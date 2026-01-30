પાઇલટ્સ માટે સાપ્તાહિક રજા નીતિમાં કોઈ છૂટછાટ નહીં: DGCA
DGCAએ દિલ્હી હાઇકોર્ટને જણાવ્યું કે, ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) વિમાનના પાઇલટ્સને સાપ્તાહિક રજા આપવાની નીતિ પર કોઈ વાટાઘાટો થઈ શકે તેમ નથી.
Published : January 30, 2026 at 6:46 PM IST
નવી દિલ્હી: ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) વિમાનના પાઇલટ્સને સાપ્તાહિક રજા આપવાની નીતિ પર કોઈ વાટાઘાટો થઈ શકે તેમ નથી. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA)એ દિલ્હી હાઇકોર્ટને જણાવ્યું છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીકે ઉપાધ્યાયની અધ્યક્ષતા ધરાવતી બેન્ચે કેન્દ્ર સરકાર અને DGCAને આ મુદ્દા પર વિગતવાર જવાબ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન, DGCA તરફથી હાજર થયેલા વકીલ અંજન ગોસાંઇએ જણાવ્યું હતું કે પાઇલટ્સને સાપ્તાહિક રજા આપવાની નીતિમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. DGCAએ તેને પાછી ખેંચી નથી. વકીલ અંજન ગોસાંઇએ જણાવ્યું હતું કે રાત્રિ ફ્લાઇટ્સ માટે ફક્ત ઇન્ડિગો એરલાઇન્સને જ આ છૂટ આપવામાં આવી છે.
હવાઈ સેવાઓમાં વ્યાપક વિક્ષેપો બાદ ડિસેમ્બર 2025માં ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમને સ્થગિત કરવાના આદેશને પડકારતી અરજી પર હાઇકોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર અને DGCAને નોટિસ જારી કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે DGCAનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ અંજન ગોસાંઇને આ બાબતે સૂચનાઓ માંગવા કહ્યું.
હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે FDTL નિયમો લાગુ કરવા જ જોઈએ, કારણ કે આ મુસાફરોની સલામતી પર સીધી અસર કરે છે. આ અરજી સાબરા રોય લેન્કા અને અન્ય અરજદારો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં જણાવાયું છે કે DGCAને ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન નિયમના અમલને રોકવાનો કોઈ અધિકાર નથી.
અરજીમાં જણાવાયું હતું કે DGCAએ 2025માં FDTL નિયમો લાગુ કર્યા હતા. આ નિયમો હેઠળ, પાઇલટ્સના કામના કલાકો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમના આરામના કલાકો પણ નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશનના નિયમો આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો પર આધારિત હતા. જોકે, જ્યારે લાગુ કરવામાં આવ્યું ત્યારે, દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગો, તેનો યોગ્ય રીતે અમલ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. જે બાદ ડિસેમ્બર 2025માં વ્યાપક ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી, જેના કારણે મુસાફરોને ઘણી પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
મુસાફરોને થતી પરેશાની બાદ, DGCAએ FDTLના નિયમોને ફેબ્રુઆરી સુધી અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધા જેથી એરલાઇન્સ તેમની સિસ્ટમમાં સુધારો કરી શકે. અરજીમાં એરલાઇન્સ કંપનીઓને પોતાને લો કોસ્ટ એટલે કે ઓછી કિંમતની એરલાઇન્સ લેબલ કહેતા રોકવા માટે દિશાનિર્દેશ જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એરક્રાફ્ટ એક્ટના નિયમમાં લો કોસ્ટ જેવા વર્ગીકરણની કોઇ જોગવાઇ નથી.
