દેશમાં LPG સિલિન્ડરનું સંકટ નથી, કેન્દ્રની મોદી સરકારની સ્પષ્ટતા છતાં લોકોમાં ડરનો માહોલ
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં LPGનું કોઇ સંકટ નથી
Published : March 12, 2026 at 7:27 PM IST
સુરભી ગુપ્તા
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સદનમાં કહ્યું કે, દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને કેરોસીનની કોઇ કમી નથી. મંત્રીએ જણાવ્યું કે LPGના ઉત્પાદનમાં 28 ટકાનો વધારો થયો છે અને સરકારની પ્રાથમિકતા છે કે દેશમાં કરોડો પરિવારની રસોઇમાં ભોજન પકાવવા માટે ગેસની કમી ના રહે, તેમ છતા લોકોમાં ડરનો માહોલ છે.
ભારતના ઘણા ભાગોમાં રસોઇ ગેસની જરૂરિયાતને લઇને ચિંતા ફેલાઇ છે, કારણ કે ગ્રાહકોએ LPG રિફિલ બુક કરવામાં મુશ્કેલીની ફરિયાદ કરી હતી અને રેસ્ટોરન્ટમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની અછતને કારણે કામગીરીમાં વિક્ષેપની ચેતવણી આપી હતી. તેલ કંપનીઓએ જોકે, સ્થાનિક LPG પુરવઠાને સ્થિર ગણાવ્યો છે પરંતુ બુકિંગ સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામી અને સ્થાનિક ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપવાને કારણે વપરાશકર્તાઓમાં વ્યાપક ભ્રમ અને ડર ફેલાયો છે.
અમદાવાદ, મુંબઇ, ચેન્નાઇ, બેંગલુરૂ અને બિહારના કેટલાક ભાગમાંથી મળતા અહેવાલથી જાણવા મળે છે કે ઘર અને વેપાર બન્ને જગ્યાએ સિલિન્ડર મેળવવામાં પડકારનો સામનો કરવો પડે છે. કેટલાક ગ્રાહક ઓનલાઇન, IVRS અથવા અહીંની મેસેજિંગ સેવાઓના માધ્યમથી રિફિલ બુક કરવામાં અસમર્થ છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પ લિમિટેડના અધિકારીઓએ સ્વીકાર કર્યો કે કેટલીક ટેકનિકલ ખામીએ સિલિન્ડર રિફિલિંગના સમયને પ્રભાવિત કર્યો છે પરંતુ સ્થાનિક LPG પુરવઠામાં કોઇ પણ કમીનો ઇનકાર કર્યો હતો.
IOCLના માર્કેટિંગ મેનેજર અનુરાગ શુકલાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "કેટલીક ટેકનિકલ ખઆમી આવી છે જેને અમે સુધારી રહ્યા છીએ પરંતુ સ્થાનિક સિલિન્ડરની કોઇ કમી નહીં થાય. અમારી પાસે જે સ્ટોક છે તે પહેલા જ સ્થાનિક વપરાશકર્તાઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. ટેકનિકલ ખામીને કારણે સિલિન્ડર રિફિલિંગના સમયમાં થોડો બદલાવ થયો છે પરંતુ તેને જલ્દી સુધારી લેવામાં આવશે."
ઉત્તર પ્રદેશના મૂળ રહેવાસી અને દિલ્હીમાં ડિજિટલ માર્કેટિંગનું કામ કરતા સૌરભ કુમારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, તેમનો ગેસ સિલિન્ડર રાત્રે જ ખતમ થઇ ગયો છે અને તેમણે વોટ્સએપ દ્વારા રિફિલ બુક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જે વર્ષોથી તેનો ઉપયોગ કરે છે. "ખાસ કરીને બુકિંગનો વિકલ્પ 30 સેકન્ડની અંદર આવી જાય છે પરંતુ આ વખતે કોઇ પ્રતિક્રિયા મળી નહતી. મેં એક ઇન્ડક્શન સ્ટોવ ખરીદ્યો છે કારણ કે મને નથી ખબર કે સિલિન્ડર ક્યારે આવશે. જો હું LPG પર નિર્ભર રહીશ તો મારે ભૂખ્યા રહેવું પડી શકે છે."
દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ આ રીતની ફરિયાદો મળી રહી છે જ્યાં પુરવઠામાં વિક્ષેપના ભયને કારણે ગ્રાહકો રિફિલ મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. બિહારના કેટલાક ભાગમાં ગ્રાહકો ડરને કારણે LPG વિતરકોની બહાર લાંબી લાઇન લગાવીને ઉભા છે. દરભંગાના એક દુકાનદાર દયા નાના મિશ્રાએ જણાવ્યું કે કેટલાક લોકો કલાકો સુધી રાહ જોયા બાદ ખાલી હાથે પરત ફર્યા છે. દુકાનદારે જણાવ્યું, "સિલિન્ડર લેવા માટે મારે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભા રહેવું પડ્યું. લગભગ 20 લોકોમાંથી માત્ર 9 લોકોને જ સિલિન્ડર મળ્યા છે, બાકીના લોકોને KYC સંબંધી સમસ્યા અથવા અન્ય કારણોસર પરત મોકલવામાં આવ્યા છે. કમીની અફવાને કારણે, ભોજન પકાવવા ગેસ મેળવવા માટે લોકો લાઇનમાં ઉભા રહે છે. ઇન્ડિયન ઓઇલના સિલિન્ડર હજુ પણ અહીં મળી રહ્યા છે પરંતુ લોકોને HPCLના સિલિન્ડર મેળવવા ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે."
પટણાના ગર્દનીબાગ સ્થિત સત્ય ગેસ એજન્સીની બહાર મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો ભેગા થયા છે કારણ કે LPGની કમીની સૂચના પર કાર્યાલય બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ ગેસ ના હોવાની નોટિસ લગાવી છે જેને કારણે લોકો બહાર રાહ જોતા રહ્યા અને પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, સિલિન્ડરને કાલ સુધી વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ આજે અચાનક કાર્યાલય બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
કેટલાક વિસ્તારમાં, ગ્રાહકોએ કાળા બજારમાં વધેલી કિંમતની ફરિયાદ કરી છે. નોઇડામાં એકલા રહેતા મલ્ટીનેશનલ કંપનીના કર્મચારી હોશંગ ગોવિલે જણાવ્યું, "હું નાના સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરૂ છું કારણ કે હું માત્ર પોતાના માટે જ ભોજન બનાવું છું. છેલ્લા બે ત્રણ દિવસથી હું ગેસ ભરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું પરંતુ આ ઘણુ મુશ્કેલ બન્યું છે. કેટલીક જગ્યાએ 400 રૂપિયા પ્રતિ કિલોએ ગેસ સિલિન્ડર વેચાઇ રહ્યું છે અને અન્ય જગ્યાએ લગભગ 250 રૂપિયા પ્રતિ કિલોએ વેચાય છે. આ કિંમત પર ભોજન બનાવવું પણ મોંઘુ પડે છે."
ચેન્નાઇના કુંદ્રાથુરના રહેવાસી બાલાકૃષ્ણને જણાવ્યું કે, ઓર્ડર આપવાનો પ્રયાસ કરતા સમયે તેમણે વારંવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બાલાકૃષ્ણને જણાવ્યું, "જ્યારે મેં IVRSના માધ્યમથી બુકિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે સિસ્ટમે જણાવ્યું કે કોઇ ટેકનિકલ ખામી આવી ગઇ છે અને કોલ કપાઇ ગયો હતો. જ્યારે ફરી ફોન કર્યો ત્યારે નંબર બંધ હતો, આવું પહેલા ક્યારેય થયું નથી."
રેસ્ટોરન્ટ પણ ગંભીર કામગીરીનો સામનો કરે છે
તાજેતરની પરિસ્થિતિને કારણે ઉભા થયેલા વિક્ષેપની સૌથી મોટી અસર રેસ્ટોરન્ટ અને હોસ્પિટાલિટી ઉદ્યોગ પર પડી છે, જે દૈનિક કામગીરી માટે ઉર્જાના મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરો પર આધાર રાખે છે. દેશભરમાં લગભગ 5 લાખ રેસ્ટોરન્ટનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરતા નેશનલ રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (NRAI)એ સંકેત આપ્યો છે કે જો LPG પુરવઠામાં વિક્ષેપ ચાલુ રહેશે, તો મોટી સંખ્યામાં રેસ્ટોરન્ટને બંધ કરવાની ફરજ પડશે.
એસોસિએશને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું, "રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગ પોતાના કામકાજ માટે મુખ્ય રીતે કોમર્શિયલ LPG પર નિર્ભર છે. પુરવઠામાં કોઇ પણ પ્રકારનો વિક્ષેપ વ્યાપક પ્રમાણમાં રેસ્ટોરન્ટને બંધ કરવા તરફ દોરી શકે છે."
