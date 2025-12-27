ઈન્ડિગો કટોકટી: ફ્લાઈટ્સની અનિયમીતતાને લઈને વધી શકે છે ઈન્ડિગોની મુશ્કેલી, DGCAને સમિતિએ સોંપી રિપોર્ટ
Published : December 27, 2025 at 7:19 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ દ્વારા તાજેતરમાં ફ્લાઇટ રદ કરવા અને વિલંબની તપાસ માટે રચાયેલી તપાસ સમિતિએ નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)ને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો છે. તપાસમાં પાઇલટ ડ્યુટી સમયના અમલીકરણમાં ખામીઓ અને ક્રૂ પ્લાનિંગમાં નબળાઈઓ બહાર આવી છે. સમિતિએ તેના અહેવાલમાં અન્ય ખામીઓ શોધી કાઢી છે.
દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગોમાં તાજેતરમાં ફ્લાઇટ રદ અને વિલંબની તપાસ નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. મોટા પાયે ફ્લાઇટ વિક્ષેપોની તપાસ માટે રચાયેલી ચાર સભ્યોની તપાસ સમિતિએ નાગરિક ઉડ્ડયન નિયમનકાર, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)ને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો છે. આ અહેવાલ ઇન્ડિગોની કાર્યકારી પ્રણાલી અને જવાબદારી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, DGCAના જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ સંજય કે. બ્રહ્માણેના નેતૃત્વ હેઠળની સમિતિએ શુક્રવારે સાંજે પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. તપાસનો હેતુ એ સમજવાનો હતો કે કેવી રીતે એક જ દિવસમાં 1,600 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે મુસાફરોને નોંધપાત્ર અસુવિધા થઈ હતી. રિપોર્ટની નકલો નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી અને મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને પણ મોકલવામાં આવી છે.
તપાસ સમિતિ અને તેની ભૂમિકા
સમિતિમાં DGCAના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને અનુભવી ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ નિરીક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્ડિગોમાં આંતરિક દેખરેખ, ઓપરેશનલ તૈયારી અને નિયમનકારી પાલનની સ્વતંત્ર તપાસ કરવા માટે 5 ડિસેમ્બરના રોજ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક મૂલ્યાંકનમાં એરલાઇનમાં ગંભીર આયોજન અને દેખરેખની ખામીઓ દર્શાવવામાં આવી હતી.
ક્રૂ પ્લાનિંગ અને નિયમનકારી નિષ્ફળતાઓ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, ફ્લાઇટમાં વિક્ષેપનું મુખ્ય કારણ પાઇલટ ડ્યુટી ટાઇમ રેગ્યુલેશન્સ અથવા FDTL ધોરણોને લાગુ કરવામાં નિષ્ફળતા હતી. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ અગાઉ આ નિયમોને તબક્કાવાર રીતે લાગુ કરવા માટે સૂચનાઓ જારી કરી હતી, પરંતુ ઇન્ડિગો સમયસર ક્રૂ ઉપલબ્ધતાનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. આના પરિણામે નવેમ્બરના અંતમાં ફ્લાઇટ રદ કરવાની શ્રેણી શરૂ થઈ.
નિયમનકારી કડકતા અને વધુ કાર્યવાહી
આ વિક્ષેપો પછી, DGCA એ ઇન્ડિગોને તેના શિયાળાના ફ્લાઇટ શેડ્યૂલમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કરવાનો આદેશ આપ્યો. એરલાઇનના CEO અને COO ને કારણ બતાવો નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી હતી. સમીક્ષા બેઠકમાં, ઇન્ડિગો મેનેજમેન્ટે સ્વીકાર્યું કે તેઓ નવા નિયમો હેઠળ ક્રૂ આવશ્યકતાઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે મોટા પાયે ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી હતી.
મુસાફરો પર અસર અને પ્રણાલીગત પડકારો
નિયમનકારના મતે, દરરોજ 170 થી 200 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાથી મુસાફરોની સુવિધા અને નેટવર્ક વિશ્વસનીયતા પર ગંભીર અસર પડી હતી. નવેમ્બરમાં એરલાઇન્સમાં ઇન્ડિગોનો ફ્લાઇટ રદ કરવાનો દર સૌથી વધુ હતો. ડીજીસીએ હવે રિપોર્ટના તારણો પર નજર રાખી રહ્યું છે જેથી નક્કી કરી શકાય કે તે આગળ શું દંડાત્મક અથવા સુધારાત્મક પગલાં લઈ શકે છે.