DGCA એ પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે એરલાઇન્સને નવ હવાઈ ક્ષેત્રો ટાળવા અને ઇમરજન્સી યોજનાઓ સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું

નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય એરલાઇન્સ ચોક્કસ શરતોને આધીન ઓમાન અને સાઉદી અરેબિયાના હવાઈ ક્ષેત્રો પર ફ્લાઇટ્સ ચલાવી શકે છે.

૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ ચેન્નાઈના એક એરપોર્ટ પર પેસેન્જર વિમાન પાર્ક કરેલા દેખાય છે.
૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ ચેન્નાઈના એક એરપોર્ટ પર પેસેન્જર વિમાન પાર્ક કરેલા દેખાય છે. (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 8:42 AM IST

નવી દિલ્હી: ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ ગુરુવારે એરલાઇન્સને પશ્ચિમ એશિયામાં નવ એરસ્પેસ ટાળવા અને ક્ષેત્રમાં વધતા સંઘર્ષ વચ્ચે સુરક્ષા જોખમ આકલનના ભાગ રૂપે મજબૂત ઇમરજન્સી યોજનાઓ સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું છે.

તાત્કાલિક અમલમાં આવતી એક સલાહકારમાં, નાગરિક ઉડ્ડયન નિયમનકારે એરલાઇન્સને બહેરીન, ઈરાન, ઇરાક, ઇઝરાયલ, જોર્ડન, કુવૈત, લેબનોન, કતાર અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના એરસ્પેસ ટાળવા કહ્યું. નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય એરલાઇન્સ ઓમાન અને સાઉદી અરેબિયાના એરસ્પેસ પર ચોક્કસ શરતોને આધીન ફ્લાઇટ્સ ચલાવી શકે છે.

તેણે એરલાઇન્સને FL 320 થી નીચે અથવા સાઉદી અરેબિયા અને ઓમાનના એરસ્પેસમાં 32,000 ફૂટથી નીચે ફ્લાઇટ્સ ન ચલાવવા કહ્યું, જે નીચેના ફરજિયાત રિપોર્ટિંગ પોઇન્ટ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત સેગમેન્ટ્સની દક્ષિણમાં સ્થિત છે. નવ એરસ્પેસ અંગે, DGCA એ એરલાઇન્સને "અસરગ્રસ્ત એરસ્પેસમાં તમામ ફ્લાઇટ સ્તરો અને ઊંચાઈ પર ઉડાન ટાળવા" કહ્યું.

તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ ચાલુ કામગીરી ઓપરેટરના વિવેકબુદ્ધિ પર રહેશે, જે તેમના સલામતી જોખમ મૂલ્યાંકનના આધારે હશે. ઉડ્ડયન નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે, "અસરગ્રસ્ત પ્રદેશના એરપોર્ટ પર કામગીરી, જ્યાં અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય કેરિયર્સ હાલમાં ઉડાન ભરી રહ્યા છે, તેમાં ઓપરેટરો દ્વારા સલામતી જોખમ મૂલ્યાંકનના ભાગ રૂપે, તમામ સંભવિત પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે મજબૂત આકસ્મિક યોજનાઓનો સમાવેશ થવો જોઈએ."

DGCA એ જણાવ્યું હતું કે આ સલાહ 28 માર્ચ સુધી માન્ય રહેશે, સિવાય કે વધુ ફેરફાર કરવામાં આવે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઓપરેટરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ફ્લાઇટ ક્રૂને નવીનતમ NOTAM અને એરસ્પેસ પ્રતિબંધો વિશે માહિતી પ્રદાન કરે જે પહેલાથી જ હવામાં રહેલી ફ્લાઇટ્સને અસર કરે છે."

NOTAM એટલે 'નોટિસ ટુ એરમેન', જે પાઇલટ્સ અને ક્રૂને એરસ્પેસ અને એરપોર્ટ વિશે રીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ પ્રદાન કરે છે. "ઇરાની પ્રદેશમાં લક્ષ્યો પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ દ્વારા તાજેતરના લશ્કરી હુમલાઓએ નાગરિક ઉડ્ડયન માટે ઉચ્ચ જોખમી વાતાવરણ બનાવ્યું છે. આ હુમલાઓના જવાબમાં, ઇરાને બદલો લેવાના પગલાંની જાહેરાત કરી છે," DGCA એ જણાવ્યું હતું, અને ઉમેર્યું હતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ નાગરિક ફ્લાઇટ કામગીરી માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરે છે.

