટેશ્વરની આગળ આવેલા શંકરપુરા ગામ તરફ એક જ મોટરસાયકલ પર જઈ રહ્યા હતા, જ્યાં તેમની મોટી બહેનના ઘરે એક કાર્યક્રમ હતો. જોકે, રસ્તામાં એક અકસ્માત સર્જાયો, જેના કારણે સમગ્ર પરિવાર ઊંડા આઘાતમાં સરી પડ્યો છે. આ ઘટના બાદ હોસ્પિટલમાં સંબંધીઓ અને ગ્રામજનોની ભીડ એકત્ર થઈ ગઈ હતી. ચાર વ્યક્તિઓના મૃત્યુના સમાચારથી પાંડા ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે
પોલીસ અકસ્માતના કારણની તપાસ કરી રહી છે
એડિશનલ એસપી પારુલ બેલાપુરકરના જણાવ્યા અનુસાર, "પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને જરૂરી કાર્યવાહી કરી. મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. કણવાન પોલીસ સ્ટેશને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે અને પિકઅપ ટ્રક તથા મોટરસાયકલ વચ્ચેની ટક્કરના કારણની તપાસ ચાલી રહી છે. પિકઅપ ટ્રકના ચાલકને શોધી કાઢવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
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