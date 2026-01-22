ETV Bharat / bharat

ધાર ભોજશાળામાં વસંત પંચમીએ પૂજા અને નમાઝ બંને થશે, સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂકાદામાં આપ્યો આ સમય

શુક્રવારે વસંત પંચમી પર ધારની ભોજશાળામાં પૂજા અને નમાઝ બંને થશે. જાણો સુપ્રીમ કોર્ટે આ માટે કયો સમય નક્કી કર્યો.

ધાર ભોજશાળા પર સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો
ધાર ભોજશાળા પર સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ધાર: સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી આખરે ભોજશાળામાં વસંત પંચમી પર પૂજા અને નમાઝ અંગે હિન્દુ અને મુસ્લિમ પક્ષો વચ્ચેના વિવાદનો ઉકેલ આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે 23 જાન્યુઆરી એટલે કે વસંત પંચમીના રોજ પૂજા અને નમાઝ બંને કરી શકાય છે. વસંત પંચમી પર ઉઠેલા વિવાદનું કારણ એ હતું કે 23 જાન્યુઆરીએ શુક્રવારે આવે છે, જે વસંત પંચમી અને જુમ્માની નમાઝ બંને સાથે છે. પૂજા બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ શુક્રવારની નમાઝ બપોરે 1:00 થી 3:00 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવશે.

હિન્દુ ફ્રેન્ડ્સ ફોર જસ્ટિસ દ્વારા કરેલી અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી
20 જાન્યુઆરીના રોજ, હિન્દુ ફ્રેન્ડ્સ ફોર જસ્ટિસ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં વસંત પંચમી પર દિવસભર સતત પૂજા કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં, હિન્દુ પક્ષે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણના 7 એપ્રિલ, 2003 ના આદેશથી હિન્દુઓને વસંત પંચમી પર ભોજશાળામાં સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી પૂજા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. તેથી, હિન્દુ સમુદાયને વસંત પંચમી પર દિવસભર પૂજા કરવાની પરવાનગી યથાવત રાખવી જોઈએ.

ભોજશાળામાં પૂજા કરતી મહિલાઓ
ભોજશાળામાં પૂજા કરતી મહિલાઓ (ETV Bharat)

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું- પૂજા અને નમાઝ બંને થશે
જોકે, આદેશમાં વસંત પંચમી શુક્રવારે હોવાની સ્થિતિનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હતો. તેથી, બંને પક્ષો સુપ્રીમ કોર્ટના આ આદેશની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ભોજશાળામાં વસંત પંચમી પર પૂજા અને નમાઝની સ્થિતિ અંગે અનિશ્ચિતતા હતી. જોકે, વસંત પંચમી શુક્રવારે આવે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ધારિત તારીખના એક દિવસ પહેલા ગુરુવારે કેસની સુનાવણી કરી અને પોતાનો ચુકાદો આપ્યો.

સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું હતું કે "વસંત પંચમી પર, પૂજા 12:00 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવશે. તે પછી, મુસ્લિમ પક્ષને 1:00 થી 3:00 વાગ્યા સુધી નમાઝ માટે સમય આપવામાં આવશે. જોકે, બપોરે 4:00 વાગ્યા પછી, હિન્દુ પક્ષને ફરીથી પૂજા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે." વહીવટીતંત્રને પરિસરમાં બેરિકેડ લગાવવા અને અલગ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળો સુનિશ્ચિત કરવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

ભોજશાળામાં વસંત પંચમીએ પૂજાનો સમય નક્કી
ભોજશાળામાં વસંત પંચમીએ પૂજાનો સમય નક્કી (ETV Bharat)

સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા દલીલો

CJI સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચે હિન્દુ ફ્રન્ટ ફોર જસ્ટિસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી. આ અરજીમાં, હિન્દુ સંગઠને ભોજશાળાને હિન્દુ મંદિર તરીકે માન્યતા આપતા, સરસ્વતી પૂજા માટે ખાસ પરવાનગી માંગી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશ સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (ASG) એ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય અરજી પહેલાથી જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને આ અરજી પેન્ડિંગ કેસમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે અગાઉની વ્યવસ્થા મુજબ કાયદો અને વ્યવસ્થાની વ્યવસ્થા કરી શકાય છે.