બેંગલુરુમાં, નાની ખાણી પીણીની દુકાનોએ ગેસ ડીલરો દ્વારા 7 માર્ચથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડર રિફિલ બંધ થવાની જાણ કર્યા પછી તેમની સેવાઓ ચા અને કોફી સુધી મર્યાદિત કરી દીધી છે. GAIL (ઈન્ડિયા) લિમિટેડના પાઇપલાઇન ગેસનો ઉપયોગ કરતા લગભગ 10-15 ટકા સંસ્થાઓ જ વિક્ષેપ વિના તેમનું કામકાજ ચાલુ રાખી શક્યા છે.
મુંબઇમાં પણ રેસ્ટોરન્ટ આ સંકટથી પ્રભાવિત થવા લાગ્યા છે. ઉદ્યોગ સંગઠનો અનુસાર, શહેરની લગભગ 20 ટકા હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ LPGની કમીને કારણે બંધ થઇ ચુક્યા છે. સંગઠનોનું અનુમાન છે કે જો પુરવઠાની સ્થિતિમાં જલ્દી સુધારો ના થયો તો આ સંખ્યા 50 ટકા સુધી પણ વધી શકે છે. નાના ખાણી પીણીના વેપારીઓ પર સૌથી વધુ અસર પડી રહી છે. નીતુ કુમારી જે એક નાની રેસ્ટોરન્ટ ચલાવે છે તેમણે જણાવ્યું કે, "મને કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર મળતા નથી, માટે હું પોતાના નાના સ્ટોલને ચલાવવા માટે બચેલા સ્થાનિક સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરી ભોજન બનાવી રહી છું. પહેલા 20 થાળી બનાવવામાં 700 રૂપિયા લાગતા હતા પરંતુ હવે લગભગ 1300 રૂપિયા ખર્ચ થાય છે. ખર્ચ લગભગ ડબલ થઇ ગયો છે. લોકો કાળા બજારમાં 3000-4000 રૂપિયામાં સિલિન્ડર ખરીદી રહ્યા છે. ઘરેલુ LPGની કિંમત લગભગ 150 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે."
રેસ્ટોરન્ટ માલિકોએ પણ મેનુ પર ફરી વિચાર કરવા અને ભોજન પકાવવાના વૈકલ્પિક રીત અપનાવવા મજબૂર થવું પડ્યું છે. હલદાનીમાં મોતી મહેલ રેસ્ટોરન્ટના માલિક અમન સિંહે જણાવ્યું કે, રેસ્ટોરન્ટે પોતાના મેનુમાંથી કેટલીક ગેસ-ખર્ચ થતા વ્યંજન હટાવી દીધા છે. મોતી મહેલના માલિકે જણાવ્યું કે, "અમે ચાઇનીઝ વ્યંજન અને અન્ય આવા વ્યંજન હટાવી દીધા છે જેમાં વધારે ગેસની જરૂર પડે છે, તેની જગ્યાએ તંદૂરમાં બનેલા વ્યંજન જેમ કે સેન્ડવિચ અને ઓછો ગેસ વપરાતા વ્યંજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ."
બીકાનેરવાલા સ્વીટ્સના માલિક વીરેન્દ્રસિંહ બિષ્ટે જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસે હાલમાં કોમર્શિયલ LPGનો સ્ટોક છે જે માત્ર ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી ચાલશે. સરકારે ઘરેલુ પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપી છે. લોકોની વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે સરકારે જણાવ્યું છે કે ઘરેલુ LPG પુરવઠો સુરક્ષિત છે અને ઘરોમાં અવિરત રસોઇ ગેસ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે તાજેતરમાં રિફાઇનરીઓ અને પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ્સને LPG ઉત્પાદન મહત્તમ કરવા આદેશ આપ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં લગભગ 25 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઘરેલુ ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
ભારત વર્તમાનમાં પોતાની LPG જરૂરિયાતના લગભગ 60 ટકા આયાત કરે છે અને આ આયાતના લગભગ 90 ટકા ભાગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં થઇને પસાર થાય છે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક ઊર્જાની કિંમતમાં અસ્થિરતા આવી છે, જેને કારણે ઘરેલુ ઊર્જા પુરવઠાને સુરક્ષિત રાખવા માટે સાવચેતીના ભાગરૂપે ઉપાય કરવામાં આવી રહ્યા છે. રેસ્ટોરન્ટ અને કોમર્શિયલ સંસ્થાઓને LPG ફાળવણીની સમીક્ષા કરવા માટે ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડના અધિકારીઓની બનેલી ત્રણ સભ્યોની સમિતિની રચના પણ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરમાં 60 રૂપિયાના વધારા પછી દિલ્હીમાં સ્ટાન્ડર્ડ 14.2 કિલોગ્રામ ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિંમત લગભગ ₹913 છે. જોકે, પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓ પ્રતિ સિલિન્ડર ₹613 ચુકવે છે. ડરને કારણે ખરીદી અને સંગ્રહણખોરીને રોકવા માટે બુકિંગ વચ્ચે સમયગાળો 21 દિવસથી વધારીને 25 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે.
