ધનતેરસ પર ત્રણ શક્તિશાળી યોગનો દુર્લભ સંયોગ, આ રીતે કરો કુબેર દેવની પૂજા, તિજોરીમાં ધનવર્ષા થશે
આ વખતે ધનતેરસ પર ચિત્રા નક્ષત્ર, અમૃત સિદ્ધિ યોગ અને પ્રીતિ યોગ એમ ત્રણ યોગ બની રહ્યા છે, જે પ્રેમ અને ધનવર્ષા માટે શુભ છે.
Published : October 29, 2026 at 12:36 PM IST
શહડોલ: નવેમ્બર મહિનામાં ધનતેરસ અને દિવાળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે. બજારમાં તેની ચહલપહલ દેખાવા લાગી છે. લોકો દિવાળીની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. ઘરોની સાફસફાઈ અને રંગકામનો દોર ચાલુ છે. દિવાળી પહેલાં ધનતેરસનો તહેવાર આવે છે, જે ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસનું પણ ઘણું મહત્ત્વ છે. આ વખતે ધનતેરસ ક્યારે છે, કયા-કયા મુહૂર્ત છે, આ તહેવાર શા માટે વિશેષ છે અને પૂજાનો ચોક્કસ શુભ સમય કયો છે આ બધા સવાલોના જવાબ જ્યોતિષાચાર્ય પંડિત સુશીલ શુક્લા શાસ્ત્રીએ આપ્યા છે.
બજાર તૈયાર છે, ધનતેરસનો તહેવાર ક્યારે છે?
જ્યોતિષાચાર્ય પંડિત સુશીલ શુક્લા શાસ્ત્રી જણાવે છે કે, "આ વખતે ધનતેરસ 6 નવેમ્બર, શનિવારે છે, જે ખૂબ જ વિશેષ દિવસ છે. ધનતેરસનો પાવન તહેવાર 6 નવેમ્બરે સવારે 10:46 વાગ્યે શરૂ થશે અને આખો દિવસ તથા આખી રાત રહેશે. આ વખતે ધનતેરસ વિશેષ એટલા માટે પણ છે કે આ દિવસે શનિવાર છે, જેના કારણે આ વખતે શનિ પણ ખૂબ લાભદાયી રહેશે. ધનતેરસના દિવસે લોકોએ સવારે સ્નાન કરી લેવું જોઈએ, આખો દિવસ પૂજાની તૈયારી કરવી જોઈએ અને સાંજે પૂજાનો શુભ મુહૂર્ત આવે ત્યારે વિધિ-વિધાનથી પૂજા કરવી જોઈએ."
"આ વખતે લોકોને તૈયારી કરવા માટે આખો દિવસ મળશે અને સાંજે પૂજાનો વિશેષ મુહૂર્ત છે. 6 નવેમ્બરે ધનતેરસના દિવસે પૂજાનો પહેલો મુહૂર્ત સાંજે 6:01થી 7:30 વાગ્યા સુધી છે અને બીજો મુહૂર્ત પણ સાંજે 9:00થી રાત્રે 10:30 વાગ્યા સુધી છે. આ વિશેષ મુહૂર્તમાં તમે પૂજા કરી શકો છો. તૈયારી માટે પણ તમને આખો દિવસ મળશે. સાંજ થતાં જ તમે વિધિ-વિધાનથી પૂજા કરી શકો છો, જે તમારા માટે ઘણું ફળદાયી રહેશે."
ધનતેરસે બની રહ્યા છે ત્રણ યોગ
જ્યોતિષાચાર્ય પંડિત સુશીલ શુક્લા શાસ્ત્રી જણાવે છે કે, "આ વખતે ધનતેરસે ત્રણ યોગ બની રહ્યા છે. પહેલો ચિત્રા નક્ષત્ર, બીજો અમૃત સિદ્ધિ યોગ અને ત્રીજો પ્રીતિ યોગ છે. એટલે કે આ વખતે ધનતેરસે જે પણ પૂજા કરવામાં આવશે, તેમાં પ્રેમનો પ્રભાવ રહેશે. લોકો વચ્ચે પરસ્પર ભાઈચારો જળવાઈ રહેશે. અમૃત સિદ્ધિ યોગના કારણે જે ઘરમાં કુળદેવતાની પૂજા થશે, તેના પર લક્ષ્મીજીની વિશેષ દૃષ્ટિ પડશે અને ત્યાં ધનવર્ષા થશે. ધનતેરસે જે લોકો વિધિ-વિધાનથી પૂજા કરશે, તેમના ઘરમાં લક્ષ્મીજીનો પ્રવેશ થશે. લક્ષ્મીજી ધન આપનારાં છે."
ધન્વંતરી અને કુબેર ભગવાનની કૃપા વરસશે
પંડિત સુશીલ શુક્લા શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું, "લક્ષ્મીજી ધન આપનારાં છે, કુબેર ધનનો સંગ્રહ કરનાર છે અને આવો સંયોગ ઘણા વર્ષો પછી બની રહ્યો છે. લોકોએ ધનતેરસે સાંજનો મુહૂર્ત આવે ત્યારે વિધિ-વિધાન સાથે પૂજા કરવી જોઈએ. ધનતેરસે પૂજા કરવા માટે, સૌથી પહેલાં શુભ મુહૂર્ત આવે ત્યારે એક ચોકી લો અને તેને શણગારો. તેના પર પીળું કપડું બાંધીને એક નાળિયેર લો. નાળિયેર અને પૂજાની સામગ્રી લઈને લક્ષ્મી-ગણેશ, ધનના દેવતા કુબેર અને ભગવાન ધન્વંતરી—આ બધાની પૂજા કરવી ખૂબ શુભ રહેશે."
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