સલમીન ખુર્શીદે આ દલીલ આપી હતી

મસ્જિદ સમિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ સલમાન ખુર્શીદે દલીલ કરી હતી કે, વસંત પંચમી ભૂતકાળમાં ત્રણ વખત શુક્રવારે પડી છે, અને ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) એ હિન્દુ પક્ષને ત્રણ કલાક પૂજા કરવાની પરવાનગી આપી છે. તેમણે કહ્યું, "આ ફરીથી થવા દો. શુક્રવારની નમાજ બપોરે 1 થી 3 વાગ્યા સુધી હોય છે; અમે 3 વાગ્યા સુધીમાં જગ્યા ખાલી કરી દઈશું. અમે ઓછામાં ઓછો સમય માંગી રહ્યા છીએ અને તેમાં સમાવિષ્ટ થવા માટે ખુશ છીએ. પૂજા બહાર પણ ચાલુ રાખી શકાય છે."

ભોજશાળામાં નમાઝ માટે સમય નક્કી
ભોજશાળામાં નમાઝ માટે સમય નક્કી (ETV Bharat)

ASI નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે જણાવ્યું હતું કે, પૂજાનો સમય બપોરે 1 વાગ્યા સુધીનો છે, અને તેઓ હિન્દુ પક્ષને પરવાનગી આપી શકે છે. જોકે, અરજદારના વકીલ, વિષ્ણુ શંકર જૈને આગ્રહ રાખ્યો હતો કે પૂજા વિધિ સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી કરવામાં આવે. તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે, જો નમાઝ સાંજે 5 વાગ્યે કરવામાં આવે, તો હિન્દુ પક્ષ પૂજા પૂર્ણ કરશે અને 5 વાગ્યા સુધીમાં પરિસર ખાલી કરશે.

ભોજશાળા અંગે જૂનો વિવાદ છે
હિન્દુ સમુદાય ધારમાં પુરાતત્વીય ઇમારતને દેવી સરસ્વતીનું મંદિર માને છે અને વસંત પંચમી પર ત્યાં પૂજા કરે છે. મુસ્લિમ સમુદાય આ સ્થળને મૌલાના કમાલ અહેમદની દરગાહ માને છે. 1935 માં, ધાર રિયાસતના દિવાને મુસ્લિમ સમુદાયને શુક્રવારે ભોજશાળામાં નમાઝ પઢવાની પરવાનગી આપી હતી. આ ધારમાં ભોજશાળા વિવાદની શરૂઆત છે. તેથી, જ્યારે પણ વસંત પંચમીએ શુક્રવાર અથવા જુમ્માનો દિવસ આવે છે, ત્યારે એક જ દિવસે પૂજા અને નમાઝ કરવાની મજબૂરીને કારણે આખું શહેર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ જાય છે.

આ પછી, ભોજશાળા સંકુલમાં પૂજા અને નમાઝ માટે અલગ અલગ સમય નક્કી કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ પ્રાર્થના અને નમાઝ કરવામાં આવે છે. હવે સુપ્રીમ કોર્ટે વસંત પંચમી પર પૂજા અને નમાઝ બંને માટે સમય નક્કી કર્યો છે, તેથી સ્થાનિક પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર આ આદેશનો અમલ કરશે.

ભોજશાળામાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ તૈનાત
ભોજશાળામાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ તૈનાત (ETV Bharat)

ભોજશાળામાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ દળ તૈનાત

20 જાન્યુઆરીથી ધાર ભોજશાળામાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે. સુરક્ષા હેતુઓ માટે, ધારમાં 8,000 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આમાં 12 પોલીસ અધિક્ષક સ્તરના અધિકારીઓ, 25 વધારાના પોલીસ અધિક્ષક સ્તરના અધિકારીઓ, 67 DSP-CSP સ્તરના અધિકારીઓ, 107 સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર, 393 સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (SI) અને ASI (સહાયક સબ-ઇન્સ્પેક્ટર) અધિકારીઓ અને 4,375 હેડ કોન્સ્ટેબલનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, આ વિસ્તારમાં 933 મહિલાઓ પણ તૈનાત છે.

આ પણ વાંચો:

  1. લાલ કિલ્લા કેસમાં મૃત્યુદંડ સામે લશ્કર-એ-તોયબા આતંકવાદીની અરજીની તપાસ કરશે સુપ્રીમ કોર્ટ
  2. 1984 શીખ વિરોધી રમખાણો: જનકપુરી હિંસા કેસમાં જેલમાં બંધ પૂર્વ સાંસદને કોર્ટે મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો

TAGGED:

DHAR BHOJSHALA CONTROVERSY
BHOJSHALA POLICE FORCE DEPLOYED
BHOJSHALA BASANT PANCHAMI ISSUE
SUPREME COURT PUJA NAMAZ TIME
DHAR BHOJSHALA CONTROVERSY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.