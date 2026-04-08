યુદ્ધવિરામ છતાં, ભારતે નવી એડવાઈઝરી જાહેર કરી; નાગરિકોને તાત્કાલિક ઈરાન છોડવા અપીલ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ હોવા છતાં, ભારતે તેના નાગરિકોને ઈરાન છોડવા માટે તાકીદની એડવાઈઝરી જારી કરી છે.
Published : April 8, 2026 at 3:37 PM IST
નવી દિલ્હી/તેહરાન: બુધવારે, ભારતે ઈરાનમાં હાલમાં રહેલા તેના નાગરિકોને સલાહ આપી છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધવિરામ કરાર છતાં તેઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઈરાન છોડી દે, ફક્ત દૂતાવાસ દ્વારા નિર્દિષ્ટ માર્ગોનો ઉપયોગ કરીને.
એક એડવાઇઝરીમાં, તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે: "7 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ જારી કરાયેલ એડવાઇઝરી ચાલુ રાખીને, અને તાજેતરની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ઈરાનમાં હાલમાં હાજર ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તાત્કાલિક દેશ છોડી દે, દૂતાવાસ સાથે સંકલન કરીને અને દૂતાવાસ દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગોનો ઉપયોગ કરીને આમ કરે."
⚠️ Advisory as on 08 April 2026.
ભારતીય મિશને વધુમાં ઉમેર્યું: "પુનરાવર્તિત કરવામાં આવે છે કે દૂતાવાસ સાથે પૂર્વ સલાહ અને સંકલન વિના કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય ભૂમિ સરહદનો સંપર્ક કરવાનો કોઈ પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ." એડવાઇઝરીમાં સહાય માટે કટોકટી સંપર્ક વિગતો પણ શામેલ હતી.
આ વિકાસ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાર થયાના થોડા કલાકો પછી આવ્યો છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથેના મોટા લશ્કરી સંઘર્ષની અણી પરથી પાછળ હટી ગયા છે. તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા સંબંધિત આયોજિત હુમલાઓને શરતી રીતે બે અઠવાડિયા માટે સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ સમાચાર વિશ્વભરના લોકો માટે નોંધપાત્ર રાહત તરીકે આવે છે.
ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે સોદો કરવા માટે જે સમયમર્યાદા નક્કી કરી હતી તેના 90 મિનિટ પહેલા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો - જે રાજદ્વારી પરામર્શ પછી સ્થાપિત સમયમર્યાદા હતી. મંગળવારે (સ્થાનિક સમય) ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે જો ઈરાન મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેન ફરીથી ખોલવા માટે સંમત થાય છે, તો તેઓ બે અઠવાડિયાના સમયગાળા માટે હુમલાઓમાં કોઈપણ વધારો અટકાવશે.
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન સાથેની વાટાઘાટોના પરિણામે તેમણે "દ્વિ-માર્ગી યુદ્ધવિરામ" ગણાવ્યો છે. ટ્રમ્પે લખ્યું, "આમ કરવાનું કારણ એ છે કે અમે પહેલાથી જ બધા લશ્કરી ઉદ્દેશ્યોને પૂર્ણ કરી લીધા છે અને તેને પાર કરી દીધા છે, અને ઈરાન સાથે લાંબા ગાળાની શાંતિ અને મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ માટે એક મજબૂત કરાર તરફ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાને "ઈરાન તરફથી 10-મુદ્દાનો પ્રસ્તાવ" મળ્યો છે જે "વાટાઘાટો માટે એક કાર્યક્ષમ આધાર" હતો. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે "અગાઉના વિવાદના લગભગ તમામ વિવિધ મુદ્દાઓ" પર સંમતિ સધાઈ ગઈ હતી, અને બે અઠવાડિયાના વિરામથી કરાર "અંતિમ સ્વરૂપે અને પૂર્ણ" થઈ શકશે. યુદ્ધવિરામ શરતી છે.
ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તે ઈરાન "સંપૂર્ણપણે, તાત્કાલિક અને સુરક્ષિત રીતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા" માટે સંમત થાય છે તેના પર નિર્ભર છે. ઈરાને કામચલાઉ સ્વીકૃતિનો સંકેત આપ્યો.
ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન સઈદ અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે જો હુમલાઓ બંધ થાય તો તેહરાન તેની કામગીરી બંધ કરશે. તેમણે કહ્યું, "જો ઈરાન સામે હુમલાઓ બંધ થાય, તો આપણા શક્તિશાળી સશસ્ત્ર દળો તેમના રક્ષણાત્મક કામગીરી બંધ કરશે."
તેમણે ઉમેર્યું, "બે અઠવાડિયા સુધી, ઈરાની સશસ્ત્ર દળો સાથે સંકલન અને તકનીકી મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ લાવવાથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ મળશે."