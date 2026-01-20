ETV Bharat / bharat

અશ્લીલ વીડિયો વાયરલ થવા મુદ્દે કર્ણાટકના DGP સસ્પેન્ડ, સોનાની તસ્કરીના કેસમાં પુત્રીને પણ થઈ ચૂકી છે જેલ

આ જ DGPની પુત્રી રાન્યા રાવ સોનાની તસ્કરીના કેસમાં હાલ સજા ભોગવી રહી છે.

અશ્લીલ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ કર્ણાટકના DGP સસ્પેન્ડ થયા
અશ્લીલ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ કર્ણાટકના DGP સસ્પેન્ડ થયા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બેંગલુરુ: કર્ણાટકની સિદ્ધારમૈયા સરકારે સોમવારે મોડી રાત્રે નાગરિક અધિકાર પ્રવર્તન નિદેશાલયના ડીજીપી અને સીનિયર આઈપીએસ અધિકારી ડૉ. કે. રામચંદ્ર રાવને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. મુખ્યમંત્રીએ આ કાર્યવાહી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા તેમના એક વીડિયો બાદ કરી છે. રાજ્ય સરકારે સરકારી ડ્યૂટી અને યુનિફોર્મમાં મહિલાઓ સાથે કથિતપણે અશ્લીલ હરકત કરવાના તેમના વાયરલ વીડિયોને ગંભીરતાથી લીધો છે અને તેમને તરત સસ્પેન્ડ કર્યા છે.

આ બાબતના સામે આવ્યા બાદ ઘણું તોફાન મચ્યું છે. જોકે, ડીજીપી રાવે આ વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોને જૂઠો અને બનાવટી ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, કેટલાક લોકો તેમને ટાર્ગેટ બનાવી રહ્યા છે. વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં ડીજીપી રાવ પોતાની ઑફિસમાં પોલીસની વર્દી પહેરી અલગ-અલગ મહિલાઓ સાથે દેખાઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું કે, વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોના સીન ડીજીપીની ઑફિસમાં લાગેલા ગુપ્ત કેમેરા દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા છે. જાણકારી અનુસાર, આ વિવાદ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા સુધી પહોંચી ગયો છે, જેમણે સંબંધિત વિભાગ પાસેથી વિસ્તૃત જાણકારી માણી છે. જણાવાઈ રહ્યું કે, મુખ્યમંત્રી ખૂબ જ નારાજ છે.

ઑર્ડર પર એક નજર

સરકાર તરફથી રજૂ કરાયેલા ઑર્ડર અનુસાર કહેવામાં આવ્યું છે કે, ન્યૂઝ ચેનલ્સ અને મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ દેખાઈ રહેલા વીડિયો અને ન્યૂઝ રિપોર્ટ દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે, DGP ડૉ. કે રામચંદ્ર રાવે ખોટી રીતે કામ કર્યું છે જે એક સરકારી કર્મચારી માટે યોગ્ય નથી અને આને કારણે સરકાર પર શરમમાં મૂકાઈ રહી છે. વાત જ્યાં સુધી રાજ્યની તપાસની છે તો તેને વિશ્વાસ છે કે દેખાડવામાં આવેલી ઑફિસના કંડક્ટ ઑલ ઈન્ડિયા સર્વિસિસ (કંડક્ટ) રુલ્સ, 1968ના નિયમ 3નું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે અને તપાસ પૂરી થાય ત્યાં સુધી રામચંદ્ર રાવને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે.

બીજી તરફ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ પર્સનલ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિફોર્મ્સ (DPAR)ના સેક્રેટરી ઑફ ગવર્મેન્ટ કેવી અશોકે આદેશ આપતા જણાવ્યું કે, સસ્પેન્શનના સમયગાળા દરમિયાન ડીજીપીન ઑલ ઈન્ડિયા સર્વિસ રુલ્સ, 1969ના 4 અનુસાર ગુજરાન ભત્થું આપવામાં આવશે અને સસ્પેન્શનના સમયગાળા દરમિયાન તે રાજ્યની લેખિત મંજૂરી વિના કોઈપણ સ્થિતિમાં હેડક્વાર્ટર નહીં છોડે. જો તેઓ તપાસમાં દોષિત જણાશે તો તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આરોપો પર ડીજીપીનું નિવેદન

બીજી તરફ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ડીજીપી કે રામચંદ્ર રાવે પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, આ બનાવટી, જૂઠો અને એડિટેડ છે.

સોનાની તસ્કરીના કેસમાં પુત્રી જેલમાં

બીજી તરફ, સોનાની તસ્કરી કરવાના આરોપમાં કર્ણાટક પોલીસે ગત વર્ષે માર્ચમાં કન્નડ એક્ટ્રેસ રાન્યા રાવને બેંગલુરુ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ગિરફ્તાર કરી હતી. જાણકારી અનુસાર કર્ણાટક પોલીસે રાન્યા રાવ પાસેથી આશરે 14.8 કિલો સોનું જપ્ત કર્યું. જણાવી દઈએ કે, એક્ટ્રેસ રાન્યા આઈપીએસ રામચંદ્રની પુત્રી છે, જે હાલ કર્ણાટક પોલીસના હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ડીજીપી તરીકે કાર્યરત છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

KARNATAKA DGP SUSPENDED
KARNATAKA
DGP RAMCHANDRA RAO
VIRAL VIDEO
DGP RAMCHANDRA RAO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.