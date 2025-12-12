IndiGo સંકટ મુદ્દે DGCA દ્વારા મોટી કાર્યવાહી, ચાર ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ ઇન્સ્પેક્ટર સસ્પેન્ડ
DGCA દ્વારા ઇન્ડિગોની સલામતી અને ઓપરેશનલ પાલન માટે જવાબદાર ચાર ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ ઇન્સ્પેક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : December 12, 2025 at 1:53 PM IST
મુંબઈ : તાજેતરમાં દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન ઇન્ડિગોમાં સર્જાયેલી ઓપરેશનલ કટોકટી વચ્ચે, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) દ્વારા એક મોટું પગલું ભર્યું છે. DGCA દ્વારા એરલાઇનની સલામતી અને ઓપરેશનલ નિયમોની દેખરેખ માટે જવાબદાર ચાર ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ ઇન્સ્પેક્ટરને (FOI) સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
ચાર ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ ઇન્સ્પેક્ટર સસ્પેન્ડ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચાર અધિકારીઓ એરલાઇનની ઓપરેશનલ તપાસ, સલામતી દેખરેખ અને પાલનમાં સીધા સંકળાયેલા હતા. પ્રારંભિક તપાસમાં ઇન્ડિગોની તાજેતરની ઓપરેશનલ મુશ્કેલીઓ દરમિયાન દેખરેખમાં ખામીઓ બહાર આવી છે. જેના કારણે દેશભરના એરપોર્ટ પર હજારો મુસાફરો અટવાઈ ગયા હતા.
એરલાઇનની ચકાસણી વધારી દેવામાં આવી
DGCA અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, એરલાઇનની ચકાસણી વધારી દેવામાં આવી છે અને તેનું નિરીક્ષણ હવે વધુ કડક બન્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ગુરુગ્રામમાં ઇન્ડિગોના મુખ્ય મથક પર તૈનાત રહેશે અને ફ્લાઇટ રદ કરવા, ક્રૂ ડિપ્લોયમેન્ટ, રિફંડ પ્રોસેસિંગ, સમયસર કામગીરી, મુસાફરોનું વળતર અને સામાન રિફંડ જેવા મુખ્ય કાર્યોનું દૈનિક ધોરણે નિરીક્ષણ કરશે. વધુમાં, વરિષ્ઠ અધિકારીઓને 11 સ્થાનિક એરપોર્ટ પર મોકલવામાં આવશે, જેથી ઇન્ડિગોની કામગીરીનું ઓડિટ કરી શકાય અને દરેક એરપોર્ટ મુલાકાતના 24 કલાકની અંદર DGCA ને રિપોર્ટ સુપરત કરી શકાય.
પીટર એલ્બર્સને આજે ફરી સમન્સ પાઠવ્યું
આ દરમિયાન, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે DGCA દ્વારા ઇન્ડિગોના CEO પીટર એલ્બર્સને ફરીથી સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે, DGCA દ્વારા એરલાઇનની ચાલી રહેલી સમસ્યાની તપાસ માટે ચાર સભ્યોની પેનલની રચના કરવામાં આવી હતી. તેમાં જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર જનરલ સંજય બ્રહ્મણે, ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર જનરલ અમિત ગુપ્તા, સિનિયર ફ્લાઇટ ઓપરેશન્સ ઇન્સ્પેક્ટર કપિલ માંગલિક અને લોકેશ રામપાલનો સમાવેશ થતો હતો. પેનલનું કાર્ય ઇન્ડિગોના ઓપરેશનલ વિક્ષેપોના મૂળ કારણો ઓળખવાનું હતું.
IndiGo સંકટ : ઇન્ડિગોએ ગયા અઠવાડિયે હજારો ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી. એરલાઇનનો દાવો છે કે તેની કામગીરી હવે સામાન્ય થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે શિયાળાના સમયપત્રક મુજબ, એરલાઇન દરરોજ 2,200 થી વધુ ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરતી હતી, પરંતુ DGCA ના આદેશ બાદ તેમાં 10% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે DGCA દ્વારા આ કાર્યવાહી એરલાઇન ઉદ્યોગમાં સલામતી અને સંચાલન ધોરણોના કડક અમલીકરણ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
આ પણ વાંચો...