સીનિયર ઊર્જા જાણકાર સુધીર બિષ્ટે ETV ભારતને જણાવ્યું, "દિલ્હી-NCR અને ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગમાં જે LPG સંકટની વાત થઇ રહી છે તે અસલમાં પુરવઠાની કમી નહીં પણ લોકોના મનમાં ડર છે. કેટલાક ઘરમાં ડબલ સિલિન્ડર કનેક્શન હોવાને કારણે ગ્રાહકો પ્રથમ સિલિન્ડર ખાલી થતા જ 10-15 દિવસ રાહ જોવાની જગ્યાએ તરત રિફિલ બુક કરાવી લે છે જેને કારણે ઓર્ડરમાં 70-80%નો વધારો થઇ જાય છે અને સિલિન્ડરનો બેકલોગ બની જાય છે . આ અફરા તફરીમાં કરવામાં આવેલી બુકિંગની અસર પુરવઠા વ્યવસ્થા પર પણ પડે છે અને નાના ગેરકાયદેસર સિલિન્ડરની કાળા બજારી વધે છે. જોકે, આગામી 35-40 દિવસ સુધી સરકાર દ્વારા LPG પુરવઠાને નિયંત્રીત કરવાની સંભાવના છે માટે લોકોએ ડરવાની જરૂર નથી."
રાજકીય પ્રતિક્રિયા
કંગના રનૌતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરતા વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે સરકાર સ્થિતિને પ્રભાવી રીતે સંભાળશે. જોકે, વિપક્ષી નેતાઓએ વધારે પારદર્શિતાની માંગ કરી છે.
રાહુલ ગાંધીએ સરકારની ટીકા કરી છે અને કેટલાક વિપક્ષી સાંસદો સાથે સંસદમાં LPG પુરવઠા મુદ્દે ચર્ચાની માંગ કરતા વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ પણ થયા હતા.
કોંગ્રેસ સાંસદ શશિ થરૂરે પણ સંસદમાં ચર્ચાની માંગ કરતા જણાવ્યું કે જનતાને સ્થિતિ પર સ્પષ્ટતાનો અધિકાર છે. કેટલાક રાજ્યમાં કાયદાકીય એજન્સીઓએ LPG સિલિન્ડરની સંગ્રહણખોરી અને કાળા બજારીને રોકવા માટે નજર રાખવાનું સ્તર વધારી દીધુ છે.
સિલિન્ડરની સંગ્રહખોરી પર થશે કાર્યવાહી
LPG જેવી જરૂરી વસ્તુની સંગ્રહણખોરીના ગુનામાં દોષી ઠરનાર કોઇ પણ વ્યક્તિને 1955ની જરૂરી વસ્તુ અધિનિયમ હેઠળ ત્રણ મહિનાથી લઇને સાત વર્ષ સુધીની જેલ અથવા આર્થિક દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અધિકારીઓએ ગ્રાહકોને આશ્વાસન આપ્યુ છે કે તે ગભરાય નહીં અને મીડિયામાં નિવેદન જાહેર કરી જણાવ્યું કે ઘરેલુ LPG પુરતા પ્રમાણમાં છે અને LPG બુકિંગ સિસ્ટમ સંબંધિત ટેકનિકલ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, જ્યાં સુધી સપ્લાય ચેઇન સ્થિર ન થયા અને કોમર્શિયલ LPG ઉપલબ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી, દેશભરના ઘરો અને રેસ્ટોરન્ટ તેમના રસોડા અંગે અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરશે.
