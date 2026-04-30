મધ્યપ્રદેશના ધારમાં મોટી કરૂણાંતિકા, સ્કોર્પિયો સાથે અથડાયા બાદ પિકઅપ ટ્રક પલટી, 16નાં મૃત્યું

મધ્યપ્રદેશના ધારમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાતા મોટી કરણાંતિકા સર્જાઈ છે. કામદારોને લઈ જતું પિકઅપ વાહન સ્કોર્પિયો સાથે અથડાયા બાદ ડિવાઈડર સાથે અથડાયું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 7:50 AM IST

ધાર: તિરલા પોલીસ સ્ટેશનના હદક્ષેત્રમાં બુધવારે રાત્રે થયેલા ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં બે બાળકો સહિત 16 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. જ્યારે 20 લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ત્રણ લોકોને અદ્યતન તબીબી સારવાર માટે ઈન્દોર રિફર કરવામાં આવ્યા છે.

આ દુ:ખદ અકસ્માત ચીકલિયા પાસે રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ નજીક સર્જાયો હતો, જ્યારે શ્રમિકો સવાર એક પિકઅપ વાહન સ્કોર્પિયો સાથે અથડાયુ અને અનિયંત્રિત થઈને પલટી ગયું.

પિકઅપ વાહનમાં સવાર હતાં શ્રમિકો

પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, પિકઅપ ટ્ર્કમાં આશરે 30 થી 35 શ્રમિકોની સાથે તેમના બાળકો પણ સવાર હતા. જે અમઝેરા તરફ જઈ રહ્યા હતા. આ અકસ્માત બુધવારે રાત્રે 8 થી 8.30 વાગ્યાની વચ્ચે થયો હતો. અમઝેરા તરફ જતી વખતે પિકઅપ ટ્રક અચાનક તેનું સંતુલન ગુમાવી પલટી ગઈ હતી, જેના પરિણામે તેમાં સવાર તમામ શ્રમિકો વાહન નીચે ફસાઈ ગયા હતા. જણાવાઈ રહ્યું છે કે પુરપાટ ગતિએ આવતી પિકઅપ ટ્રક રોડ ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ હતી.

ઘટના બાદ સામે આવ્યા કરૂણ દ્રશ્યો

અકસ્માત બાદ, ઘટનાસ્થળે કરૂણ દ્રશ્યો સર્જાયા હતા, લોકોની મરણચીસો અને આક્રંદથી રાહદારીઓ અને સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા, તાત્કાલિક રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી અને ટ્ર્ક નીચે ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા. રોડ પર ઘણા શ્રમિકો પડ્યા હતા, જેના કારણે પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર અને સંવેદનશીલ બની હતી. એમ્બ્યુલન્સની મદદથી, બધા ઘાયલોને ધારની જિલ્લા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

મૃતકોને 2-2 લાખની સહાય

પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયે આ દુ:ખદ ઘટના પર શોક અને સંવેદના વ્યક્ત કરી છે, પીએમઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી એક પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મધ્યપ્રદેશના ધારમાં બનેલી દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવવાના સમાચારથી ખૂબ દુઃખ થયું. આ અકસ્માતમાં પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવનારાઓ પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. મૃતકોના સગાસંબંધીઓને પીએમએનઆરએફ તરફથી ₹2 લાખની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને ₹50,000 આપવામાં આવશે: પીએમ"

